頂級食材舞動味蕾 細膩服務極致饗宴 臺中勤美洲際酒店──采月鍋品

陽光、微風、綠意自然流動的草悟道，是臺中最美的城市綠洲，人文薈萃，魅力獨具。氣派奢華的「臺中勤美洲際酒店」在草悟道街區誕生，展現出非凡氣質及藝術氛圍，每一處空間及每一間餐廳皆閃耀著光芒。備受矚目的「采月鍋品」也宛如明月般，以台灣在地的精緻食材、細膩講究的湯頭、貼心尊榮的服務，為賓客照亮品味美食之路。

綠意包圍的空間陳設及生趣盎然的水族箱，讓置身「采月鍋品」用餐也能感受到自然野趣。©Ciao潮旅

步入「采月鍋品」，綠色大理石的紋理宛若流動的山河，連綿三座水族箱綻放蓬勃生氣，繽紛的魚群自在優游，創造視覺驚嘆號。四周環繞的生動綠意，彷彿將草悟道的風景延攬入內，而映入眼簾的燈飾，更像極了一輪明月綻放著月光般溫暖，呼應著「采月鍋品」之名。

七款特色湯頭｜從香港龍蝦到臺灣山椒 滿足味蕾探索

貼心極致的桌邊服務，協助客人涮煮肉品及海鮮等各式食材，可以品嚐到最完美的熟度。

以套餐方式供應臺灣極品火鍋，從前菜、肉品或海鮮、副餐、甜點等，道道都帶來視覺及味蕾的雙重饗宴，七種湯頭風味各有獨到之處，可依喜好挑選。「香港龍蝦濃湯」以粵菜煲湯手法精燉而成，飄香撲鼻，鮮味滿滿。「馬告山椒湯」融入臺灣原住民常用的調味料熬煮，散發淡雅檸檬清香，是坊間吃不到的美味。「炙烤臺灣黑豬肉湯」嚴選在地黑毛豬肉，先炙烤後燉煮，在鍋中涮煮的食材吸附著燒烤香氣，讓人食慾大開。

「鮭魚卵山藥細麵」清爽滑順，淋上主廚特調醬汁提味，深受女性族群的喜愛。©Ciao潮旅

「48小時純萃和牛湯」以法式冷萃手法，提煉出清澈透明卻又蘊藏滿滿和牛風味的湯頭，搭配A5和牛，更有加乘效果。「澎湖海鮮湯」以魚骨燉煮，濃縮大海鮮味，搭配各式海鮮相得益彰。「香辣紅油湯底」能滿足喜愛麻香味的饕客，「高冷蔬菜湯」搭配肉品或海鮮皆宜，可完美襯托出食材原味。

Fine Dining享受 譜寫味蕾詩篇

「御品烏魚子」將烏魚子、水梨、蘋果串起，並以糖絲包覆，讓人聯想到韓綜《黑白大廚》中的夢幻料理。©Ciao潮旅

四款前菜食材講究，擺盤精緻，帶來Fine Dining的美好體驗。以金黃拔絲包覆的「御品烏魚子」，宛若精品般令人讚嘆。「胡麻蟹肉沙拉」以鮭魚卵、蟹肉、酪梨層層堆疊出美味，創造豐富食感。「鮭魚卵山藥細麵」滑順清爽，可將師傅的精湛刀工一覽無遺。就連「黃金泡菜」也不簡單，以越式餅皮及和牛肉片捲起，點綴小巧美麗的食用花卉，爽脆鮮香，驚喜連連。

A5信州和牛、伊比利豬、澳洲M9牛一次滿足

肉品有來自日本鹿兒島、飛驒、信州等不同產地的A5和牛，不論是肋眼、板腱或翼板等，入口脂香四溢，豐厚的肉汁及甜香好滋味，引人回味無窮。此外，亦有澳洲鳳凰M9和牛、美國頂級沙朗、西班牙伊比利豬等高品質肉品可供選擇。海鮮更是上上之選，有龍蝦，有鮮魚，有澎湖花枝，樣樣鮮度滿分，而時蔬、菇類、豆腐類皆嚴選臺灣在地食材，實踐從產地到餐桌的理念。

A5信州和牛是吃蘋果長大的牛，肋眼油脂豐富，翼板油花細緻，涮煮至三分熟可品嚐到肉質最甜美的滋味。©Ciao潮旅

「采味饗宴」集結了小青龍、牡丹蝦、胭脂蝦、明蝦、七星斑片、日本牡蠣、北海道干貝，海味十足。©Ciao潮旅

頂級和牛滷肉飯、皇品鮭魚炊飯、農椿豬油香拌飯等副餐，也顛覆賓客對傳統火鍋店內一碗白飯或麵條的簡樸印象。臺中191號米飯與和牛滷肉、香煎鮭魚、香味撲鼻的豬油等分別演繹出粒粒香Q的創新米食。餐後甜點也質感非凡，造型像極小花園的「古早味風華」，在法式優雅的外表中藏著臺味靈魂，滿足嚐鮮的渴望；「鳳梨之韻」則將鳳梨的酸甜好滋味發揮得淋漓盡致。

輕輕劃開蛋黃，讓米飯裹上滷肉及蛋液，這道「頂級和牛滷肉飯」一入口噴香四溢。©Ciao潮旅

甜點「古早味風華」結合麵茶幕斯、花生糖、麥芽糖片、花生冰淇淋，創造出繽紛花園意象。©Ciao潮旅

服務貼心入微 成就非凡體驗

從進入「采月鍋品」那一刻起，尊榮貼心的服務即無所不在，遞上毛巾的暖心招待、專業清晰的菜色介紹、為賓客烹煮食材成就最佳熟度⋯⋯等桌邊服務，都能感受到完美的非凡體驗。都說火鍋象徵著團圓，從賓至如歸的服務、舌尖綻放的美味到賓主盡歡的氛圍，來一趟「采月鍋品」，團圓的美好與溫情，真真切切都能感受到。

臺中勤美洲際酒店 采月鍋品

Tel. 04-2324-6313

Add. 臺中市西區館前路77號2樓

Open. 11:30～14:30、17:30～22:00

官網預約：https://www.tablecheck.com/zh-TW/intercontinental-taichung-cai-yue-hot-pot/reserve/landing