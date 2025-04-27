Vivienne Westwood 首度發表婚紗系列時裝秀 驚艷亮相巴塞隆納婚紗週

2025年4月24日，英國知名時尚品牌 Vivienne Westwood 首度舉辦專為婚紗設計打造的時裝秀，於 2025 年巴塞隆納婚紗週期間隆重登場。此次發表選址於歷史悠久的巴塞隆納大學（Universitat de Barcelona），並由 Fira de Barcelona 主辦、加泰隆尼亞政府支持的官方晚會「Bridal Night」中正式亮相。

©Vivienne Westwood

「大秀於十九世紀興建的巴塞隆納大學中庭舉行，庭園環繞橙花樹，氣氛浪漫典雅。Vivienne Westwood 展示了來自品牌「訂製」與「高級訂製」婚紗系列的 35 套造型，精緻而富有戲劇張力，完美呈現品牌一貫的工藝與風格精神。」

「婚紗一直是我們品牌的重要支線，從我九〇年代初開始與 Vivienne 合作以來即是如此。我們非常榮幸能在這座充滿歷史的城市發表首場婚紗秀，靈感來自這裡壯麗的林蔭大道與建築。這個系列是一場過去、現在與未來的融合。」

「此次系列的核心設計仍以品牌標誌性的緊身胸衣為基礎，輔以俐落剪裁，展現女性力量與優雅。他也引用 18 世紀植物學家皮耶-約瑟夫・雷杜特（Pierre-Joseph Redouté）的水彩玫瑰花圖案，搭配來自巴塞隆納大學庭園的橙花意象，象徵純潔與柔美。整體系列材質多樣，包括亞麻、棉質、洗舊喬其紗與雪紡、輕盈歐根紗與義大利淡粉緞面，打造出層次豐富、浪漫柔美的視覺語彙。」

「每個角色，都在訴說一段故事。」

©Vivienne Westwood

「最具話題性的作品之一，是由模特兒 Simonetta Gianfelici 所詮釋的「Pompadour 女爵」禮服，靈感來自畫家 François Boucher 1759 年創作的作品，此次以純白版本重新演繹。

「Vivienne 會非常喜歡這件作品，那是她最鍾愛的禮服之一。」—Andreas Kronthaler,Vivienne Westwood 創意總監

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此次時裝秀亦展現 Vivienne Westwood 對設計教育的重視，品牌特別與 Istituto Europeo di Design（IED）及 LCI Barcelona 設計大學合作，針對不同領域的學生提供創作任務與指導。學生作品被巧妙融入本次大秀的各個環節，強調創意共融、環保設計與藝術實踐的可能性。

超過 300 名來自 IED、LCI Barcelona 及 EDSI 高等設計學院的學生，獲邀參與專為學生設計的第二場限定時裝秀，場地同樣選在巴塞隆納大學，給予新生代設計師第一線觀秀的難得機會。

©Vivienne Westwood

婚紗秀嘉賓：Georgina Amorós、Bad Gyal、Louane、Sita Abellán、Miranda Makaroff、Maria Bernad、Greta Fernández、Alessandra de Osma、Vicky Krieps 與 Marta Lozano

Vivienne Westwood 台灣官方Instagram：https://www.instagram.com/viviennewestwoodtaiwan/