鎮寶大飯店推動科技教育 讓親子一起瘋無人機足球賽

聯合新聞網／ Ciao潮旅

「2025地理中心盃無人機四軸足球全國邀請賽」在南投埔里鎮寶大飯店17樓國際會議廳舉辦。本屆賽事共20支國內隊伍參賽，隊伍名稱都十分逗趣，像最強五花肉、全村的希望、紫南宮派來的，這些隊伍中也不乏有參加過國際大賽的選手，像南投縣這次就有參加2024 UASACT奧賽特AI機器人與無人機國際賽，拿下4冠2亞的隊伍，由埔里自造教育及科技中心蔡忠義主任為班底組成。

專業無人機足球工作團隊與裁判現場執法。©鎮寶大飯店
專業無人機足球工作團隊與裁判現場執法。©鎮寶大飯店

推動賽事的中華民國飛行運動總會陳洋政理事長說，無人機足球在國外很盛行，是結合足球與無人機科技的不分齡競技，台灣近年才開始流行，屬於新興賽事，目前區分為有刷馬達、無刷馬達兩種組別，有刷馬達動力較小相對安全，適合初學者與小朋友，而無刷馬達轉速快，適合對無人機操控較熟練的選手競技，而每隊編制3位選手及1位教練，比賽時只有選手可以進場。

鎮寶大飯店國際會議廳可同時進行兩場賽事。©鎮寶大飯店
鎮寶大飯店國際會議廳可同時進行兩場賽事。©鎮寶大飯店

指導賽事的中華民國航空模型協會陳正峰理事長說，本屆採FAI國際航空聯盟規定的F9A賽制，讓選手適應國際賽規則。協會也在7/11、7/12舉行裁判講習，7/13下場執法，透過實際執法學以致用。這次參加裁判講習的女性也佔2/5，加上出現不少女性選手，可見女性在這項競技中扮演關鍵角色。

無人機足球飛行器與遙控器。©鎮寶大飯店
無人機足球飛行器與遙控器。©鎮寶大飯店

主辦單位鎮寶大飯店董事長秘書張家銘說，無人機技術是趨勢，也是國家發展重點，透過賽事除了打造南投成為無人機足球的搖籃，也藉此培育更多無人機技術人才。鎮寶大飯店除了是推動埔里美術館的藝文飯店，也是培養無人機、機器人競技的科技飯店，更著手規劃藝術家駐村、藝術換宿等計畫，帶動埔里小鎮的藝術、科技、觀光等發展，這不但是企業的社會參與，也是社會責任。

百餘位參賽選手、教練與來賓一起合影。© 鎮寶大飯店
百餘位參賽選手、教練與來賓一起合影。© 鎮寶大飯店

2025地理中心盃無人機四軸足球全國邀請賽獲獎名單

有刷組

冠軍：我的隊名七個字 林祐廷 曾緯泊 葉羿辰

亞軍：最強五花肉 張浤勝 吳若永 魏亦威

季軍：SZR 廖宥菘 廖宣植 廖宣荏

無刷組

冠軍：全村的希望 張祐紳 魏兆威 黃辰閔

亞軍：千里洧難遇柏樂 林柏勛 劉洧銨 徐維樂

季軍：TCY 邱世宇 邱世安 施泰宇

鎮寶大飯店國際會議廳可以俯瞰埔里景觀。©鎮寶大飯店
鎮寶大飯店國際會議廳可以俯瞰埔里景觀。©鎮寶大飯店

南投埔里鎮寶大飯店

地址：南投縣埔里鎮忠孝路299號

訂房專線：049-2903933

電子信箱：sales.cphotel@gmail.com

官網：https://www.chengpao.com.tw/

訂房：https://rwd.ezhotel.cloud/chengpao/1/room/list

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