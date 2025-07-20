盛夏藍海的呼喚沖繩 一場療癒身心的海島之旅

沖繩的海，是一種會讓人上癮的藍。在古宇利大橋上開車，兩側湛藍海面如寶石般閃耀，彷彿整個世界只剩下風、陽光與你。而在萬座毛的懸崖上俯瞰，那海天一線的壯麗，讓人不自覺屏住呼吸。浮潛或潛水，更是親近珊瑚與熱帶魚的最佳方式，一躍入海，彷彿潛入夢境。

古宇利島的知名景點心形岩。©臺灣產物保險

除了自然美景，沖繩也是一塊文化拼圖。首里城遺跡依舊靜靜訴說琉球王國的榮耀；而國際通熱鬧非凡，從在地工藝、甜點冰品，到夜間居酒屋裡傳來的島唄歌聲，無一不熱烈地邀請你走進沖繩人的生活節奏。

古宇利大橋。

孩子們可在美麗海水族館與巨大的鯨鯊對視，情侶們則可在日落的殘波岬牽手靜看霞光。而不論是老少、情侶或家庭，沖繩都以溫柔與活力兼備的方式，擁抱每一位旅人。今夏，不妨選擇沖繩。讓陽光灑滿肩頭，讓海風吹亂髮絲，也讓心，重新記得怎麼微笑。

沖繩美麗海水族館。

炎炎夏日，在享受沖繩風光時，不要忘了適時補充水分，並且別忽視旅途中的身體不適或意外風險。臺灣產物保險建議您，行前準備除了機票、住宿外，旅遊保險也是不能忽略的一環！

波上神宮。 懸崖上的波上神宮。 沖繩特色居酒屋。

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