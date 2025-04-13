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114年全國原住民族運動會在高雄，文化觀光加值打造全原運新可能！

聯合新聞網／ Ciao潮旅

擁有全國少數16族原住民族人設籍的高雄，在縣市合併後再度主辦全國原住民族運動會，賽事場地與項目更加多元，結合高雄地方特色，同時規劃運動觀光體驗遊程，邀請大家一起感受全原運嶄新魅力。

原鄉風光加值精彩賽事

「茂林林道傳統路跑，蜿蜒林道深呼吸；桃源區綜合球場，體驗傳統摔角、拔河熱情如火；那瑪夏國中感受傳統鋸木、狩獵文化與競技雙重饗宴。」

睽違二十年，全國原住民族運動會首度在縣市合併後的高雄舉行，規劃8項原住民族擅長運動項目：田徑、角力、棒球、舉重等，以及9項原住民族傳統項目：傳統樂舞、傳統狩獵、傳統撒網、傳統射箭等兩大範疇，展現原住民運動實力與精神。高雄幅員遼闊，山海河港一應俱全，擁有十六族豐富族群文化，為了讓更多人感受高雄精彩風情，特別結合運動與觀光，帶大家回到原鄉，規劃「雄原味」八條經典遊程，三條原鄉秘境、五條市區近郊路線，連結原鄉部落與近郊，由在地人引領豐富精采的遊程，期待民眾熱情參與運動賽事之餘，親身探索高雄城市的精彩風光。

『三石灶』是布農族重要的生活技能，全原運觀光遊程帶你體驗獵人生活。©涂庭禎
『三石灶』是布農族重要的生活技能，全原運觀光遊程帶你體驗獵人生活。©涂庭禎

山、海、河、港 城市運動基因的無限魅力

高雄山海河港美景擄獲世界目光，根據112年統計，高雄市主要觀光遊憩區遊客人數高達5,646萬8,677人，城市內眾多優質場館，服貼地理特色融合「整座城市都是我的運動場」概念，辦理各項運動品牌賽事，高雄馬拉松吸引逾萬名跑者參加，為南臺灣最具規模馬拉松；高雄愛河端午國際龍舟嘉年華特色市集、氣墊遊具、水上活動體驗從早到晚玩不停；高雄霹靂舞國際大賽舞鬥港都，再現巴黎奧運霹靂舞熱烈氛圍，各種項目與層級的職業賽事，豐富城市運動基因，打造高雄運動城市熱情氛圍，眾人目光之下，展現城市運動基因的無限魅力。

114年全國原住民族運動會再次結合各場館優勢與原鄉特色賽事，並規劃深度的觀光旅遊行程，展現「旅行台灣，首選高雄」的優質實力。

獵人的傳統餐點，真食原味，是布農族文化與自然智慧的體現。©涂庭禎
獵人的傳統餐點，真食原味，是布農族文化與自然智慧的體現。©涂庭禎

明星選手齊聚 來高雄看英雄！

本次賽會報名選手近萬人參加，創下歷屆新高，包括郭婞淳(巴黎奧運-舉重，代表台東)、高展宏(東京奧運-舉重，代表高雄)、林真豪(巴黎奧運-柔道，代表台中)等多位奧運國手報名參賽，高雄熱門奪牌項目「舉重」也將再度重返全原運賽場，歡迎民眾一起「來高雄看英雄！」

高市府運動發展局侯尊堯局長邀請全台民眾「來高雄看英雄」。©涂庭禎
高市府運動發展局侯尊堯局長邀請全台民眾「來高雄看英雄」。©涂庭禎

114年全原運現正進入倒數籌備階段，3/21下午2時將於高雄巨蛋舉辦開幕典禮， 除有布農族八部合音及萬山部落等特色演出，同時結合高美館豐富的南島藝術館藏及當代原民設計師，融合傳統與創新，並邀來AZ李孝祖演唱本屆賽事主題曲Kiemel(中文歌名:贏了)，還有金曲歌后阿爆等表演陣容，突破以往大會風格，呈現當代原住民在世界舞台的精彩風貌。3/21-3/23衛武營都會公園將舉辦嘉年華會；3/24下午3時則於鳳山體育館閉幕，劃下完美句點，以上活動民眾可免費入場參與觀賞。

雙手相牽，遊程帶你體驗布農族的八部合音，來一場與天地共鳴的神聖儀式。©涂庭禎
雙手相牽，遊程帶你體驗布農族的八部合音，來一場與天地共鳴的神聖儀式。©涂庭禎

賽事期間，鳳山西站捷運站及左營高鐵站將開啟免費接駁專車，邀民眾一起觀賽、探索原鄉風情。並在初春時節，萬物蓬勃之際，開啟八條精選遊程，從裏山茂林、桃源、那瑪夏，至近郊鳳山、旗山、大樹、田寮，左營蓮潭水域活動，深入原鄉與高雄近郊，邀請大家體驗精彩賽事，探尋高雄城鄉魅力。

布農族傳說螢火蟲是祖靈的眼睛，全原運帶你追逐第一批的那瑪夏螢火蟲地毯。©那瑪夏區公所
布農族傳說螢火蟲是祖靈的眼睛，全原運帶你追逐第一批的那瑪夏螢火蟲地毯。©那瑪夏區公所

更多114年全國原住民族運動會賽事資訊、運動觀光遊程及賽會交通接駁資訊，歡迎至114年全國原住民族運動會官方網站（https://reurl.cc/Eg4oMk）查詢，或關注「114年全原運在高雄」臉書粉絲頁（https://reurl.cc/ZZ9WdA），歡迎民眾在賽事期間齊聚高雄，一起感受原住民運動賽事的力與美。

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