BIS IN DEI 2025 New Look登場！潮流 x 自我風格 鏡出未來新視界

引領潮流的台灣首間快時尚眼鏡品牌 BIS IN DEI，2025新季度再度進化，以「未來感」與「學院風」兩大拍攝主題為概念主軸，融合品牌一貫的潮流精神與多元視角，打造出屬於Gen Z世代的眼鏡風格。延續品牌「風格即態度」的理念，強調透過不同鏡框選擇展現個人特色，跳脫傳統思維讓眼鏡不只是日常配件，而是造型上不可或缺的主角。

©BIS IN DEI

Gen Z世代 風格即態度

本季推出多款兼具造型與機能性的主打鏡框，包括今年最受歡迎的「Urban Tribe」潮流墨鏡系列，以大膽的鏡面造型與未來感線條為亮點，成為夏日街頭造型的焦點；回歸經典的「Retro 經典復古」，延續 90s 美學，帶來濃厚學院氣息與個性魅力；以及備受好評的「羽鈦系列輕量金屬框」，選用高規格日本羽毛鈦金屬材質搭配俐落框型，適合都會日常配戴，展現低調又不失質感的時尚美學。

©BIS IN DEI

潮度升溫 夏日墨力學

全新系列即日起陸續於全台BIS IN DEI專櫃與官網同步上架，同步進行「潮度升溫，夏日墨力學」。活動期間，全館墨鏡限時八五折，買就再贈限量「炫彩袋」，出門也要型到滿分！

BIS IN DEI

BIS IN DEI創立於2007年，是台灣快速配鏡的始祖，靈感來自拉丁文「一日兩次」的意思，結合了服用維他命一日兩次的概念。替大家補充時尚造型的維他命，不論是修飾臉型、變換造型，都能讓每個人增添其自信感。BIS IN DEI讓眼鏡不只是眼鏡，而是每日隨服裝搭配的時尚必備配件；在設計上，融合大眾流行趨勢與小眾市場的獨特性，隨時擁有最新最多的流行款式，並藉由最快速最優質的專業服務，帶給消費者不一樣的消費體驗；make you look good，一種美好生活的提倡，就是BIS IN DEI 要帶給消費者的最終態度。

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