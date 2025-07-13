墾丁耳東華苑全包式五感奢旅 喚醒南國渡假新定義

五感沉浸：從味蕾到心靈的極致享受

步入耳東華苑，低調的入口彷彿潘朵拉盒子，隱藏著無盡驚喜。不同於傳統旅宿在一樓辦理入住，耳東華苑的服務人員會先引領舟車勞頓的旅人前往預訂房間稍作休息，卸下旅途疲憊後，再到三樓大廳完成入住手續。這一刻，彷彿揭開了一場五感盛宴的序幕，讓人迫不及待探索這座渡假會館的每一個細節。

兩人房內有專屬浴缸，讓旅人盡情享受二人時光。©墾丁耳東華苑

耳東華苑的「全包式體驗」以五感為核心，精心設計每一個細節，讓旅人從味覺、聽覺、嗅覺、觸覺到視覺與心靈，都能感受到無微不至的呵護。房間內的mini吧堪稱一場味蕾派對，從孩子們喜愛的在地風味爆米花到高雅的「釅韻逸品」茶葉，每一口都充滿驚喜。豪宅級的家庭劇院與語音助理，讓旅人閉上眼就能沉浸在環繞樂音中，彷彿置身音樂殿堂。若想徹底放鬆，房內備有耳東獨創，訴求在山與海間暮色低垂時的深沉放鬆「暮澄精油」，以及金馬獎藝人同款的禮品面膜，搭配房內蒸氣眼罩，帶來身心靈的極致舒緩。

對於熱愛娛樂的旅人，耳東華苑更將樂趣融入每間客房。不同於一般旅宿將娛樂設施集中在交誼廳，這裡每間房都配備Nintendo Switch與豐富遊戲片，無論是大朋友還是小朋友，都能玩到忘卻時間。對於喜愛靜謐的旅人，樓梯間的「漫畫藏書閣」是另一大亮點，收藏近4,000本經典漫畫，從《灌籃高手》到《鬼滅之刃》，承載了不同世代的青春回憶，讓人一翻開書頁，便墜入時光隧道。

睡眠革命：席伊麗名床與客製化枕頭

每間房都配備Nintendo Switch與豐富遊戲片，在大螢幕前能玩到忘卻時間。

睡眠是一場旅行的靈魂，耳東華苑深諳此道。全館採用Sealy席伊麗名床，搭配蓬鬆羽絨被與舒適枕頭，打造讓人「躺下就不想起床」的睡眠體驗。為了滿足不同睡姿需求，每間房提供四種枕頭選擇，無論是仰睡、側睡還是趴睡，旅人可在每晚9至10點的「換枕時間」挑選最適合的枕頭，確保一夜好眠。這樣的貼心設計，讓每位旅人都能以最佳狀態迎接第二天的冒險。

全天候歡樂：從迎賓到星空微醺

房內備有「釅韻逸品」茶葉、「暮澄精油」，以及金馬獎同款的禮品面膜，搭配蒸氣眼罩，帶來身心靈的極致舒緩。

入住耳東華苑的下午四點起，迎賓時光正式拉開序幕。豐富的點心、飲料與經典紅白酒品嚐體驗，讓旅人瞬間進入渡假模式。孩子們則能在頂樓盡情享用無限量霜淇淋，挑戰日光滑草坡，或在眺山望海的戲水池中嬉戲放電。頂樓的遊憩區不僅有充氣泳具與發光燈牆，還能遠眺大尖山美景，讓大人小孩都能找到屬於自己的快樂角落。

孩子們能在頂樓挑戰日光滑草坡，盡情嬉戲放電。

夜幕低垂，耳東華苑的魅力更加耀眼。旅人可選擇在館內的陳意食築餐廳享用主廚以在地食材打造的創意料理，或步行數分鐘到墾丁大街品嚐道地小吃。回到會館後，頂樓的「品微醺星空吧」提供各式飲品與啤酒的暢飲時光，搭配迷你KTV，讓夜晚充滿歡笑與歌聲。對於親子家庭，會館還提供親子DIY手作課程，讓孩子在創作中靜心。喜愛音樂的旅人，則可在三樓大廳體驗「黑膠迷時光機」，在百萬級音響設備中，感受老派黑膠的溫暖音質。（※禁止酒駕。飲酒過量，有害健康。）

為了讓旅人帶著滿足入眠，耳東華苑在晚間9點貼心提供多款熱食小點，無論是宵夜還是睡前小食，都確保旅人以飽足的心情進入夢鄉。這樣的細膩服務，讓每一天的旅程都充滿期待。

晨間饗宴：西日式早餐的完美句點

早餐提供西式與日式選擇，搭配在地食材，呈現濃厚南國風味。

翌日清晨，耳東華苑的早餐體驗為旅程畫下完美句點。位於二樓的陳意食築餐廳，提供西式與日式兩種選擇（依季節性更動）：西式早餐以法式芥末酸菜醬搭配雞胸肉，或青蘋塔塔風味醬佐炸魚，展現精緻歐陸風情；日式早餐則以炙燒松阪豬或香煎鯖魚為主角，搭配在地食材，呈現濃厚南國風味。主廚的用心，讓每一口都成為味蕾的驚嘆號，為旅程增添難忘回憶。

超越期待：墾丁旅遊的新標竿

樓梯間的「漫畫藏書閣」是另一大亮點，收藏近4,000本經典漫畫。

耳東華苑不僅是一間旅宿，更是一個五感交織的渡假天堂。從建築設計到服務細節，這裡處處體現創辦人以台灣文化為本的初衷。會館前屹立數十年的棋盤腳樹，見證了從「墾丁庭園」到「耳東華苑」的蛻變，也象徵著這片土地的永續精神。無醛屋認證的健康環境、國際級的設計獎項，以及對每位旅人需求的細膩關注，讓耳東華苑成為墾丁旅遊的新標竿。

無論是家庭出遊、情侶渡假，或是朋友歡聚，耳東華苑的全包式體驗都能滿足每個人的期待。在這裡，時間彷彿慢了下來，旅人得以全心投入南國的陽光、海風與星空，感受一場超越國際標準的渡假饗宴。正如業主所期盼，耳東華苑不僅讓台灣被世界看見，更讓每位旅人帶著滿滿的幸福與回憶離開墾丁。

官方網站:https://www.erdong.com.tw/

墾丁耳東華苑 INFO.

Tel. 08-886-1730

Add. 屏東縣恆春鎮墾丁路通海巷39號