「鳴笛啟程 尋根列車之旅」下一站： 小手牽大手交織「我們這一家」

族譜還能是什麼模樣？臺北市立文獻館「鳴笛啟程 尋根列車之旅」以72件創作翻轉大家印象中的族譜， 透過作者視角的創意族譜、老照片及短影音作品，呈現獨特的家族譜系與故事。創意族譜展正於西本願寺「樹心會館」展出，即日起至7月13日止免費參觀，每日限量觀展專屬禮送給您。

本屆創意族譜展品處處可見臺灣家族多元組成的縮影，不容錯過的還有「記憶中的模樣」及「時光列車」展區！文獻館首次募集「我們這一家」老照片及短影音作品參與展示，獲得民眾熱情響應，以物件、人物或景觀為起點，呈現團聚、逝去、家族遷徙等主題，記錄各家的家族故事，15件脫穎而出的作品是本屆展覽的一大亮點，是大小孩子們對家族的尋找，是小手牽起大手的追溯，更是一場橫跨時空與記憶的溫柔邀請，帶領觀眾進入每一個家庭的獨特風景與深刻情感。

「記憶中的模樣」短影音展區讓觀眾能在靜謐中專注觀看、走進每一段「記憶中的模樣」。這些短片由參賽者親自拍攝與敘述，內容或為家族的遷徙記憶、或為傳家寶，也有回家的思念，展現不同世代之間的對話與傳承。觀眾可在觀賞影像的同時，在孩子們的影像語言中，聽見家的聲音，感受同一血脈的情感流動。〈最好的老爸〉是施智臏用影音寫給父親的一封信，透過鏡頭記錄與父親久別重逢的過程。因父親長年旅居廈門工作，兩人每年僅有數次相見，成年後，他首次踏上廈門，親身走入父親的生活場景，影像語言平實而真摯，呈現一段跨越時空的家庭情感，不僅彌補多年未能相伴的缺憾，也深深觸動觀眾對「家」與「陪伴」的思索。

「記憶中的模樣」短影音展區，沉浸感受每一段家的故事。

「時光列車」老照片展區則以多張與家族生活密切相關的歷史影像及其背景故事為核心。每張泛黃的影像承載著記憶的溫度——可能是一張全家福的合影、一場傳統儀式的定格、一段童年的瞬間，映照著被時間塵封卻不曾被遺忘的過去。圖文並呈，讓觀眾理解影像背後的故事，也觸發對自身家庭記憶的追索與共鳴。蔡侑臻以〈爺爺的故事〉為題投稿，其中一張老照片拍攝於民國71年，背景為當時軍事練習場所，爺爺身著整齊筆挺的軍裝、神情堅毅，是退伍前所拍下的紀念照片，不僅記錄了蔡爺爺青春歲月中的一段軍旅人生，更蘊藏著上上一代對家、國使命的雙重承擔。作者希望將爺爺的故事記錄下來，讓這份關於責任與溫柔的記憶，能陪伴家人也傳遞給未來的一代。

「時光列車」老照片展區，作者蔡侑臻用圖文記錄關於爺爺責任與溫柔的記憶

作者李盈平＜快樂的童年＞記下對於家人的情感。

「鳴笛啟程 尋根列車之旅」觀展專屬禮送給您！本次展覽規劃多項關於姓氏、稱謂及家譜等主題展區與互動體驗，展期內於任一展區拍照、打卡並上傳社群平臺，即有機會帶走每日限量經典童玩！數量有限，贈完為止。歡迎大小朋友欣賞創意之作，關注家族間的記憶，也在互動中發掘族譜的奧秘與獨一無二的家族故事。

更多展覽詳情敬請關注「尋根溯源~創意族譜展」Facebook粉絲專頁（於Facebook搜尋「創意族譜」）。

展覽資訊

展覽名稱：鳴笛啟程 尋根列車之旅

展覽日期：即日起自114年7月13日，10:00-17:00（週一休館）

展出地點：西本願寺樹心會館（臺北市萬華區中華路一段174-2號）

老照片下載：https://reurl.cc/j9zLOm

短影音下載：https://reurl.cc/2K1pyv