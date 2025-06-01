2025首爾玫瑰節開跑！4大賞花點太浪漫、行前旅平險準備好 安心出發

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聯合新聞網／ Ciao潮旅
©Unsplash／yeojin yun
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每年五月，繽紛的玫瑰花點綴了首爾的街頭巷弄，吸引無數遊客前往欣賞，臺灣產物保險為您整理以下賞花的絕佳地點：中浪玫瑰公園、奧林匹克公園玫瑰廣場、楊花漢江公園與延南洞玫瑰花牆。

©Unsplash／bluegold H
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首爾玫瑰節打卡熱點：中浪玫瑰公園（중랑장미공원）

被譽為「首爾最美慶典」的首爾玫瑰節主場，這裡會有數萬朵玫瑰綻放，並有音樂表演、手工藝攤位與美食市集，吸引無數遊客前來共襄盛舉，建議提前安排行程以享受這場花卉盛宴。

首爾玫瑰節打卡熱點：楊花漢江公園（양화한강공원）

楊花漢江公園的玫瑰隧道在五月盛開，陽光透過花藤灑落，形成美麗的光影。黃昏時玫瑰花海與漢江夕陽交相輝映，顯得格外浪漫。

首爾玫瑰節打卡熱點：延南洞玫瑰花牆（연남동 장미길）

隱藏在延南洞的玫瑰花牆，是近年來人氣飆升的拍照景點。在京義線林蔭公園附近的大明公寓周圍，牆面上爬滿粉紅色和紅色的玫瑰花，景色夢幻，吸引許多攝影愛好者前來拍照。

五月的首爾因玫瑰盛開而更顯浪漫，無論是在公園、河畔還是城市角落，都能感受到花香四溢的浪漫氛圍，讓旅程留下難忘回憶。如果此時造訪首爾，千萬別錯過這場玫瑰盛宴。

臺灣產物保險—旅平險小提醒

海外旅行最怕突發狀況影響心情，班機延誤、行李遺失、身體突然不適……這些狀況可不是少數人的專屬經驗，而是旅人們共同的隱形課題。因此臺灣產物保險提醒您，行前準備除了機票、住宿，旅遊保險也是不能忽略的一環！

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旅行途中您會擔心的事項，都可以透過臺灣產物保險的一站式旅遊保障幫助您解決。例如意外傷害、海外突發疾病醫療、班機延誤、旅程更改、行李損失、旅遊責任險等項目，讓您的每趟旅行都更有保障，不用擔心額外支出影響旅程與心情。

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透過安心CARE 線上醫療諮詢服務，即使身處海外而不幸發生意外時，您仍能透過視訊即時與台灣急診科醫師連線，24小時全天候守護您的健康，讓您在異國也能像有專屬醫師隨行般安心。

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臺灣產物保險免付費聯絡電話：0809-068-888

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