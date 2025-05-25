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南港老爺行旅歡慶6周年 打造「書泊NOVA」永續閱讀之旅

聯合新聞網／ Ciao潮旅
活動期間，將從住房收入撥款幫助偏鄉孩童選購書籍。
活動期間，將從住房收入撥款幫助偏鄉孩童選購書籍。

飯店坐落於南港軟體園區中心地帶，步行可抵達捷運站。
飯店坐落於南港軟體園區中心地帶，步行可抵達捷運站。

南港老爺行旅始終秉持 「閱讀 × 永續」 的理念，堅信閱讀是永恆的樂趣，而永續則是不可推卸的責任與行動。在六周年之際，我們特別推出限時限量「書泊 NOVA」住房專案，雙人入住含自助早餐3,600元起。旅人將會獲贈一本南港老爺精選書籍，在旅途中展開一場探索未知的閱讀饗宴。此外，我們更透過環保巧思，賦予館內退役布巾嶄新生命，客製獨一無二的環保布書籤。南港老爺行旅不單單只是提供旅人歇息的場所，更致力於打造具永續意義的住宿體驗。訂房專線：02-2788-8586，或至南港老爺行旅官方網站訂房。

讀旅程：在旅途中與一本未知的書相遇

南港老爺行旅6周年書泊nova住房專案，雙人 3600起。
南港老爺行旅6周年書泊nova住房專案，雙人 3600起。

「書泊 NOVA」的靈感來自「Supernova（超新星）」，期待書籍能為旅途帶來啟發與爆發力。活動期間，凡入住「書泊 NOVA」住房專案，旅人將隨機獲得一本南港老爺挑選的主題書籍，這些書籍可能是小說、散文、詩集、攝影集、食譜，甚至是激勵人心的故事，讓旅人在未知的文字裡發現新世界，為旅途增添深度與驚喜。這場不預設的閱讀旅程，鼓勵旅人放下手機，翻開書頁，沉浸在文字的溫度與想像的廣闊宇宙之中。

用行旅廢棄床單再製，精心打造六周年限定布書籤。
用行旅廢棄床單再製，精心打造六周年限定布書籤。

「書泊 NOVA」不僅致力於推廣閱讀，更延續南港老爺行旅對環境永續的堅持。本次活動特別將退役床單賦予新生命，精心打造六周年限定布書籤。書籤上趣味的電繡文字，在黑暗中更散發獨特螢光，讓這些曾伴旅人入眠的柔軟布料，化為閱讀旅程中的溫馨夥伴。

飯店的床單與布料，在歷經長期使用與洗滌後，或許無法再作為寢具，但其優良的質感與耐用性依然存在。透過巧思設計，這些布料得以華麗轉身，成為獨一無二的書籤，繼續書寫新的故事。這也正是南港老爺行旅所倡導的理念——永續不只是口號，而是將環保融入日常，讓舊物重獲價值的具體實踐。

閱讀公益：閱讀存摺計畫 讓愛傳遞到偏

「書泊 NOVA」不僅為旅人打造閱讀的愉悅體驗，更蘊含對社會的深切關懷。活動期間，南港老爺行旅將從專案收入中提撥 50 元，挹注於「閱讀存摺計畫」，攜手紅氣球書屋，協助偏鄉孩童在紅氣球書屋雙溪店免費帶走心儀的書籍，期盼閱讀的種子能在更多角落萌芽茁壯。透過這項計畫，我們希望能提供更多元的閱讀選擇，引導孩子們透過書籍探索廣闊的世界，拓展無限視野，感受知識與故事所帶來的無窮力量。

南港老爺行旅 在地連結 創藝展現

旅人客房，大片落地窗享受高樓層城市風光。
旅人客房，大片落地窗享受高樓層城市風光。

南港老爺行旅，隸屬於老爺酒店集團，也是繼台南、台中後，在台灣的第3個「老爺行旅」據點，秉持著「Fun, Fashion, Fusion」精神來服務入住旅人。飯店坐落於南港軟體園區的中心地帶，擁有絕佳的地理位置與便捷的交通網絡，步行即可抵達台北捷運南港軟體園區站與南港展覽館站，同時也方便搭乘高鐵與火車，周邊更緊鄰中國信託金融園區和LaLaport 南港購物中心，無論是餐飲、生活機能，或是娛樂需求，皆能在此獲得充分滿足。

館內餐廳soft Kitchen，供應自助式早餐、午間套餐及酒水飲品。
館內餐廳soft Kitchen，供應自助式早餐、午間套餐及酒水飲品。

全館設有179間客房，有一大床與二床和套房房型等四種房型，滿足不同族群的旅宿需求，館內設備也呼應科技園區及潮流，設有自助check in 機、免治馬桶、電動窗簾等便利的科技設備。

南港老爺行旅，集合藝術、潮流於一身的設計旅店。
南港老爺行旅，集合藝術、潮流於一身的設計旅店。

館內餐廳「Soft Kitchen」供應自助式早餐、午間套餐及酒水咖啡飲品，期望來自各地的用餐者一踏入Soft Kitchen就能放鬆身心享用佳餚。

南港老爺行旅6周年書泊NOVA住房專案

■　訂購日期：即日起至2025/05/31

■　住宿日期：即日起至2025/05/31

■　專案價格：雙人入住旅人客房(一大床/兩小床) $3,600起、風格客房 $6,600起、行旅套房 $7,200起

■　專案內容：

·　享兩客Soft Kitchen自助早餐。

·　入住即贈送南港老爺隨機選書 1 本+六周年客製布書籤 1 式

·　官網加購高鐵享最高78折優惠

■　注意事項：

·　客房不提供一次性消耗備品，僅提供兩條大毛巾、沐浴乳、洗髮乳、洗手乳。

·　可透過官網及電話訂房。

官方網站：https://lihi2.com/ZSwrA

電話訂房：02-2788-8586

Ciao潮旅

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