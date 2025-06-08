雀客旅館 – 台中中山「探城事．小雀行」 在舊城區找尋Chill城趣

雀客旅館 – 台中中山規劃全新的旅遊體驗「探城事．小雀行」，帶領入住旅人細細探索臺中的舊城風貌。以雀客旅館為中心向外尋探，無論是老橋、舊車站還是古書局，都能從中品味到昔日的歲月風華，並見識到今日的榮景依舊，讓整趟旅程，多了一份洋溢著懷舊風情的小確幸。

走出全臺唯一三代同堂的臺中火車站，沿著臺灣大道一段筆直前進，在陸續經過綠川、東協廣場及太陽餅博物館等知名地標地景後，左轉市府路，再依著騎樓續行，不遠處搶眼的黃底黑字招牌上標示著CHECK inn，那即是「雀客旅館 – 台中中山」，作為臺中行的首個下榻之地，距離臺中車站步行僅約十分鐘路程，適切合宜。

頗具設計感的旅館外觀，總是令人印象深刻。©Ciao潮旅

時尚現代的旅館外型 全天候自助報到系統

24小時全天候的自助報到系統，大大提升了入住便利性。©Ciao潮旅

未入大門，旅館外頭的設計感首先引人注意，由留美建築師與故宮南院設計師聯手打造的外觀，在以木質建材與石材構成的不規則造型上，略帶有一絲解構主義建築的味道，一側的天花上甚至懸吊著一顆有如行星般的球體燈飾，細心的旅人更可試著找找藏身某處的「小雀」蹤跡喔！欣賞完外觀，推開厚重的大門，挑高的大廳空間令人霎時放鬆身心，親切的迎賓人員也立即迎上前問候，櫃檯旁更有迎賓茶水可供自取，可說是服務得相當周到，而此處最特別的，即是24小時全天候的報到系統，有別於大部分旅館需要櫃檯人員服務報到作業，雀客旅館融合「雀客國際」的核心特色，採用自助CHECK-IN機台，只要遵循指示操作即可取得房卡，最大化地提升了旅人的入住便利性。

探索城市超方便 漫遊舊城全方位

除了地圖和景點圖卡外，牆上的屏幕還播放著在地嚮導「小雀」的景點介紹，讓人於視於聽都能賞覽舊城風光。©Ciao潮旅

報到完成後，眼見大廳一隅由一面大地圖與數十張紙卡構成的深底色牆面，即是雀客旅館 – 台中中山全新規劃且獨一無二的旅程提案「探城事．小雀行」，這讓旅人無須事先查找旅遊攻略，因為牆上已羅列了旅館周圍的特色景點，可先自由挑選想到訪的景點圖卡，再向櫃檯索取扣環，將一張張的景點卡組裝成一本屬於自己的旅遊手冊，以此作為在臺中舊城遊歷時的必備小物。景點卡大致分為美食尋味、人文創興、生活聚落和舊市小店四種類別，共計30處景點，且紙卡上除了設計精美的插圖和中英文景點介紹外，還附上了導向Google map的QR碼，讓旅人進行城市探索更加便利。

自由挑選圖卡組裝成冊，旅遊也可以很簡單。©Ciao潮旅

安置行李後，旅人便可利用方才完成的小旅冊開始旅程，尤其推薦先去宮原眼科及第四信用合作社，來上幾口遠近馳名的冰品甜點，再到一旁的綠川水岸廊道，伴隨著流水潺潺與悠游魚群，沿途發掘「綠川八景」的魅力。若想著重參觀性質的觀光行程，也可以光臨臺中驛鐵道文化園區，在臺中驛逛展、在舊軌月台憶想當年；或是租借YouBike，拜訪較遠處的富興工廠1962、國家漫畫博物館等文創基地，皆會有不一般的遊逛體感。而如此多種的目的地選項，難免讓人有選擇障礙，但別擔心，因為雀客旅館也貼心規劃了「雀實必訪路線」，介紹最推薦的一日玩法，有興趣的旅人不妨多加參考。

舒適貼心 賓至如歸的入住體感

悠遊綠川的川流不息或靜賞臺中驛的時代美感，都是難忘的旅途印象。©Ciao潮旅

結束了舊城半日遊，也該是回到旅館的溫暖懷抱了，夜色中的雀客旅館有如天邊明月，柔和的燈光顯映在外觀立面上，從店招牌和球型吊燈，再到引自館內，自外牆孔隙透出的點點暖黃，均讓這處旅途歸宿更加顯眼閃耀。推開大門，是一如既往的貼心問候，一股回家般的安定感也頓時襲來，電梯中隱約飄發的木質香氣，更加深了這份感官體會，且隨著電梯緩升，愈發濃烈。

悠遊綠川的川流不息或靜賞臺中驛的時代美感，都是難忘的旅途印象。©Ciao潮旅

回到房內，在「歡享雀客景觀家庭套房（露臺閣樓）」中，可見極佳的挑高空間內進駐了閣樓設計，巧妙地將臥室及客廳分別安插在不同樓層，讓入住體感更覺開放遼闊，再加上浴缸及最具特色的亮點「露臺庭院」，在在豐富著旅人的休憩時光。無論是立馬洗浴一番，泡進溫暖的熱水中，或是泡杯咖啡，坐在戶外露臺中尋一餉閒，皆是享受，這也許就是舒適感的最佳詮釋吧。而明日還有哪些景點值得一去？在「探城事．小雀行」的引領下，這趟臺中舊城旅記顯然未完待續……

溫馨舒適並帶有現代時尚感的套房空間，是旅途中的最佳避風港。此為「歡享雀客景觀家庭套房（露臺閣樓）」房型。©Ciao潮旅

閣樓臥室延續一樓客廳的放鬆感，一躺下就能讓疲憊感煙消雲散。©Ciao潮旅

雀客旅館 – 台中中山

Tel. 04-3706-2680

Add. 臺中市中區市府路66號

《探城事．小雀行》詳細介紹

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