HOTEL V信義遠百A13店開幕！獨家販售FDMTL與Goldwin，藤原浩、吳彥祖都愛的潮流選品店

HOTEL V 於信義遠百A13隆重開幕，為追求個性化風格與高品味的顧客打造了一個全新的購物空間。品牌匯聚了眾多國際知名品牌，注重文化與設計的聯繫，並將當代時尚與經典設計相結合，呈現出低調且精緻的風格。

隨著中性美學的流行，HOTEL V 在台北信義區開設新店，將以嶄新的面貌，展示品牌的精選品項與獨特的藝術美學，進一步拓展其對精緻生活的詮釋。

品牌精選：個性與故事的呈現

HOTEL V 的品牌選擇體現了多元與獨特性，每個品牌皆能真實展現其精神與背後的故事。包含廣為人知的Visvim，深受潮流界推崇，憑藉精湛工藝與經典設計，令藤原浩等指標性人物都愛不釋手。

FDMTL（Fundamental Agreement Luxury）則是來自東京的牛仔服裝品牌，以精湛的 Boro（日本傳統拼布工藝）聞名。品牌巧妙融合仿舊、撕裂、染色等元素，其所有牛仔布均源自日本岡山，展現濃厚的工藝精神。近期，影星吳彥祖亦在電影《狠狠愛》的紅毯宣傳活動上，選穿 FDMTL SS25 牛仔外套，展現其時尚品味。

精選的品牌風格橫跨經典與現代，提供豐富多元的搭配選擇，讓每位顧客都能找到符合個人風格的時尚單品。

HOTEL V 的核心理念在於為顧客提供一個不僅是購物的空間，更是創造個性化風格的場所，並且希望透過商品的選擇，啟發顧客發掘自己的價值。品牌選品並非單純追求高價位精品，而是展現出獨特的文化與設計價值，讓每位顧客都能感受到商品的獨特魅力。

設計理念：簡約與功能的結合

HOTEL V 的店內設計秉持簡約而功能性的原則，空間布局清新且極簡，每一處細節都反映出現代與前衛的美學。明亮的燈光與金屬元素的精緻搭配，營造出優雅且現代感十足的氛圍。

空間內的每個角落都經過精心規劃，設計旨在呈現出極簡與藝術氣息的融合，讓顧客能在這樣的環境中找到屬於自己風格的靈感。HOTEL V 不僅是一個購物場所，更是一場沉浸式的藝術與設計之旅。

打造個性化風格的理想場所

HOTEL V 的特色在於它為顧客提供了充分展現個性化風格的空間，並透過精心挑選的商品，讓顧客能夠自如地組合出屬於自己的獨特造型。這裡不僅是零售空間，更是一個設計、文化與藝術的交匯點，旨在為顧客提供超越日常的購物體驗。

HOTEL V

HOTEL V 以提供多樣化、個性化且精緻的選品為核心，秉持對設計與品味的高度追求，將繼續引領顧客探索並表達自我風格。我們誠摯邀請您來體驗這個別具特色的空間，讓每一次的光臨都能帶來新的啟發與創意。

Hotel V Instagram :https://www.instagram.com/hotelvtaipei/

店櫃資訊

遠東百貨信義A13 – 2F │台北市信義區松仁路58號2樓 ／0902-029-729

松菸誠品 1樓│台北市信義區菸廠路88號 1樓/ 0902-018-818