礁溪晶泉丰旅獲GTS綠色旅行銀級殊榮 永續共好精神把台灣款待文化帶到全世界

礁溪晶泉丰旅用「將心比心、以人為本」融入溫度的款待服務感動世界，期許下榻的旅人留下「一夜晶泉．今生丰旅」，讓一輩子只要住過晶泉丰旅一晚，人生就豐富了的美好心境。

泉咏gallery 足湯區©礁溪晶泉丰旅

礁溪晶泉丰旅具有120間具設計感的客房，每間客房皆設置「半露天景觀湯池」，旅客可輕鬆自在享受質滑的弱鹼性碳酸氫鈉泉滋潤，溫熱泉湧、裊裊輕煙、光影虛實，緩慢的旅人心境，應運而生。頂樓更坐擁全台最美的北台灣第一座頂樓「露天無邊際溫泉泳池」及「露天電影院」設施，一邊欣賞電影，一邊居高臨下享受礁溪市區燈火通明及遠眺龜山島的百萬夜景，人生最享受莫過於此。

礁溪晶泉丰旅外觀©礁溪晶泉丰旅

泉思家庭套房©礁溪晶泉丰旅

駐村藝術 以藝集眾

為了讓旅客更真實、輕鬆貼近藝術生活，晶泉丰旅擁有獨特的「駐村藝術」，每季邀請藝術家進駐，親自與旅人互動，帶領深入了解在地文化，藉由旅遊學習，享受藝術帶來的美好。期間曾邀請擅長水墨畫的新銳藝術家，以蘭陽美食及珍惜大地所賜予的恩惠為主軸，邀旅人參與絹印體驗，親手製作成實用美觀的手搖紙扇，透過創作留下晶泉瞬間的美麗並使之成為永恆。

駐村藝術 夏鳶尾©礁溪晶泉丰旅

綠色地圖 食材零里

旅人最期待的美食料理在「三燔礁溪」一次盡享，結合米其林星級主廚細膩手法，展現頂級鍋物美味，以和風食藝廊概念呈現，並落實「旅色地圖食材零里程」永續理念，匯集宜蘭十二鄉鎮當地時令食材，如礁溪溫泉蕃茄、空心菜、絲瓜、筊白筍，三星蔥、大同高冷大白菜、南澳段木香菇、紅露酒及噶瑪蘭豬肉等頂級肉品，為旅人打造專屬的用餐體驗。同時扶植及支持在地小農經濟發展，吃得更健康、更永續，因此獲得「2023宜蘭勁好TOP10 好食大獎」，深獲擔任評審團召集人的國際名廚江振誠肯定。

三燔礁溪 龍蝦海鮮盛合©礁溪晶泉丰旅

在地共榮 自然共好

晶泉丰旅持續推行「永續發展旅遊」，透過「環境友善、鄰里共好、在地體驗」三大面向，設計獨特的責任旅行。

春遊，帶領旅人以無痕山林健行，深入祕境古道，走入自然體驗環保與永續旅遊美好，並捐贈住房收入予財團法人環境品質文教基金會，作為推動環境保育及教育使用基金；覓夏，會帶領旅客親近海洋，參與離島浮潛、衝浪及賞鯨等多種永續海上活動，並捐贈住房收入予財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會，作為推動海洋保育及漁業永續之用；秋訪則與露營營地合作，以緩慢步調體驗大自然美好，賦予旅程更深厚的意義，實現與「自然共好」精神；釀冬，與當地農園結盟，在農閒期引領旅人進行深度且具環保發展的共融遊程，藉此落實永續旅遊之概念。

永續發展旅遊 在地共榮 自然共好©礁溪晶泉丰旅

官方網站：

https://jiaoxi.wellspringbysilks.com/tw/index