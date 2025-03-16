春季出國旅行推薦！旅遊保險怎麼選？臺灣產物保險專家提醒一次看

隨著春天腳步到來，世界各地的美景也陸續迎來最迷人的季節。無論是粉櫻盛放的日本、瀰漫花香的土耳其，還是充滿節慶氛圍的泰國潑水節，每個角落都散發春季限定的魅力。出國旅行除了精心規劃行程，旅遊保險更是不可忽視的重要環節。臺灣產物保險特別整理「春季旅行必備保險指南」，從旅平險、不便險到海外突發疾病醫療保障，甚至是醫師即時線上諮詢，全方位守護您的旅程，讓您輕鬆安心，盡情感受異國風情與壯麗景緻。

日本：櫻花浪漫的春日季節

推薦月份：3月～4月

春天是日本櫻花盛開的時節，無論是在東京、大阪還是京都，粉紅色的花海都為城市增添浪漫氣息。特別是「賞櫻」活動，不僅白天適合與朋友家人在櫻花樹下野餐，夜晚的櫻花燈景更是迷人。建議提前半年預訂機票和住宿，避開旺季搶訂壓力！

大阪 天滿橋。©臺灣產物保險

韓國：浪漫櫻花與溫和氣候

推薦月份：3月～4月

首爾、釜山和濟州島在春季都散發著迷人的氣息。櫻花大道下，遊客可漫步於公園或河畔，享受清新氣氛與宜人天氣。濟州島更有濃厚的自然風光，結合當地獨特的文化，使旅程更加豐富。

泰國：狂歡潑水節

推薦月份：4月

泰國4月的潑水節吸引無數遊客參與這場歡樂盛宴。這是泰國最盛大的傳統節日，象徵迎接新年，旅人可於清邁、曼谷等地體驗當地人熱情的潑水儀式。雖然天氣炎熱，但節慶的氣氛絕對值得一訪。

土耳其：花海與熱氣球

推薦月份：3月～5月

春天是探索土耳其的最佳季節，鬱金香節於4月盛大展開，卡帕多奇亞則以壯觀的熱氣球體驗聞名。棉花堡的溫泉也正是放鬆的好選擇。宜人的氣候與繽紛的景色，讓每位旅客都能找到自己的步調。

西班牙馬略卡島：陽光與歷史的完美結合

推薦月份：3月

地中海之珠馬略卡島迎來暖春，帕爾馬市內的哥德式教堂和城堡將文化歷史完美呈現。沿著海岸線漫步，享受初春陽光與地中海美食，是沉浸式度假的理想之地。

義大利熱內亞：初夏的悠閒開端

推薦月份：5月

作為五漁村的起點，熱內亞在春末夏初的時候格外迷人。這裡的古巷、博物館和傳統餐廳，讓人可以慢慢感受義大利的歷史文化。避開暑假人潮，5月是探索這座港口城市的絕佳時機。

約旦：壯麗自然與歷史文化的交匯

推薦月份：4月

沿著橫跨約旦的長途步道「約旦小徑」，穿越山谷與沙漠，感受千年歷史遺跡與壯麗自然景觀。四月雨水滋潤的綠色山谷與盛開的野花，更是令人驚豔。

嵐山 中之島公園。©臺灣產物保險

臺灣產物保險 春季旅行必備保險指南

臺灣產物保險為您整理旅遊行前，一定要知道的旅遊保險提醒，讓您無論是體驗異國文化，或是探索壯麗自然，都能無後顧之憂、放心旅行。

1.必備旅平險、不便險：

臺灣產物保險讓您一站購足意外身故、傷害醫療、海外突發疾病醫療、班機延誤、旅程更改、行李損失、旅遊責任險等全方位的保障，盡情享受開心旅程

2.選配法定傳染病保障：

近期全球新型A型流感與新冠併發重症的案例在國內外時有所聞，建議可選擇有涵蓋法定傳染病的海外突發疾病醫療保險。

3.醫師即時線上諮詢：

若在海外旅遊突然身體不適，無論在何地都可以使用IC CARE服務，透過視訊立即與線上醫師諮詢，24小時都有台灣急診科醫師即時在線，就像出國旅遊時有醫師隨行，讓您出國旅遊更安心。

旅平險保費試算：

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安心care活動詳情：

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