在林口 遇見生活的節奏新北林口爵怡溫德姆酒店

走進林口午後的陽光，步出捷運林口站（A9），環球購物中心的人潮正盛，而在幾步之遙，新北林口爵怡溫德姆酒店靜靜矗立，低調現代。這是台灣首間引進國際溫德姆集團TRYP品牌的飯店，不只是過夜歇腳，更是城市中的靜謐據點，邀請旅人慢下腳步，好好生活。

Live Music × 美式靈魂料理：一場聲音與味蕾的雙重饗宴

一樓全新開幕的「芝加哥音樂餐廳」已成為林口熱門美食地標。以美式飲食融合Live音樂與沉浸式燈光，打造穿越國界的用餐體驗。體驗順暢的掃碼點餐，招牌「聚光燈拼盤」包含多項海陸主菜並搭配自助沙拉、甜點吧，無論家族朋友聚餐、慶生或約會，都是打卡首選。

房內空間：極簡線條中的典雅語彙

酒店入口。©林口爵怡溫德姆酒店

全館85間舒適簡約的空間，在夜幕低垂，回到客房時，躺臥在來自西班牙的科莫丹床墊，支撐與柔軟兼具，讓每位旅人盡享好眠。酒店不僅提供舒適，更希望每位客人在旅程中都能細細體驗一份「過生活」的節奏。

地理優勢：便利的旅宿選擇

經典標準單人房。

設施方面，地下一、二樓設有平面坡道停車場與電動車充電樁；六樓設有多功能會議室與健身房，兼顧商務與休閒需求。地理位置更是一大優勢──正對角為捷運林口站出口，步行可達環球購物中心、三井Outlet Park二期，搭乘捷運2站可達林口體育館觀看演唱會，是綜合購物、娛樂、運動迷與商務旅人的絕佳選擇。

此外，周邊高爾夫球場林立，吸引眾多國內外球友。無論是商務球敘或週末休閒，爵怡溫德姆亦是理想的休憩據點。

城市中的慢旅行據點：不只睡一晚 而是生活一夜

豪華家庭房。

每一趟旅行，住宿地點的考量從來都不僅是一張床與早餐，而是一段完整的體驗──從音樂、美食、設計到人情味，讓每一次停留都成為回憶裡的光點。如果你渴望一次短暫而有溫度的城市慢旅行，新北林口爵怡溫德姆酒店，正靜靜等你來發現。

新北林口爵怡溫德姆酒店

新北林口爵怡溫德姆酒店｜芝加哥音樂餐廳｜青山の奢侍鐵板燒

Tel. 02-2609-5500

Add. 新北市林口區八德路339號

官方網站：https://trypxinbeilinkou.com/