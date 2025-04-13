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土星降落！Vivienne Westwood LALAPORT南港簡潔與叛逆融合 SS25「Calibrate」開啟新時代

聯合新聞網／ Ciao潮旅

英倫叛逆精神再度席捲時尚界！Vivienne Westwood 正式登陸 Lalaport南港，帶來融合經典與現代的全新時尚空間。本次全新店裝以品牌標誌性的 黑白色調 為基礎，搭配溫潤木質展櫃與大面鏡子，勾勒出獨特的空間感，讓每位顧客都能在光影交錯間探索品牌的非凡美學。

黑白映襯 經典奢華的藝術店裝

Vivienne Westwood 一向以融合龐克、前衛與歷史文化的設計聞名，此次 Lalaport 南港新店延續品牌風格，以 黑白與木色的極簡對比 打造出時髦卻不失高級感的購物空間。開放式格局 讓顧客可以自由穿梭於展示區，透過 鏡面設計與光線折射，放大空間視覺效果，營造出層次感十足的購物體驗。

Vivienne Westwood SS25——Calibrate 重新調整的時尚革新

隨著新店開幕，Vivienne Westwood 也帶來最新 SS25 春夏系列「Calibrate」，這是設計師 Andreas Kronthaler 自 2014 年以來首次推出純女裝系列，且罕見地不依賴歷史故事或資料作為靈感來源。Andreas 以簡潔有力的設計重新檢視傳統資產階級時尚，並提煉出精緻剪裁、俐落線條、西裝結構與恤衫元素，與品牌一貫的叛逆靈魂相融合。

Vivienne Westwood LALAPORT南港獨家限量系列

黑色Mini Yasmine 包，以經典圓弧輪廓與Orb標誌展現品牌叛逆與優雅並存的風格。小巧精緻，適合日常與正式場合，完美詮釋英倫時尚精神。

Mini Heart Crossbody 包包以可愛心形設計為特色，展現出品牌獨特的英倫風格。小巧的包型搭配精緻的Orb標誌，為包包增添一抹奢華感。採用柔軟高品質皮革，細節上融入金屬鏈條肩帶，既實用又具有時尚感。

Concetta 系列以精緻與優雅為核心，融合品牌標誌性的 Orb 吊墜與細緻設計。每件作品都呈現出簡約卻充滿個性的風格，精心選用高品質金屬和水晶元素，展現低調的奢華感。該系列完美詮釋了英倫的叛逆精神與優雅魅力，無論單獨佩戴或與其他飾品疊搭，都能為穿搭增添獨特風采。

©Vivienne Westwood
©Vivienne Westwood

Vivienne Westwood 南港LALAPORT開幕優惠

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更多Vivienne Westwood LALAPORT南港

官方網站：https://www.viviennewestwood.com/zh/

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