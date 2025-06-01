徜徉海島情 夏威夷風味餐廳「La Ohana」

炙熱如火的陽光普照、熱情洋溢的草裙舞，以及一望無際的湛藍海洋，這本是夏威夷特有的海島風光，而如今，隨著享譽日本的夏威夷風格餐廳「La Ohana」進駐LaLaport 南港後，也順勢將這些熱帶島嶼元素帶往北方，並巧妙融入餐廳之中，從裝飾店內的特色裝潢，到餐飲料理的風味品嚐，處處皆散發著令人著迷的夏威夷風情想像。

「La Ohana」是由夏威夷語「𝑳𝒂」（太陽）和「𝑶𝒉𝒂𝒏𝒂」（家人）組成，象徵這處用餐場域除了如太陽般明亮耀眼外，也能像家人一樣值得顧客信任，而其餐廳空間在仿照夏威夷度假飯店的風格打造下，更使一股舒適感在步入瞬間油然而生，營造出相當愜意的用餐體感。

沉浸La Ohana 悠閒在島嶼風的風格內裝

甫抵「La Ohana」餐廳入口，身著夏威夷襯衫的店員便上前招呼帶位，用充滿陽光活力的笑容，歡迎每位到訪的食客們，在行至座位的過程中環顧四周店景，從襯有花葉的碧藍牆面、海岸主題的掛畫相框、藤編元素的燈飾桌椅，再到彷彿能撥出弦音的烏克麗麗壁飾，以及位在餐廳一角牆上的木製衝浪板，皆能感受到一種屬於海島風格的度假氣息，而除了一般座位外，店內數間設有簾子的小包廂區，更恰似在海島Villa中常見的Cabana（戶外涼亭），再加上一旁自落地窗引入的市景風光，誕生出獨樹一格的餐時閒情。

入座後拿起菜單，又是另一次的驚喜，印有木質紋理的菜單質感獨具，其上除了畫有五顏六色的花草綠植及品牌名稱外，置中的一句「Aloha」尤其醒目，如同捎來了店員以外的第二次招呼，接著翻至菜單背面，由簡短幾個英文字母組成的「𝑴𝒂𝒉𝒂𝒍𝒐」則代表著感謝之意。從「Aloha」到「𝑴𝒂𝒉𝒂𝒍𝒐」，La Ohana不只為顧客創造了一個舒適的用餐環境，也在菜單上融合了如此的夏威夷語小巧思，在在讓人倍感溫馨親切。

餐廳一隅的衝浪版被海岸主題的相框包圍，是店內最為強烈的海島意象展現。© La Ohana

美味獨具 夏威夷風的特色餐點饗宴

翻開菜單，琳瑯滿目的餐飲選項在一開始就使人垂涎，「La Ohana」供應著烤雞、各式排餐及飯麵類等主餐，甜點飲品部分則有鬆餅、聖代、莓果碗及多種咖啡、果茶與雞尾酒等品項，且根據到訪時段或光臨人數，也有午間套餐及二人至四人的多人套餐可選，多元豐富的餐點類別幾乎能滿足所有顧客的需求。

「起士酪梨漢堡Loco Moco」©Diamond LIN

其中最具指標性的當屬夏威夷美食「Huli Huli烤雞」，噴香的鮮嫩雞肉被金黃雞皮包裹，在BBQ醬及香甜烤雞醬的加持下，更顯風味十足；另一道著名料理「Loco Moco」當然也不容錯過，在僅以米、蛋、肉的主要組成下，提供牛排、炸雞及漢堡排三種選擇，用看似簡單的組合造就最經典的道地美味，也因此擄獲了無數食客的芳心。而對肉食狂熱者來說，除了各式排餐外，「豪華拼盤」的海陸組合或是「經典拼盤」以豬肋排、沙朗心牛排與雞腿排的純肉主義料理，均頗具份量，絕對是首選必點。另外值得一提的是，套餐附贈的泡芙麵包也極具亮點，外酥內軟的麵包體可以佐上奶油、楓糖漿，或是沾上主餐醬汁一同食用，可甜可鹹的多變風味任君發揮，甚至還可免費續加，著實令人滿足不已。

「夏威夷風Huli Huli烤全雞」（佐BBQ醬&甜味Huli醬）©Diamond LIN

套餐附贈的泡芙麵包（可免費續加）©Diamond LIN

甜蜜收尾 主餐之外的幸福滋味

而在飲品部分，既然La Ohana走的是海島度假風，那麼來杯雞尾酒搭餐再合適不過了，點綴上花朵的一杯杯清涼使人彷彿身臨其境，你當然也可以來杯手沖的Kona咖啡，品味夏威夷頂級咖啡豆的柔和酸度與香氣，最佳化La Ohana的餐飲體驗。最後，在享用完主餐料理後，推薦再來份「招牌特製水果鬆餅」或「紫薯芋泥黑糖珍珠鬆餅」，獨家配方的美式鬆餅加入了磨成粉的芋頭及椰漿，香甜的Q軟口感絕對必嚐；又或是選擇冰涼的莓果聖代、酸甜的莓果碗，為一餐之末填滿酸甜蜜意，吃下一口口甜滋滋的完美句點。

由左至右為「鳳梨可樂達」、「藍色夏威夷」、「邁泰」及「La Ohana特調」©Diamond LIN

來到「La Ohana」，你可以沐浴在海島風情之中，沉浸氛圍並享受餐點，用雙眼紀錄餐盤上夕陽般的擺盤巧思、用雙耳聆聽流淌其中的悠揚樂曲，再親口品嚐每一道被用心端出的夏威夷風味，嘗試用五感，親身體會這源自南國的道地美味。

「La Ohana特製水果鬆餅」©Diamond LIN

La Ohana

Tel. (02)2786-3698

Add. 台北市南港區經貿二路131號5樓（Mitsui Shopping Park LaLaport南港）

Open. 週一至週四、週日11:00~21:30；週五、週六(含國定假日前一天) 11:00~22:00

La Ohana Facebook：https://www.facebook.com/laohanatw/

La Ohana Instagram：https://www.instagram.com/laohana_tw?fbclid=IwY2xjawKY2sJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFTNEdCaTZZcEwwVVdMRkdtAR6YzSVSF5hKdS4xKgEAkYMjBgFqba905874LmmmkvM2k1VrV3kW1Zcf5Vrwsw_aem_7HvhD9GQ9JowAY49X6BUtQ

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