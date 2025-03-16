防曬迷思破解！陰天、室內也會曬老？衛福部：紫外線無所不在！

衛福部食藥署宣導，即使陽光不強，紫外線中依然會有UVA，具有較強穿透力導致肌膚老化，可能對皮膚造成傷害，因此防曬工作不可忽視！

別再誤會了！防曬不只在好天氣才需要

許多人以為只有陽光燦爛的日子才需要擦防曬、補防曬，陰天、室內就能放鬆警惕，然而這其實是對防曬的一大誤解！衛生福利部（衛福部）食藥署近日於官方社群平台發文提醒，紫外線中的UVA擁有極強的穿透力，即使天氣陰沉或身處室內，仍能影響肌膚，導致膠原蛋白流失、肌膚老化與暗沉。因此，防曬並不只是晴天的專屬課題，更是維持肌膚年輕與健康的日常必備步驟。

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UVA的隱藏威脅——即使不曬黑，肌膚仍在老化！

紫外線主要分為UVA與UVB，其中UVA的波長較長，能穿透雲層、玻璃，甚至直達真皮層，導致肌膚彈性下降、皺紋產生，並促使黑色素沉澱，讓肌膚暗沉無光。許多人誤以為只有夏天才需要防曬，但其實，陰天或冬季的UVA仍然存在，長期累積的傷害可能比烈日曝曬更可怕！

即使在陰天或冬季，UVA紫外線依然存在，其長期累積的傷害可能比烈日下的曝曬更具威脅。©T’ La Vie言生活

如何挑選防曬產品？防護細節不可忽視

選擇防曬產品時，應根據自身需求挑選適合的防曬係數（SPF），並搭配 PA 值，以確保有效阻擋 UVA 及 UVB。此外，「Boots Star（防曬平均度）」也是衡量 UVA 防護能力的重要指標，星級越高，表示 UVA 防護越均勻穩定，能減緩肌膚長時間暴露於紫外線的影響。

除了選對防曬產品，適時補擦同樣關鍵，確保防護效果不因流汗或時間流逝而減弱。若需長時間從事戶外活動，建議搭配物理性防曬措施，如撐傘、戴寬邊帽、太陽眼鏡，或穿著防曬外套，盡可能降低紫外線對肌膚的影響。

在戶外活動時，建議搭配物理性防護，例如：撐傘、戴寬邊帽、戴太陽眼鏡等等，減少紫外線對肌膚的傷害。©T’ La Vie言生活

高效防護推薦——物理性防曬是關鍵！

防曬的目的不僅是防止肌膚曬黑，更是減少光老化、皺紋與色斑等問題，維持肌膚健康與光澤。因此，除了上列建議的物理性防曬措施，選擇一款兼具物理性防曬與美肌效果的防曬產品，除了更方便，也能為肌膚築起防禦屏障！T’ La Vie言生活的不怕曬美肌氣墊霜SPF33★★，為高效純物理性防曬氣墊，溫和親膚、不易刺激，不僅能阻擋紫外線傷害，還能修飾膚色，一抹擁有輕透美肌。讓你在四季變換中，依舊擁有無懼陽光的完美肌膚！

T’ La Vie言生活的不怕曬美肌氣墊霜SPF33★★為純物理性防曬氣墊，通過第三方機構人體實測證實溫和不刺激，亦得到多項認證與國際大獎，使用起來方便又安心！©T’ La Vie言生活

無論春夏秋冬，防曬都是日常保養中不可或缺的一環。想要維持年輕透亮的肌膚，就從今天開始，為自己做好全面防護吧！