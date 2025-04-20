SKM Park Outlets高雄草衙 夏日狂歡檔期熱力開跑 峇里島之旅等你抽！

SKM Park Outlets高雄草衙「夏日狂歡採購季」，精采活動與多重好禮接力登場，全方位滿足親子、旅遊與運動族群的夏季消費體驗。另外本次也為新光三越會員準備了專屬的活動，4/10(四)-6/1(日)至新光三越APP扣20點skm points，即可獲得「峇里島盛夏奢華之旅」抽獎資格乙次，夢幻五天四夜假期輕鬆入手；4/10(四)-4/30(三)期間內分為四波段推出「週週狂抽萬元採購金」活動，新光三越會員當日過卡消費累積滿1,000元，即可兌換抽獎資格乙次，每週抽出乙位幸運得主，萬元購物金等你帶回家！今夏就來SKM Park Outlets高雄草衙，一起開啟充滿驚喜與歡樂的夏日採購冒險，享受吃喝玩樂購一次滿足的繽紛假期！

「挺全中運‧玩到底！」SKM Park Outlets高雄草衙 推出學生限定優惠 同樂放假趣

配合今年台南全國中等學校運動會盛大舉辦，SKM Park Outlets高雄草衙同步推出期間限定活動，4/19(六)-4/24(四)期間，大道東1F SNOWIN滑雪學校，體驗課程優惠價599元乙堂(原價1,500元)；鈴鹿賽道樂園則推出「全中運挺好玩」活動，4/19(六)-6/1(日)台南市學生，憑學生證可享樂園全日暢玩399元，同行親友也享同樂價450元，以及Birel N35單人卡丁車買一送一，使用動滋券方案再多加贈一場，還沒想好放假去哪玩嗎，就到SKM Park Outlets高雄草衙渡過愉快假期，並一起應援全中運活動吧！

為全中運加油！4.19(六)-4.24(四)期間，大道東 1F SNOWIN 滑雪學校，體驗課程優惠價 599 元乙堂(原價 1,500 元)©SKM Park Outlets

鈴鹿賽道樂園4.19(六)-6.1(日)推出「全中運挺好玩」活動，台南市學生憑學生證可享樂園全日暢玩 399 元©SKM Park Outlets

多家品牌優化改裝 購物體驗全面升級！

2025年度第二季，SKM Park Outlets高雄草衙從4月底開始，陸續將有多家知名品牌完成改裝開幕，透過空間優化與商品陳列升級，為顧客打造更舒適、更時尚的購物體驗。ASICS台灣第一家最新OUTLET概念店 4/26(六)reopen，4/26(六)-5/11(日)5折以上商品任選3件再享9折優惠，單筆實際消費滿3,000元，即可獲贈獨家贈品-運動腰包乙個；New Balance 5/1(四)reopen，將提供更完舒適的空間，展示商品增加20%-25%；ABC-MART 5/29(四)reopen，增設好物專區，5/29(四)-6/15(日)改裝擴大開幕活動，消費滿2件達3,000元立即現折300元。SKM Park Outlets高雄草衙持續進化，邀您一起感受更升級的購物魅力。今夏，跟著品牌一起煥新，來一場舒適又時尚的購物之旅！

SKM Park Outlets 高雄草衙ASICS 台灣第一家最新 OUTLET 概念店4.26(六)reopen©SKM Park Outlets

全家出遊首選 鈴鹿賽道樂園優惠開跑

暑假即將到來，親子出遊提前熱身！鈴鹿賽道樂園4/10(四)-6/1(日)推出「狂歡樂一夏」、「夏日狂飆」優惠活動，樂園單人全日暢遊只要666元，還加贈SNOWIN滑雪學校體驗課程優惠券。Birel N35單人卡丁車三場1,500元；平日14點前還推出超優惠早鳥價399元，全家大小都能在這裡盡情奔馳，留下難忘夏日時光。

今年夏天還特別針對中南部民眾推出「中南鈴鹿鬥陣玩」優惠，4/10(四)-6/1(日) 台中以南民眾，全日暢遊只需要399元，不分平假日，17:00前購票就可憑相關證件享優惠，購票還加碼送PlayTime韓系兒童動能館優惠券，輕鬆暢玩室內外樂園。

鈴鹿賽道樂園4.10(四)-6.1(日)推出「狂歡樂一夏」，樂園單人全日暢遊只要 666 元還加贈 SNOWIN 滑雪學校體驗課程優惠券©SKM Park Outlets

更多詳細活動內容可至SKM Park Outlets高雄草衙官網或SKM Park Outlets Facebook查詢。

鈴鹿賽道樂園&SKM Park Outlets 高雄草衙

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