日本機場旅客大爆滿！旅遊小心傳染病高峰 安達產險：從預防做起 旅平險很重要

每年4、5月正值日本櫻花季，全球旅客都蜂擁而至，機場滿滿都是人潮，拍照打卡好開心，但其實在人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，傳染疾病是旅人容易忽略的風險，而人潮聚集的機場、車站正是病毒傳播的溫床，特別是在季節轉換之際，流感、諾羅病毒更是來勢洶洶。

諾羅病毒容易透過機場、餐廳等人潮密集地區傳播，倘若前一位旅客帶有病毒，摸了座椅、手扶梯等公共區域，都很容易傳染他人，最有效的預防方法就是保持良好的衛生習慣，吃東西之前、上完廁所後要用肥皂勤洗手，至少洗20秒以上，且避免食用未完全熟透的海鮮或生鮮食材。流感病毒更是季節轉換期的大魔王，一旦感染上了，高燒、肌肉酸痛、喉嚨痛咳嗽齊發，原本規劃好的賞櫻、逛街行程通通泡湯。

出國最怕旅途中掃興！準備常備藥品有撇步

出國隨身帶一些常備藥物絕對必要，但成人、小孩所需的常備藥品其實大有不同，根據醫師建議，成人的備用藥物通常包含感冒藥、腸胃藥（止瀉、止吐）、抗過敏藥、退燒止痛藥以及個人慢性病處方藥。而兒童則需要特別準備適合小孩劑量的退燒止痛藥、感冒藥水、口服電解質粉末、防暈車藥，以及蚊蟲叮咬藥膏等，成人和兒童的藥物不可混用喔！

但就算準備再齊全的藥，碰上突發狀況還是會讓人措手不及，因此旅人在機票、飯店訂好之後，一定要記得投保「旅平險」，一旦在海外生病或發生意外，醫療費用可能會超乎想像，尤其是日本、歐美等國家。如果有投保旅平險，面對就醫時的高昂醫療費用，便可以在事後申請理賠以減輕經濟負擔，這樣才能避免出門玩樂卻回家煩惱的窘境，真正放心享受出國旅遊的時光。

海外生病該怎麼辦？記住海外就醫3大指南 緊急狀況也能安心應對！

出國旅遊最怕突如其來的疾病或意外，不僅破壞旅程興致，也可能導致龐大的醫療費用與求助上的困難。若不幸於海外生病或受傷，該如何處理？編輯分享以下「海外就醫三大指南」：

1.掌握當地醫療資源：出發前先確認旅遊目的地醫院或醫療機構位置，建議可提前在手機或地圖App內標示，以便迅速找到就醫場所，也可以事先備妥翻譯App或常用醫療用語小卡，方便與當地醫療人員溝通。

2.留存就診文件，確保後續理賠順暢：就醫時必須向醫療院所「索取完整的診斷證明、醫療費用明細與相關文件」。妥善保存上述文件的正本及影本，以利回國後向保險公司進行醫療費用理賠。

3.善用旅平險24小時全球緊急救援服務：事先投保具備24小時緊急救援服務的旅平險，於發生狀況後，立即聯絡救援中心。

除此之外，旅人可以記住外交部海外急難救助電話，若在國外發生緊急事故，有一個重要的求助管道便是外交部「海外急難救助電話」，這支電話提供24小時中文服務，協助旅外國人在當地遇到急難時，聯繫當地大使館或辦事處，迅速獲得必要協助。

外交部海外急難救助專線：

國外直撥：+886-800-085-095

國內撥打：0800-085-095

旅平險很重要？

除了提升免疫力、攜帶必要藥品以外，旅平險專家「安達產險」表示，出國前投保旅遊平安險是很重要的，尤其投保時要特別注意，大多保險公司將流感併發重症等法定傳染病列為「除外不保」，因此選擇含有法定傳染病、緊急醫療援助的旅平險很重要。 倘若不幸發生流感重症，需要緊急就醫治療、或是緊急醫療運送等，才能獲得即時的幫助。

註: 海外急難援助服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，本分公司得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於本分公司網站，不另行以書面通知。

©安達產險

一旦在國外面臨突發疾病或意外受傷，旅客可能會遭遇醫療費用昂貴且難以預測的問題。特別是在歐美國家，就算只是急診看診費用，動輒數萬新台幣起跳，若需進一步住院或進行手術，費用甚至可能高達百萬元以上，若未投保旅平險，將必須自行承擔龐大的醫療費用。同時建議旅客，出國前詳閱購買之旅平險相關條款，清楚掌握發生狀況時應保留的文件與單據，才能確保回國後順利申請理賠，保障自身權益。

©安達產險

安達產險說明，春季氣候變化大，同時也是流感、諾羅病毒的流行期，無論是搭機移動、參觀景點，還是品嚐在地美食，都可能接觸到病菌，稍不注意就讓行程泡湯。安達產險建議，出發前不僅要準備好常備藥品與保暖衣物，更別忘了投保旅平險，保障旅途中突發狀況，無論海外就醫、旅程延誤，都能獲得即時協助。

如何投保合適的旅平險？

安達是全球領先的保險公司，業務遍及54個國家及地區，其旅平險更有涵蓋法定傳染病，而投保旅平險並不只是簡單的醫療給付，更是一種完善的旅遊風險管理工具，能大幅降低突發狀況所造成的財務壓力與心理負擔，針對日本韓國等國人最常去的國家，海外突發疾病保障也升級到150%，在海外若因為嘔吐腹瀉等緊急狀況需要就醫，急診、門診皆能獲得理賠。

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