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日本職人品牌45R開啟台灣新篇章！永三企業獨家代理，攜手延續純正日本工藝精神與雋永美學

聯合新聞網／ Ciao潮旅
©45R
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永三企業宣布，拿下日本職人服飾品牌45R代理權，45R自1977年創立於東京，品牌以深厚的工藝精神聞名，堅持「nai monozukuri」全自製流程—從原料選擇到最終成衣，均由品牌掌控，以確保質感與工藝的純粹性。致力於從原料、紗線、織布、設計、染色到製版，全程自製，以實現「不存在卻該存在」的服裝理念。其獨特的靛藍染色技術、Shetland羊毛與頂級棉料，使其服飾兼具天然質感與高舒適度。

展望未來 職人工藝再啟

未來將持續以貼近在地消費者的方式推廣品牌理念，為 45R 打造更具共鳴的市場體驗。透過深化「smile‑R」概念平台，並結合既有歐日品牌資源，進一步傳遞「穿與用」的生活美學，讓更多人感受 45R 所代表的職人工藝與質感風格。

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想了解更多品牌消息，歡迎加入官方LINE：@198mculp

關於45R

45R堅持從原料開始親自開發，例如自家種植的棉花，並運用傳統天然靛藍染與草木染等工藝，展現自然與手工交織的獨特溫度。每一件衣物都經歷反覆測試與細緻打磨，讓穿著者感受來自布料、工法與時間累積而成的深刻質感。

45R店櫃資訊

台北 SOGO 忠孝館｜台北市大安區忠孝東路四段45號2樓

台北信義遠百A13｜台北市信義區松仁路58號遠百信義2樓

台中大遠百 (Top City)｜台中市西屯區台灣大道三段251號3樓

Ciao潮旅

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