尋香都市叢林—小小樹食0km山物所

「老宅，是能讓人靜下心來品味美食的最佳空間。」在金山南路二段的巷弄中，藏身在錦町日式宿舍群內，就有一間連續三年獲得米其林綠星稱號，主打健康蔬食的風格餐廳「小小樹食0km山物所」，於老建築的復古氛圍下，以新鮮有機的蔬食料理為主軸，端出一盤盤的味覺驚喜，讓紛至沓來的食客們，每每驚豔。

TEXT Chen Li PHOTO 小小樹食0km山物所

老宅況味 蔬香傳遞

午後時光，轉進金山南路二段的巷弄中，道路兩旁除了民房外，綠植遍布，尤其在203巷內日式木造老屋林立，其於日治時期為總督府山林課宿舍群，因此一踏進就彷彿穿越時空一般，能感受到無比愜意。而若想延續這份悠閒，那麼巷口一側的「小小樹食0km山物所」，正是一個合適的好去處。

穿過最外面的紅色大門，到訪者肯定會被庭院裡滿溢出的綠植給吸引，那是更甚於外頭巷道的鮮活之景，這片極具自然生機的綠意呼應著餐廳主打的有機蔬食，是實實在在的天然與純粹。而來到餐廳空間，可看到其內部設計也展現了現代簡約風格與復古日式元素的完美結合，金屬飾件、燈飾等裝飾於滿是木頭質地的空間中，非但不顯衝突，反而還產生了一種獨特美感，可說是相當巧妙的規劃。特別的是，由於此處為複合式空間，因此除了餐廳用途外，還有展覽與選物功能，其二樓的小閣樓房中，即為與「TAO ART」合作打造的藝術場域，空間由日本建築大師青木淳操刀，以「都市園林」為概念，透過白立方空間、茶室及起居室等體現藝術融入生活的可能性，未來也將會有各式藝術展覽活動，能讓來客在品嚐美食的同時，鑑賞來自各地藝術家的精美作品。

餐廳內的空間從窗戶、梁柱到桌椅皆為木質地，形成獨特的空間氛圍感。©小小樹食0km山物所

美味的關鍵 新鮮與在地性

餐點部分，在小小樹食0km山物所的菜色上，在在充滿著肉眼可見的新鮮，同時，食材的在地性也是店家所強調的特色之一，其來源皆來自本地農場，以此確保每道菜的品質風味，像是餐廳的招牌菜「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」，選用剛採收、最新鮮的「寶貝生菜」，搭配綠色的特製炒飯與其它當季新鮮蔬菜，再淋上餐廳特製淋醬，為整體風味增添不同層次。而雖然主打蔬食，但菜單上的菜色卻不顯單調，豐富的主食選擇更是展現了食材的多樣性與創意性，如「和式洋食」蔬食套餐，其中以紅油皮蛋豆腐餃為靈感，創作出的「十二香皮蛋剝皮辣椒炒手麵」，採用來自埔里的日晒陽春寬麵搭配自製的十二香與醬汁，香氣十足；另一道「照燒筍香茄子炊飯」同樣令人垂涎，特採醬烤鰻魚的手法來料理茄子，再將其置於充滿食材鮮味的炊飯上，因此更顯美味。菜單上每款主食都由主廚精心搭配，並根據時令食材調整配菜，讓每位來客都能嚐到最新鮮的蔬食饗宴。

而既然餐廳坐擁日式建築群的愜意與窗外庭園的綠意，那麼下午茶選項在菜單中肯定不能缺席，其中首推的就是法式吐司，外酥脆內鬆軟的吐司麵包體被蓋上一層香濃的日本十勝奶霜，入口後滑順香甜的口感令人難忘，而其它像是含有焦糖布丁、焦糖海鹽戚風的下午茶套餐及古早仙人草芭菲等甜點同樣不能錯過，道道料理的精緻擺盤更讓每道料理都像是藝術品般，在入口前及入口後皆倍感幸福洋溢。此外，在餐廳主建築的後方，還有小小樹食團隊以果汁、飲品和甜點店為主打的「Little Tree Juice Club」果汁吧，店面在明亮的空間色調及自然光的透射下，令人感到舒適放鬆，在這裡來上一杯果汁或果昔，搭配上周遭綠植，以此營造生活中的儀式感，就是如此簡單。

小小樹食的招牌菜「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」。©小小樹食0km山物所

下午茶中必嚐的甜點就是法式吐司。©小小樹食0km山物所

含有焦糖布丁、最中餅、茉莉松子雪球及北浦東方美人茶的下午茶套餐。©小小樹食0km山物所

美食之外的堅持 環境永續

除了提供新鮮美味的餐食飲品外，坐落在城市綠廊中的小小樹食0km山物所，當然也對環保議題有所重視，甚至將環境永續視為其核心理念之一，而店家之所以使用在地、新鮮的食材，就是為了與當地農民合作，在支持本地農作生產的同時減少浪費，並希望透過推廣蔬食飲食，減少肉類消費，以此降低碳排放，最終讓顧客在享受美食的同時，也能感受到對環境的關懷。

從餐廳外的蓊鬱綠植，到餐盤上的美味蔬食，小小樹食0km山物所帶給來客的，也許不只是放眼望去的青綠與飽餐一頓的滿足，更多的是那份要取之於環境，用之於環境的敬意，讓一場純粹的餐食享受，更加綠意純「翠」。

Little Tree Juice Club果汁吧外觀。©小小樹食0km山物所

Little Tree Juice Club店內的紅色旋轉梯相當搶眼。©小小樹食0km山物所

小小樹食0km山物所 外部一景。©小小樹食0km山物所

小小樹食0km山物所

官方網站：https://www.littletreefood.com/

Tel. 02-2391-0536

Add. 台北市大安區金山南路二段203巷34號