歐洲旅遊浪漫探索法國、荷蘭！專家分享必備旅遊保險與心得

寒冬將至，歐洲的浪漫氛圍卻愈加濃烈。跟隨臺灣產物保險旅遊專家的分享，從法國到荷蘭，探索兩個風格截然不同卻同樣迷人的國家，感受歐洲的建築之美、歷史底蘊與美食饗宴吧！另外，歐洲醫療費用高昂，旅遊保險更不可或缺，臺灣產物保險包含申根地區必備旅平險、不便險及安心Care醫療服務，讓您享受安心旅遊，暢遊法國與荷蘭。

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歐洲旅遊推薦：法國巴黎的經典魅力

法國巴黎被譽為浪漫之都，果然名不虛傳。當飛機降落在戴高樂機場，城市的韻味便撲面而來。抵達巴黎的第一天，當然少不了要造訪象徵浪漫的艾菲爾鐵塔。這座高聳的鐵塔在日光下氣勢非凡，而入夜後燈光閃爍，更是璀璨動人。登塔欣賞巴黎全景，城市的每一處都充滿了故事的痕跡。

河畔的書報攤。

接著，乘坐塞納河遊船，悠然地欣賞這條分隔巴黎左岸與右岸的靜謐河流。河岸兩旁的古典建築，或是橋上慢行的行人，勾勒出巴黎人日常的生活風景。在河畔的特色書攤前駐足，更讓人對這座城市的文化氣息念念不忘。

羅浮宮的藝術之旅

羅浮宮的三角型玻璃金字塔。

巴黎的第二天，前往著名的羅浮宮，這座世界最大的博物館之一。三角形玻璃金字塔是外部的標誌性景觀，而館內則收藏了數不盡的藝術珍品，譬如蒙娜麗莎的微笑、勝利女神像與米洛的維納斯。羅浮宮的廣大面積與豐富藏品，讓人不知不覺駐足了整整一天。

老佛爺百貨的雄偉穹頂

老佛爺百貨的彩繪玻璃圓頂。

巴黎的最後一站，則獻給購物天堂老佛爺百貨。除了滿足購物需求，這裡的彩繪玻璃圓頂與歐式奢華裝潢更是令人嘆為觀止。法式美學的精緻，表現在每一處細節。

歐洲旅遊推薦：荷蘭的現代建築與河道風光

鹿特丹的現代建築

鹿特丹最引人注目的「方塊屋」。

荷蘭的旅程從鹿特丹開始。作為荷蘭第二大城市，鹿特丹充滿了現代感。最引人注目的是「方塊屋」，這些獨特的立方體建築形成了城市的特色地標。此外，還可以參觀新市場，這是一個集合了各國料理與美食的現代化美食街，特別適合挑剔的味蕾。

羊角村的河道風光

擁有美麗河道風光的羊角村。

接下來帶大家來到「北方威尼斯」中的羊角村。小木船緩緩行駛於河道中，河道兩側建築的蘆葦屋頂充滿了濃濃的古樸氣息，據說，這些蘆葦屋頂的歷史為早年貧困人家所使用，今日卻成為高端建材。

阿姆斯特丹的悠閒尾聲

最後一站可以到荷蘭的首都阿姆斯特丹。這裡的運河系統與獨特建築，讓它有了「北方威尼斯」的美譽。遊客可以選擇搭船欣賞兩岸的美景，沿途的樹木與建築倒映在水中，美得令人陶醉。夕陽的餘暉灑在運河上，為歐洲旅程畫下了完美的句點。

阿姆斯特丹的夕陽餘暉。

歐洲旅遊保險及行前準備

為了讓旅程更順利，以下是臺灣產物保險提醒的行前準備心得：

1.洋蔥式穿搭： 歐洲冬季氣溫較低，但室內通常暖氣充足，建議準備多層可調節的衣物。

2.轉接頭： 歐洲的插座為兩腳圓型設計，務必攜帶適配的插頭。

3.個人用品： 歐洲地區已將ESG落實到旅館業，所以酒店通常不提供牙刷、牙膏與拖鞋等拋棄式用品，記得自備。

4.少量現金與信用卡： 歐元現金適量即可，絕大多數地方支持信用卡支付。

5.旅遊保險： 歐洲的醫療費用昂貴，出發前投保全面的旅遊險，尤其是班機延誤與醫療保障，讓旅途更安心。

．傷害醫療保險：提供因意外受傷時，有關醫療花費的保障，包含在當地醫療院所的治療費用。

．班機延誤：搭飛機前若遇到天災或不可抗力的因素，而影響您的旅行計劃，保險公司會依您投保的保險金額給付班機延誤保險金。

．旅平險、不便險一次搞定：臺灣產物保險讓您的旅平險、不便險一站購足，並且提供歐洲申根地區1,200萬的旅平險保額。您不需自行搭配保障內容，商品內容含有意外身故、傷害醫療、海外突發疾病醫療（可涵蓋法定傳染病）、班機延誤、旅程更改、行李損失、第三人責任險等全方位的保障，盡情享受您的開心旅程。

．安心Care醫療諮詢服務：歐洲旅遊的天數少則7天，多則1個月，臺灣產物保險提供安心Care醫療諮詢服務，如遇身體不適，讓您身處歐洲也可以接受臺灣醫師的醫療諮詢，得到適當的建議，讓愉快的旅遊心情不受影響。

河畔的書報攤。

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