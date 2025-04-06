新手底妝教學！防曬先還是妝前乳先？正確順序、粉底服貼技巧大公開

剛開始接觸化妝時，你是否也曾有過這樣的困惑：到底是先擦防曬，還是先上妝前乳？粉底與遮瑕的先後順序怎麼排才不會厚重浮粉？其實這些看似細節的小步驟，才是真正決定妝容是否自然、服貼、持久的關鍵。

本篇將一一解答底妝流程中常見的迷思，從妝前保養到粉底技巧，幫助新手建立正確觀念，輕鬆打造服貼透亮、不易脫妝的完美底妝。

Step 1｜妝前保養依膚質調整 妝感更服貼

完美底妝的第一步，始於妝前保養。不同膚質的肌膚對保養的需求不同，選對產品，底妝才有辦法貼得住、持得久。

乾性肌膚

乾肌容易脫皮、卡粉，上妝前保濕不可少。建議使用保濕噴霧、精華或滋潤型乳霜，提升肌膚含水量與柔軟度。

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富含多重植物油與修護成分，能深度滋養乾燥肌膚，穩定膚況、提升光澤感。只需取適量使用，確認吸收後再上妝，不僅不卡粉，還能讓妝容更持久、服貼，達到事半功倍的妝前效果。

油性肌膚

油肌建議避免厚重保養，以免過度出油。妝前保養可以選擇清爽型精華，幫助調節水油平衡，讓妝感更清爽。

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含有植物萃取成分，幫助調理肌膚狀況，提升肌膚水潤感，維持妝容清透，避免脫妝。

混合性肌膚

混合肌可以選擇多效合一的產品，簡化保養步驟，達到平衡效果，避免T字部位出油、兩頰乾燥。

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一瓶結合化妝水、精華與乳液三效，保濕且不黏膩，是混合肌的理想選擇。

Step 2｜防曬、妝前乳怎麼選？順序這樣才正確

底妝前的最大迷思，就是防曬與妝前乳到底哪個先擦。其實兩者的功能不同，順序與使用方式也不一樣：

防曬：為肌膚提供紫外線防護，屬於不可省略的一步，建議於保養最後一道使用。

妝前乳／隔離乳：主要是修飾膚況（如潤色、控油、保濕、修飾毛孔等），可視肌膚需求「選擇使用」，不見得每個人都需要。

正確順序為：保養→防曬→妝前/隔離乳（擇一）

貼心小提醒：若所使用的防曬產品已具備隔離效果，其實可以省略妝前隔離乳等多重產品，讓妝容更輕盈，不至於疊加過多層次，避免妝感過於厚重。

Step 3｜遮瑕與粉底的先後順序怎麼排？

粉底與遮瑕的順序，取決於你的膚況與妝感偏好：

局部遮瑕需求少（如輕微泛紅、微痘印）：建議先上粉底，再局部遮瑕，妝感更輕透自然。

瑕疵範圍較大（如明顯痘疤、膚色不均）：可先遮瑕打底，再薄擦粉底做整體調和。

不論順序怎麼安排，上妝時務必使用濕潤的美妝蛋或粉撲「輕拍」上妝，才能讓底妝與肌膚融合、減少刷痕與卡粉現象。

Step 4｜定妝依膚質選對產品 妝感更持久

定妝不只是為了控油，更是維持妝容整天不掉妝的關鍵一步。

油肌：蜜粉局部控油是首選，可針對T字部位輕壓。

乾肌／混合肌：可選擇保濕型定妝噴霧，為妝容鎖住水分，避免乾裂脫屑。

進階技巧：先噴定妝噴霧、再補蜜粉的「疊加定妝法」能讓妝效更加持久不脫妝。

懶人必備：將防曬、隔離、潤色多合一 一個步驟就搞定妝前打底！

如果你覺得以上步驟太繁瑣，或是時間有限，其實現在也有許多多效合一的產品，能大幅簡化流程，不但節省保養與上妝時間，也更適合日常通勤或外出補妝。

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防曬一定要擦，妝前/隔離乳可依膚況擇一使用

遮瑕與粉底順序依需求而定，沒有絕對

上妝前保養做好，底妝自然更服貼

不想太麻煩？多效合一產品是最聰明的選擇！

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