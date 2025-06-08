陽光沙灘比基尼我來了！亞洲3大最美海島度假勝地大公開

每到夏天，總會開始忍不住翻閱過去旅程的照片，尤其是那些湛藍海水與暖陽沙灘，空氣中都帶著鹹鹹的海風味道。「海島旅行」不只是打卡美景，更是一種讓自己重整身心的療癒儀式！從海上日出到黃昏雞尾酒，從浮潛到SPA，每一刻都像是對忙碌生活的一種獎勵。而亞洲，正是匯聚世界級海島風景的寶地，不僅擁有自然景致，更揉合了文化與美食，是今夏旅行的絕佳選擇。

不過，海島雖美，潛藏的旅遊風險與海外疾病也不可忽視。疫情後旅遊復甦後，近年統計（註1），海外旅遊時因水土不服、中暑、或是參加水上活動造成意外的比例逐年攀升。因此，除了準備比基尼和防曬乳，也別忘了為旅程配置一份周全的旅平險。安達產險，作為全球頂尖的旅平險專家，陪著旅人安心啟程，讓每一趟旅程都回憶滿分。

亞洲最美海島度假勝地推薦 TOP3 一次收藏！

1.馬爾地夫 Maldives：世界夢幻清單NO.1的海上天堂

2.印尼峇里島 Bali：靈魂放鬆與藝術文化的完美交會

3.泰國蘇美島 Koh Samui：東南亞最Chill的小島度假勝地

【推薦閱讀】海島假期的關鍵提醒：防曬、防疫、保險不能少！

海島旅行，它不只是放假，更像是一場身心 reset 的重新啟動。海風吹亂髮絲的瞬間、赤腳踩在沙灘上的觸感、日落時染紅整片天際的光影，每一秒都像置身電影場景。而亞洲，其實就藏著不少讓人一見鍾情、再訪上癮的夢幻島嶼。

1.馬爾地夫 Maldives：世界夢幻清單NO.1的海上天堂

如果人生只能選一個海島當「此生必去」，會毫不猶豫選馬爾地夫，這個由約1,200個珊瑚礁島嶼組成的國度，不只是被《Condé Nast Traveler》連續多年評選為「世界最佳海島度假地」，更是許多名人與國際明星蜜月旅遊的首選。

馬爾地夫推薦住宿｜Soneva Jani

這家被譽為「全球最夢幻的水上屋飯店」的奢華度假村，是許多旅人心中的夢想清單。房間配有私人無邊際泳池、滑水道直通大海，還有可開闔的星空屋頂。曾獲World Travel Awards「馬爾地夫最佳水上Villa」肯定，不來真的會後悔。

2.印尼峇里島 Bali：靈魂放鬆與藝術文化的完美交會

峇里島不只是海灘，它是一種生活方式。根據TripAdvisor的「全球旅人最愛島嶼」排行榜，峇里島連續多年穩坐前五名，吸引全球超過600萬旅客每年朝聖。從瑜伽靜心到藝術市集、從火山遠眺到日落海神廟，這裡的節奏總讓人捨不得離開。

推薦住宿｜Four Seasons Resort Bali at Sayan

這家座落在烏布叢林之中的靜謐度假村，曾被《Travel + Leisure》選為「全球最佳飯店第一名」。飯店以橢圓型空中步道與稻田包圍的SPA館聞名，每一房都像獨立森林小屋，是靈性療癒與設計美感的巔峰結合。

3.泰國蘇美島 Koh Samui：東南亞最Chill的小島度假勝地

如果你想要的是輕鬆、自由的海島假期，蘇美島會是個驚喜。根據《Forbes》報導，蘇美島是2023年亞洲旅遊成長最快的海島之一，以其自然純淨與緩慢的生活步調，被譽為「最適合數位遊牧的島嶼天堂」。

©unsplash

推薦住宿｜The Ritz-Carlton, Koh Samui

這間豪華海濱度假村坐落在私人海灣，主打獨家「浮潛水族館池」設計，你不必出海也能在飯店內看魚群悠遊。曾榮獲Luxury Lifestyle Awards「最佳海濱度假村」，結合泰式禪意與現代簡約，從房間走出來就是藍色世界。

海島假期的關鍵提醒：防曬、防疫、保險不能少！

每次出國旅行前，除了確認護照、機票和行程表，也一定要確認是否已將旅平險及不便險放入出行清單，原因為一場看似完美的海島假期，其實潛藏著許多我們無法預料的風險。東南亞與南亞海島，當地氣候濕熱、水質與飲食條件與台灣有明顯差異，腸胃炎、中暑、皮膚過敏是旅客申報理賠的常見項目。更別提像是班機延誤、行李損失、水上活動意外等情況，一旦發生，除了掃興，還可能衍生額外的醫療與交通費用。

全球頂尖的旅平險專家_安達產險，分享海島旅行中最容易忽略、但卻最關鍵的兩大保險重點，讓旅人不只玩得開心，也能玩得安心。

重點1：防曬做好了 防曬傷導致的醫療費用你準備了嗎？

在海島上曬太陽，看似是件愉快的事，但熱帶地區的紫外線強度遠比台灣高，短短幾個小時就可能曬傷、水泡甚至引發中暑。曾有旅客在馬爾地夫玩浮潛時忘了補防曬，結果肩膀與背部嚴重脫皮，被迫中止行程前往當地診所急救，不只痛苦，也多花了一筆費用。安達產險提醒，出發前要確認保險保障是否涵蓋海外門診與藥物費用，若安排浮潛、獨木舟等活動，建議詢問符合旅遊行程的相關保險。

重點2：水土不服不只是吃壞肚子 有時還會上吐下瀉拖垮整趟旅程

峇里島與蘇美島的在地美食令人難以抗拒，但環境水質與飲食油鹽比例與台灣不同，有不少人會在旅程第二天就出現腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是對腸胃較敏感者更要特別小心，腸胃型突發疾病是東南亞旅遊常見的理賠申請項目之一，避免生飲當地自來水，建議選擇瓶裝水或煮沸飲用，別讓身體的不適毀了美好行程。安達產險也補充，出發前備妥腸胃藥，投保旅平險， 並事先查詢當地醫療機構，以及記下海外急難24小時專線電話。（註2）

海島度假是讓旅人身心放鬆的時光，再加上一份完善的保障，能讓這趟旅程更加安心，安達產險提供的旅平險並加購旅遊不便險，涵蓋醫療保險、行李損失與突發疾病補助等多項保障。陽光、沙灘、比基尼與旅平險都準備好了，這個夏天，選一座海島、帶著夢想出發，安心玩、盡情嗨！

安達業務遍及全球54個國家及地區，選擇安達旅平險代表也獲得全球網絡的專業資源。我們的旅平險也提供24小時海外急難援助服務專線，無論您在哪，隨時為您提供必要的支持。（註2）

註1：外交部緊急聯絡中心處理急難救助案件統計表

https://www.boca.gov.tw/cp-133-2173-6b8ed-1.html

註2：海外急難援助服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，本分公司得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於本分公司網站，不另行以書面通知。