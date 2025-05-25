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味蕾升級！小真實mini生吐司嚴選鮮乳坊打造生吐司新時代 進駐LOPIA樂比亞超市與品牌官網新升級開創便捷購物體驗

聯合新聞網／ Ciao潮旅
©小真實mini生吐司
©小真實mini生吐司

生吐司控看過來，台灣最講究真材實料的烘焙品牌 「小真實mini生吐司」一直以來是台灣烘焙市場中，專門以柔軟、濕潤口感的生吐司為主打系列商品，贏得了廣大消費者的喜愛。這次小真實mini生吐司嚴選鮮乳坊打造的高品質生吐司，進駐LOPIA樂比亞超市，要讓喜歡嚐鮮的麵包迷、鮮乳愛好者一試成主顧！

生吐司界的職人精神 × 乳品界的品質保證

在如今「健康至上」的風氣中，消費者越來越重視食材和加工方式，而「小真實mini」與「鮮乳坊」正好在這方面的堅持一拍即合，小真實mini生吐司是全台灣第一家以包餡生吐司為名的品牌，強調無添加、純天然的麵包口感細緻柔軟，讓人一吃就上癮！今年嚴選鮮乳坊的A2β酪蛋白鮮乳，主打不易引起腸胃不適的特性，及純淨、健康的品質保證，就是要讓台灣的生吐司市場再升級！

©小真實mini生吐司
©小真實mini生吐司

為什麼選擇「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳」來做生吐司

小真實mini生吐司表示，這次在眾多鮮乳中嚴選了鮮乳坊的A2β酪蛋白鮮奶，因為它來自特定品種的乳牛，A2β-酪蛋白貼近母乳，更易被人體吸收，不僅不易引起腸胃不適，且天然低敏、親和人體好吸收，去除A1β致敏源，降低鮮乳過敏機率。也因為這樣的鮮乳特性讓生吐司的風味更加醇厚，讓麵包口感也更加柔軟，吃起來無負擔，成為一種全新的享受。經過數月的研發，這款特選鮮乳被運用於小真實mini生吐司的自家特製奶酥系列，兩者完美融合，釋放出濃郁的奶香與棉柔的口感，使生吐司更加溫和、濃郁且健康。

©小真實mini生吐司
©小真實mini生吐司

進駐LOPIA樂比亞超市 讓更多人可以吃到美味的麵包

自去年小真實mini生吐司進軍堪稱日本COSTCO的LOPIA樂比亞超市高雄巨蛋店以來，憑藉其獨特的品牌魅力與高品質產品，成功吸引了大量喜愛嚐鮮的消費者。小真實mini以柔軟濕潤口感為主打的生吐司，迅速在市場中掀起熱潮，成為不少消費者的最愛。為了讓更多熱愛健康吐司的消費者能夠輕鬆品嚐，小真實mini生吐司即將全面進駐LOPIA樂比亞超市。無論是忙碌的工作日或是週末假期，消費者都能夠在附近的LOPIA樂比亞超市輕鬆選購這款人氣生吐司，並享受更加便捷的購物體驗。此外，LOPIA樂比亞超市以其高品質的商品選擇和優質的購物環境，為消費者提供了全新的購物體驗，讓小真實mini生吐司的愛好者可以輕鬆將這份美味帶回家，品嚐每一口的健康與美味。

©小真實mini生吐司
©小真實mini生吐司

小真實mini全新購物網：便捷線上購物 隨時隨地享受便利美味

除了南部6家實體店鋪與LOPIA樂比亞超市的進駐，小真實mini在2025年3月全面升級了線上購物體驗！為了讓消費者更加便捷地享受美味與健康，小真實mini全新打造了全新官方購物網站，提供更加豐富的送貨到府的服務。網站支持會員註冊與點數累積，消費者可享受購物金折抵優惠，讓每次購物更加實惠。如果不想等待宅配服務，還可以選擇線上下單，在直營門市與7-11超商輕鬆取貨，隨時隨地輕鬆購得小真實mini的新品。無論是忙碌的早晨，還是需要快速準備健康點心的時刻，消費者只需透過手機下單，即可快速獲得富含營養、適合全家共享的美味產品。這樣的便捷購物方式不僅省時，還能確保家人每天都能享受到小真實mini的健康與美味，真正做到輕鬆照顧全家人的飲食需求

©小真實mini生吐司
©小真實mini生吐司

小真實mini生吐司表示，未來小真實生吐司與LOPIA樂比亞超市將持續深耕高品質的烘焙市場，更計畫推出多款創新口味與多樣化的商品，甚至不排除進軍海外市場，讓世界各地的吐司控都能品嚐到來自台灣的極致美味，對於小真實mini生吐司有興趣的消費者，千萬別錯過。

©小真實mini生吐司
©小真實mini生吐司

小真實mini生吐司

📍 線上購物：https://www.truebakerymini.com/

📍 搶購通路：LOPIA 樂比亞超市

Ciao潮旅

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