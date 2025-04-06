嚴立婷迎來第3胎？笑稱：「之前生兩個都沒這麼累！」

知名藝人嚴立婷近日宣布，迎來了她的第三個孩子——全新升級版的「不怕曬美肌氣墊霜SPF50+★★」！​她笑稱：「之前生兩個孩子都沒這麼累，這次的監製過程比懷胎10個月還辛苦！」​

產品監製歷程：​比懷胎10個月更辛苦

為了打造出這款理想中的防曬氣墊，嚴立婷帶領團隊經歷了超過一年的腦力激盪！​從選材、配方調整到包裝設計，每一個細節都力求完美。​她表示：「這次的不怕曬升級過程，前前後後花了一年多的時間，比懷胎10個月還辛苦！但看到最終產品問世，一切都值得了。」​

產品特色：

高效防曬：全新配方提升了防曬係數，將防曬係數從原本的SPF33★★升級成SPF50+★★，提供更全面的紫外線防護。​

輕盈質地：粉體變得更細緻，妝感更加精緻，使用粉撲輕輕一拍即可均勻將防曬上在臉上，打造自然無瑕的肌膚。​

氣墊設計：將防曬做成氣墊形式，除了使用上更方便，乾淨不沾手，而且讓擦防曬變得好有儀式感。攜帶也更方便，隨手放進包包或是口袋即能輕鬆不怕曬！

兼顧保養：內含多種植萃精華，能防止肌膚乾燥、對抗暗沉，滋潤肌膚卻不油膩，提供舒適的使用感受。​

真實使用回饋：升級後的不怕曬 真的不一樣了

全新升級的不怕曬美肌氣墊霜SPF50+★★獲得許多老朋友與新使用者的一致好評。大家最有感的不只是防曬係數提升，還有整體妝感與膚觸的升級體驗：

「原本以為係數變高會更悶，沒想到反而比之前的版本更清透、不黏膩，用手上或粉撲拍都很服貼。」

「我一直有浮粉卡紋問題，但這次升級後的防曬氣墊更絲滑、更自然，補防曬也完全不厚重、不結塊，臉看起來乾淨又透亮。」

「我還特別觀察了一整天，早上用、下午補，妝感都很自然不卡粉，真的有偽素顏的感覺。」

「粉體變細緻、延展性也很好，推開後很服貼，完全不會有悶感，也沒有傳統防曬的厚重問題。」

在這些真實的回饋中，可以感受到這次升級，不只是外觀變得更有質感，連妝感、清爽度、服貼度都同步提升。讓每一次擦防曬、補防曬，都更輕盈、更自在，也更值得期待。

50萬顆的選擇 是因為我們知道你在意什麼。

T’ La Vie言生活的不怕曬美肌氣墊霜SPF50+★★迎來全新升級，不只是防曬係數提升至SPF50+★★，外殼也換上低調大器的黑色新裝，簡約質感更適合所有使用者；全新設計的高彈力粉撲讓妝感更加細緻服貼，每一次上妝都是一種溫柔的呵護。無論是通勤、旅遊還是日常補妝，這顆氣墊都能自然融入生活，陪你自在面對每一種光線。

現在，就到 T’ La Vie 言生活官網，感受這份悄悄改變你習慣的進化。

關於T’ La Vie言生活

由全方位女星嚴立婷創立的MIT品牌，T’ La Vie言生活專注於打造兼具溫和與高效的美妝與保養品項。從日常保養到防曬氣墊，針對乾燥、敏弱、暗沉等常見肌膚困擾，提供實際有感的改善，讓日常的保養與妝容不再繁複，每一步都輕鬆、有感，讓使用者呈現穩定、自然的肌膚狀態。

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