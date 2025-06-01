2025首爾玫瑰節開跑！4大賞花點太浪漫、行前旅平險準備好 安心出發

每年五月，繽紛的玫瑰花點綴了首爾的街頭巷弄，吸引無數遊客前往欣賞，臺灣產物保險為您整理以下賞花的絕佳地點：中浪玫瑰公園、奧林匹克公園玫瑰廣場、楊花漢江公園與延南洞玫瑰花牆。

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首爾玫瑰節打卡熱點：中浪玫瑰公園（중랑장미공원）

被譽為「首爾最美慶典」的首爾玫瑰節主場，這裡會有數萬朵玫瑰綻放，並有音樂表演、手工藝攤位與美食市集，吸引無數遊客前來共襄盛舉，建議提前安排行程以享受這場花卉盛宴。

首爾玫瑰節打卡熱點：楊花漢江公園（양화한강공원）

楊花漢江公園的玫瑰隧道在五月盛開，陽光透過花藤灑落，形成美麗的光影。黃昏時玫瑰花海與漢江夕陽交相輝映，顯得格外浪漫。

首爾玫瑰節打卡熱點：延南洞玫瑰花牆（연남동 장미길）

隱藏在延南洞的玫瑰花牆，是近年來人氣飆升的拍照景點。在京義線林蔭公園附近的大明公寓周圍，牆面上爬滿粉紅色和紅色的玫瑰花，景色夢幻，吸引許多攝影愛好者前來拍照。

五月的首爾因玫瑰盛開而更顯浪漫，無論是在公園、河畔還是城市角落，都能感受到花香四溢的浪漫氛圍，讓旅程留下難忘回憶。如果此時造訪首爾，千萬別錯過這場玫瑰盛宴。

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