新時代顛覆系女團babyMINT戴上SUPERSON跳脫框架 由Vikky韋喬薺、栩栩創造全新視覺風格 展現墨鏡與光學的自由搭配魅力！

新時代顛覆系女團 babyMINT 正式成為光學潮牌 SUPERSON 品牌大使，成員中由栩栩與Vikky（韋喬薺）以「跳脫框架之外」為主軸推出全新企劃。這場形象合作透過兩位不同造型與各式墨鏡與光學眼鏡，讓眼鏡轉化為風格主張的配件。

貓眼復古框設計，已成為夏日墨鏡款的必備單品©SUPERSON

大勢墨鏡盡展甜辣風範 讓粉絲大喊：戀愛了

近來韓國時尚圈大勢的墨鏡趨勢，正快速席捲亞洲街頭與社群平台。從細長貓眼鏡型、透亮果凍框，到復古厚實方框與輕量偏光片設計，皆已成為夏日穿搭不可或缺的亮點元素。尤其半透明鏡架搭配微透鏡片，不僅修飾臉型，還自帶韓系時尚氛圍。SUPERSON 此次系列即以這波潮流為靈感核心，推出多款適合亞洲臉型的夏季鏡款，既輕盈舒適，又具高辨識度，從街拍、海邊、音樂祭到日常通勤都能完美駕馭。

顏值開掛靠這副！光學鏡框成為新世代的穿搭濾鏡

Like babyMINT！質感金屬邊框已成為學院風穿搭不可或缺的光學鏡框©SUPERSON

不是近視也想戴！光學眼鏡也在近年成為韓系穿搭中不可或缺的關鍵配件。從復古幾何設計，到 SUPERSON 近期新品同步推出的日用鏡架系列，相較過往只為視力而戴的觀念，現代光學眼鏡已經蛻變為一種時髦語言，反映著配戴者的情緒、氣質與審美。

從墨鏡到光學眼鏡，babyMINT 與 SUPERSON 的合作不只是品牌與偶像的聯名，更是一場對未來時尚態度的共同詮釋。不論陽光炙熱或日常生活，都能透過一副鏡框為整體造型注入關鍵記憶點，融合實用與造型，成為眼鏡新世代的穿搭核心。

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