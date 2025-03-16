櫻花季開跑！3大夢幻賞櫻勝地公開 專家建議健康防護必不可少

大家最近搭捷運有沒有發現「安達產物」已經悄悄潛入車廂，準備好要陪你一起旅行了？隨著春天的腳步悄然臨近，最讓人期待的就是櫻花大爆發，無論是去東京散步看櫻吹雪、衝韓國宮殿拍古裝大片，還是走進京都的詩意小道，這些櫻花景點讓人手刀搶機票！不過Ciao潮旅也要提醒旅人，無論是與愛人漫步在粉色花海，或是與朋友在櫻花樹下談笑風生，每一次的旅程都需要周全的準備，賞花拍美照很重要，但防護更不能少，今年春天讓我們一起探訪那些必去勝地，細數最美景點，同時「旅平險專家_安達產物」分享要掌握防護的要點，確保旅途安心，讓花開之際也能一起留下更燦爛的回憶。

奔向粉紅花海！賞櫻必去3個口袋名單

賞櫻景點推薦：東京上野公園

作為東京櫻花季的「指標級景點」，上野公園一直是全球追花族的夢幻清單，而2025年的賞櫻氛圍預計更加熱烈！隨著國際旅遊全面復甦，日本官方也特別強化了上野恩賜公園的賞花導覽動線與活動規劃，讓旅人能夠在更舒適、有序的環境中，享受這場年度粉紅盛宴。

東京上野恩賜公園©nagi usano on flickr

根據2025年日本氣象協會的最新預測，東京櫻花預計在3月23日左右開花，滿開期落在3月30日前後。這波花期剛好遇上春假連假及週末，能想見人潮滿滿，想來拍到純淨無人美照的旅人，建議提早規劃避開尖峰時段。

來到上野公園賞櫻，看1300棵櫻花樹拼成「櫻花隧道」的經典場面，從上野站公園口一路延伸到不忍池，滿開時形成一整條夢幻粉色步道，是關東最經典的櫻花隧道。2025年上野公園也將延續夜間點燈活動，預計3月25日到4月7日，每晚6點到9點，櫻花樹下都會點上暖黃燈光，粉色花瓣在燈光映襯下更加柔美，特別適合夜櫻攝影控取景。

上野公園的花園稲荷神社夜晚©johnlsl on flickr

今年，上野櫻花祭也將全面回歸，園內沿路會設置一系列美食攤位，從章魚燒、烤魷魚到櫻花特製甜點都有，賞花同時享受在地春季美食，是今年的最大亮點。建議旅人可以提前在上野阿美橫町採購好野餐墊與小食，再來這裡找個櫻花樹下的角落，體驗正宗「花見」文化。

賞櫻景點推薦：京都哲學之道

哲學之道（哲学の道），一直是京都春季賞櫻的經典代表，2025年這裡更因「花況穩定＋周邊賞花新亮點」再度被日本旅遊媒體列為關西必訪賞櫻步道TOP3。這條全長約2公里的運河小徑，兩側種滿超過400棵染井吉野櫻，每年3月底至4月中旬，今年花期預測是3月28日～4月12日（最佳滿開期：約4月1日～5日）櫻花滿開、粉雪飄落，簡直美到像一幅會動的春季畫卷。潮旅也要給旅人追花貼心提醒：由於2025年暖冬機率偏高，花期可能比往年稍微提前2-3天，想拍滿開花海的人建議3月底就要進場卡位。

在櫻花綻放時節，這條路會湧入大量的賞花人潮。擷取自japan.travel日本觀光局

哲學之道夜間賞櫻將首次結合「水上光影投影」，河面映照櫻花的同時，還會出現和櫻花故事相關的投影動畫，視覺震撼感加倍。除此之外，沿途茶屋、和菓子體驗區全新登場，2025年起，京都在地茶屋攤位將進駐哲學之道，不僅能賞櫻，還能一邊品茶、手作櫻花甜點，讓整趟賞花行程更有文化深度。 圖／哲學之道。© Vincent Sheed Flickr

賞櫻景點推薦：首爾景福宮

韓國櫻花一點都不輸日本，特別像是景福宮這般的歷史宮殿與粉嫩櫻花的神仙組合，畫面真的超美！穿上韓服走進古色古香的宮殿裡，配上滿滿櫻花雨，拍照直接100分。唯一要注意的是，春天的韓國天氣變化無常，記得穿好穿滿，別讓感冒或發燒來攪局！

2025年的賞櫻季，首爾景福宮依然是韓國春天最具代表性的賞花勝地之一，特別是近年來韓劇風潮持續發燒，穿韓服逛古宮、搭配粉嫩櫻花雨的場景，幾乎已經成為每位旅人春遊韓國的「儀式感」！2025年韓國觀光局預計將景福宮的夜間點燈賞櫻活動升級，從原本的短期夜櫻特別開放，延長為整個花期都能參加，光影與花雨交織，營造出如夢似幻的夜櫻宮廷美景，這場景根本像是走進古裝劇裡。（詳細活動依官方公告為準）

韓國首爾景福宮。©韓國觀光公社

根據韓國氣象廳2025年最新氣候推估，首爾的櫻花滿開期預計落在3月30日到4月5日左右，比往年稍微提早3到5天。氣候變遷影響，櫻花季節近年來有提早趨勢，因此建議2025年想追滿開的朋友，可以安排3月底就出發，才能掌握最粉嫩的花況。逛完景福宮，不妨順遊附近的三清洞、仁寺洞，這兩個街區同樣櫻花點綴，搭配特色小吃（像是韓式糯米甜甜圈、蜂巢冰淇淋），讓你的賞櫻之旅不只美景，還有滿滿美食回憶。

©gyeongbokgung_palace_official

賞櫻需注意！專家分享健康保障不可少

季節轉換，春天賞櫻的同時，也是春季病毒最活躍的時期！諾羅病毒、呼吸道感染、腸胃型感冒、A型流感等傳染病風險在春季明顯上升，尤其像東京上野這種超高人氣賞櫻點，人潮擁擠、戶外野餐飲食，更讓感染風險翻倍。韓國的春季早晚溫差大，再加上國際旅客大量湧入，景福宮、南山公園等熱門櫻花景點同樣存在健康隱憂。

因此旅平險專家「安達產物」提醒別忘了投保旅平險、不便險!旅平險是保護旅程的重要一環，而不便險則涵蓋班機延誤、行李損失等海外突發狀況，此外安達旅平險保單本身內含流感併發重症、新型A型流感等法定傳染疾病保障，並針對日本及韓國海外突發疾病保障提升至150%！一鍵加買不便險，即可享有班機延誤、行李延誤等15項常見不便險保障，簡直是懶人福音。

除此之外，隨身藥品（抗敏藥、感冒藥、腸胃藥）一定要備好，旅途中勤洗手、避免徒手拿食物，都是基本防護。花粉口罩也是春季追花必備神器，特別是過敏族，一定要提前準備好。最後再加碼一個追花達人小撇步，像京都市即時花況APP這種工具一定要記得下載，隨時掌握花況，一邊追櫻、一邊守護健康，2025的追花旅程才能美得又安心！

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花開的季節總是美得像仙境，但美景再美，也要有健康的身體才能盡情享受，準備出發賞櫻的大家，趕快把這篇收藏起來，從行程安排到健康防護都能完整規劃，讓旅遊更盡興。