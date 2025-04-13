SKM Park Outlets 高雄草衙——日本旅客必訪的南台灣購物與娛樂新體驗！
SKM Park Outlets 高雄草衙地理位置優越，從高雄國際機場僅5分鐘車程，與高雄捷運草衙站直通，交通便利，是日本旅客短時間內輕鬆購物與遊玩的最佳選擇！
日本旅客最關心的交通指南
• 位置：高雄市前鎮區中安路1-1號
• 捷運直達：高雄捷運草衙站步行1分鐘
• 機場近距離：從高雄國際機場5分鐘車程
高鐵 & 捷運輕鬆連結：高鐵左營站→捷運紅線直達草衙站約20分鐘
從東京或大阪出發，直飛高雄僅需3.5小時，抵達後立即展開購物與美食之旅！
精選品牌，從國際精品到台灣設計師品牌
名牌折扣，全年最低3折起！
• 國際精品品牌：COACH、Michael Kors、BROOKS BROTHERS
• 運動潮流品牌：NIKE、adidas、New Balance
• 高爾夫品牌：J. Lindeberg、Callaway、PING等專業品牌，提供最新款式與折扣，滿足日本高爾夫愛好者的需求！
🇹🇼 台灣設計師品牌 獨特時尚選擇
除了國際品牌，這裡還有許多受日本旅客喜愛的台灣設計師品牌，如：
• SHIATZY CHEN_夏姿
連續15年登上巴黎時裝周的台灣潮流品牌，為台灣一個奢侈品服飾品牌，有台灣香奈兒美譽。 她的風格被描述為「neo-Chinese chic」，中式服裝和手工藝美學與西方風格相結合，運用中式文化中的華麗花紋和中國圖案等設計特色。
• Life8
以「品味生活，簡單擁有」的品牌概念於2012年創立，希望能為大家帶來多樣種類、合理價格並且設計獨特的產品，讓大多數人可以負擔的品味生活，以快速、時尚、平價之優勢，成為台灣男性最矚目的品牌。Life8目前已於亞洲多國進行跨境銷售，期許成為華人平價男裝的領導品牌。
• Uniarts
全球時尚包包選品創立於1985年，40年來專注於設計與代理時尚包包配件，以「做自己」、「生活多面相」、「時尚樂趣」為核心價值觀，以各品牌背後的精湛工藝與洗鍊風格微妙串連。
這些品牌在日本少見，適合喜愛獨特風格的旅客，帶回台灣獨家時尚單品！
SKM Park Outlets 高雄草衙——日本旅客必訪的美食天堂！
來到SKM Park Outlets 高雄草衙，不僅能享受超值購物體驗，還能品嚐台灣最具代表性的美食！這裡匯聚台灣經典飲品、人氣小吃、傳統料理與特色鍋物，讓來自日本的旅客一次滿足味蕾。
以下特別推薦五大必吃美食名店，從珍珠奶茶、台式炸雞、牛肉麵到台灣火鍋，帶您品味最道地的台灣風味！
• 春水堂人文茶館——世界珍珠奶茶的發源地！
日本旅客來台灣，絕對不能錯過珍珠奶茶！春水堂正是珍珠奶茶的發源店，以手工製作的Q彈珍珠與香濃紅茶聞名，讓您品嚐最道地的台灣原創風味！
• 繼光香香雞——全台最受歡迎的炸雞品牌！
繼光香香雞創立於 1973 年，是台灣最具代表性的炸雞品牌！與日式唐揚炸雞不同，採用獨家香料醃製，炸至外酥內嫩、香氣四溢，是台灣人最愛的小吃之一！
• 樺達奶茶——南台灣的傳奇手搖飲！
樺達奶茶創立於1982年，至今已四十年，白底黑字的紙杯，是陪伴許多高雄人的成長記憶。四季冷熱飲供應，以專業的技術嚴選純紅茶調蔗糖加牛乳不加冰塊，第一口到最後一滴都香濃好喝！
• 台南牛肉坤——台灣南部獨特的「溫體牛肉湯」
台南牛肉坤提供南台灣最具代表性的溫體牛肉湯，與台北的紅燒牛肉湯截然不同！選用新鮮現切牛肉，搭配每日熬煮的濃郁牛骨湯，湯頭溫潤，肉質鮮嫩，是來南台灣必嚐的經典美味！
• 這一小鍋——台灣獨特個人小火鍋體驗！
這一小鍋是台灣知名的個人火鍋品牌，讓旅客不用與他人共鍋，也能享受台灣火鍋的美味！ 這裡使用特製湯底，搭配優質肉品與新鮮海鮮，讓您感受最正宗的台灣涮涮鍋文化！
日本唯一海外授權樂園，真實還原賽車氛圍
SKM Park Outlets 高雄草衙，這裡不僅是時尚購物的天堂，更是南台灣最具特色的娛樂場域之一。鈴鹿賽道樂園作為日本知名賽道「鈴鹿賽道」唯一的海外授權主題樂園，讓您在台灣也能體驗純正的日系賽車文化！園區內的所有設施都經過日本團隊監製，不論是賽道設計、遊樂設施、環境細節，都能讓旅客彷彿置身日本。
「SKM Park Outlets 高雄草衙不只是購物中心，更是一個適合全家大小共同體驗的歡樂園區。我們希望讓來自世界各地的旅客，在這裡找到屬於自己的驚喜與感動！」——SKM Park Outlets 高雄草衙 總經理 孫紹堃
日本旅客專屬優惠 & 免稅服務
• 出示護照可享鈴鹿賽道樂園設施三選一免費搭乘乙次：1.天空飛行家 2.自由落體 3.旋轉木馬！
• 出示護照免費兌換Coupon Book，除一般優惠折扣外，另享更多優惠活動。
• 外國旅客享免稅購物，最高退稅5%！
來台灣旅行，別錯過南台灣最具魅力的購物與娛樂新地標！SKM Park Outlets 高雄草衙，期待您的光臨！
鈴鹿賽道樂園&SKM Park Outlets 高雄草衙
電話：07-7969999
地址：高雄市前鎮區中安路1-1號
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