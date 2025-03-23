台灣之星登上巴黎時裝周 超模劉欣瑜完美演繹 Vivienne Westwood 秋冬新作

本季設計由 Andreas Kronthaler 主導，向他居住超過三十年的倫敦致敬，以極致剪裁與大膽配色，展現品牌一貫的叛逆精神。

數字19在本季系列中具有特殊象徵意義，代表能量、擴展與嶄新的開始，鼓勵人們「追逐目標，敢於夢想」。此刻，行星排列已就緒，而這樣的天象在我們年老之前不會再現，正是做出決定與改變的最佳時機—以最精湛的方式展現自我，為幸福與自由奮戰。

剪裁、色彩與自由表達

本季西裝剪裁俐落，搭配超長領帶、不對稱褲腳、迷你裙及撞色搭配等元素，顛覆傳統穿搭規則。高跟鞋亦非女性專屬，體現 Vivienne Westwood 持續挑戰性別界限的風格。此外，品牌標誌性的誇張禮服、盔甲式外套、透明薄紗洋裝及亮橘色古埃及風格服飾，亦成為本季亮點。

台灣明星魅力席捲巴黎時裝周 Vivienne Westwood 大秀見證經典與創新

本次走秀值得矚目的是，國際超模劉欣瑜於秀場上驚艷登場，身穿紅黑條紋帽款垂墜洋裝，完美詮釋秋冬 25/26 系列的前衛美學。本場大秀也吸引多位台灣嘉賓出席，包括時尚模特兒吳宜樺，身穿 Vivienne Westwood 春夏洋裝，以及藝人鐘搖，以 Vivienne Westwood 24 秋冬鎖鏈西裝套裝亮相。

從街頭到貴族 Vivienne Westwood 以反叛精神重新詮釋英式風格

Andreas Kronthaler 表示：「Vivienne 教會了我對剪裁與針織的熱愛，這始終是我們系列的核心。剪裁是英國的發明，它賦予人正式感，如同一個框架，使人能夠自由表達自我。而世上最性感的單品，莫過於一套西裝！」

本季亦標誌著 Vivienne Westwood 主線與 Andreas Kronthaler 系列的首次融合，讓人回想起 90 年代 Red Label 與 Gold Label 同時亮相的光景。系列設計涵蓋多樣材質，如不同色調與圖案的 Harris Tweed、蘇格蘭格紋及約克郡羊毛，並重新演繹男裝風格。

「世界是舞台，所有男男女女皆為演員。」 —莎士比亞《皆大歡喜》

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