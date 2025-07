BIS IN DEI 2025 New Look登場！潮流 x 自我風格 鏡出未來新視界

引領潮流的台灣首間快時尚眼鏡品牌 BIS IN DEI,2025新季度再度進化,以「未來感」與「學院風」兩大拍攝主題為概念主軸,融合品牌一貫的潮流精神與多元視角,打造出屬於Gen Z世代的眼鏡風格。延續品牌「風格即態度」的理念,強調透過不同鏡框選擇展現個人特色,跳脫傳統思維讓眼鏡不只是日常配件,而是造型上不可或缺的主角。

©BIS IN DEI

Gen Z世代 風格即態度

本季推出多款兼具造型與機能性的主打鏡框,包括今年最受歡迎的「Urban Tribe」潮流墨鏡系列,以大膽的鏡面造型與未來感線條為亮點,成為夏日街頭造型的焦點;回歸經典的「Retro 經典復古」,延續 90s 美學,帶來濃厚學院氣息與個性魅力;以及備受好評的「羽鈦系列輕量金屬框」,選用高規格日本羽毛鈦金屬材質搭配俐落框型,適合都會日常配戴,展現低調又不失質感的時尚美學。

©BIS IN DEI

潮度升溫 夏日墨力學

全新系列即日起陸續於全台BIS IN DEI專櫃與官網同步上架,同步進行「潮度升溫,夏日墨力學」。活動期間,全館墨鏡限時八五折,買就再贈限量「炫彩袋」,出門也要型到滿分!

BIS IN DEI

BIS IN DEI創立於2007年,是台灣快速配鏡的始祖,靈感來自拉丁文「一日兩次」的意思,結合了服用維他命一日兩次的概念。替大家補充時尚造型的維他命,不論是修飾臉型、變換造型,都能讓每個人增添其自信感。BIS IN DEI讓眼鏡不只是眼鏡,而是每日隨服裝搭配的時尚必備配件;在設計上,融合大眾流行趨勢與小眾市場的獨特性,隨時擁有最新最多的流行款式,並藉由最快速最優質的專業服務,帶給消費者不一樣的消費體驗;make you look good,一種美好生活的提倡,就是BIS IN DEI 要帶給消費者的最終態度。

