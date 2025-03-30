夢幻印花 Cath Kidston x Miffy 70週年聯名回歸 童趣與復古的完美邂逅 再創萌趣巔峰

為了慶祝Miffy的70週年生日，再度與英國品牌Cath Kidston合作，以獨特的方式探索對色彩、喜悅與藝術的共同熱愛。延續上次聯名系列的成功，今年推出了更豐富的印花與產品，包括手袋和配件、兒童背包等。

Miffy Rodeo 印花結合了經典的Miffy角色與西部牛仔風格，將Miffy和她的朋友們置身於狂野西部的冒險之中。這款印花融入了經典的 Cowboy 印花，展現出Miffy和她的朋友們騎著烏龜、探索西部荒野的俏皮與獨特魅力。

Miffy Lace融合了可愛的Miffy角色與精緻的蕾絲細節，展現了Miffy在縫製和打盹的俏皮場景。這個印花設計以復古蕾絲為靈感，搭配柔和的玫瑰粉色背景，並點綴圓點圖案，散發出一種溫馨、精緻且充滿趣味的氛圍。

Create With Miffy以角色核心，展現了精緻的層疊工藝。以原始檔案插畫為基礎，採用鏡像重複印花設計，不僅向Dick Bruna 的藝術風格致敬，還帶來了一種歡樂、輕盈的感覺，將Miffy的可愛形象呈現得生動又有趣。

Miffy Ditsy以可愛的Miffy角色為主題，周圍環繞著細緻的花卉圖案，展現了柔和的色調和趣味的細節。這款印花融合了溫馨的花卉設計和Miffy的俏皮形象，帶來一種輕鬆愉快的氛圍，完美詮釋了春夏季節的活力與魅力。

Miffy Drawn Stripe靈感來自Dick Bruna的經典藝術風格，巧妙融合簡單與玩味。印花的線條呈現出「完美的不完美」的效果，採用柔和的綠色與粉紅色調。每條條紋都在色彩間交織，展現出自然的筆觸感，並帶有Miffy的俏皮形象悄然透出，增添一份可愛與活力。

Miffy Canvas靈感來自Dick Bruna的經典角色Miffy，展現了他在創作過程中的可愛形象。這款印花捕捉了Miffy手持畫筆或素描本，專心設計與塗鴉的畫面，周圍環繞著手繪花卉，呈現出輕鬆、富有藝術感的氛圍，完美展現了創意與玩趣的結合。

今年春天，與Miffy 一起展開色彩與樂趣的冒險之旅。