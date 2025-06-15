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「鳴笛啟程 尋根列車之旅」相遇樹心會館 創意族譜多元展件共譜「我們這一家」

聯合新聞網／ Ciao潮旅
立體類特優獎：東園國小－江浩宇同學
立體類特優獎：東園國小－江浩宇同學

臺北市立文獻館「鳴笛啟程 尋根列車之旅」創意族譜展，特選創意族譜（含平面類、立體類）、老照片及短影音等多樣形式徵件得獎作品，於西本願寺「樹心會館」精彩展出，即日起至7月13日止免費入場，歡迎民眾踴躍參觀。

「創意族譜設計比賽」今（114）年邁入第21屆，是國內少數長期以「族譜文化」為核心、結合學校教育與家庭參與的創意徵件計畫，賦予傳統族譜全新面貌。除延續以中小學生的創意族譜設計比賽，更首度募集老照片及短影音，邀請大眾訴說「我們這一家」的故事。本屆「創意族譜設計比賽」共徵得91件來自新竹以北各公私立中小學的作品，創作形式豐富多元、創意十足，經評選出70件得獎作品（特優16件、優選23件、佳作18件、入選13件），其中特優、優選與佳作作品正於本次展覽中呈現。此外，本屆加碼「我們這一家」老照片及短影音募集，共計有15件（老照片組12件、短影音類3件）脫穎而出，於展覽中展出。

立體類特優獎作品中，來自臺北市立東園國小的江浩宇同學以「旅行箱」作為發想，象徵穿梭過去與未來的精神旅程。運用箱內的相機元素記錄家人共同足跡與情感，展現珍藏回憶、延續希望的意涵，作品細膩，獲評審一致肯定。榮獲平面類特優獎作品的臺北市立中山國小林宸立同學，以家族中閩南與客家傳統文化為主軸，融入「苗栗𪹚（火旁）龍」與「東勢新丁粄節」等元宵節慶習俗，不僅呈現祖先故鄉的文化特色，也展現代代相傳的年節精神。林同學透過這次機會與家人深入交流並完成族譜，留下珍貴的家庭記憶，作品亦因拼貼精緻獲得高度評價。此外，文獻館首次嘗試募集「我們這一家」老照片及短影音，主題觸及大眾對家人情感與家庭記憶，引起海內外民眾共鳴，熱情參與投件，入選作品由物件、人物或景觀為起點，呈現團聚、逝去、家族遷徙等主題，傳遞「這一家」的故事。

立體類特優獎：日新國小－賴佑宸同學
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立體類特優獎：百齡國小－王宇安同學
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平面類特優獎：麗湖國小－張語晅同學
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平面類特優獎：五常國小－郭禮仁同學
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平面類特優獎：中山國小－林宸立同學
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除了得獎作品展出，這次也規劃多項主題展區與互動體驗，包括「姓氏探索之旅」簡要介紹臺灣十大姓氏與五大複姓相關統計資料及不同姓氏歷史由來；「特殊姓氏大公開」揭示臺灣珍稀姓氏存在，展現姓氏文化的多樣性與包容性；「家族樹裡的文化密碼」除了認識族譜外，還可以拼貼自己的家族樹。讓大小朋友在互動體驗中了解、關注族譜或家庭、家族間的文化連結與記憶對話，進而發掘「我們這一家」的故事。

「鳴笛啟程 尋根列車之旅」現正於西本願寺廣場「樹心會館」展出，展期至7月13日止。展期內於任一展區完成拍照、打卡並上傳社群平臺，即有機會帶走每日限量經典童玩小禮！數量有限，贈完為止。歡迎大小朋友一同欣賞創意之作，重新認識族譜所承載的文化記憶與家族故事。

更多展覽詳情與得獎名單，敬請關注「尋根溯源~創意族譜展」Facebook與Instagram粉絲專頁。

展覽資訊

展覽名稱：鳴笛啟程 尋根列車之旅

展覽日期：即日起自114年7月13日，10:00-17:00（週一休館）

展出地點：西本願寺樹心會館（臺北市萬華區中華路一段174-2號）

Facebook：https://www.facebook.com/familytree104

Instagram：https://www.instagram.com/2025familytree/

Ciao潮旅

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