2025情人節旅遊Top3浪漫地點推薦！浪漫之都巴黎、海島馬爾地夫、日本神社求得好姻緣

旅行能讓戀人們遠離日常的繁瑣，還能在全新的環境中加深彼此的了解，一起面對一起感受旅途中的挑戰與體驗，這些都是無價的回憶，本文邀請到旅平險專家安達產險分享Top3海外旅遊浪漫地點，更提供實用旅遊注意事項，無論是在浪漫巴黎的塞納河畔深情告白，還是沉浸於美麗夢幻的馬爾地夫，或者來到日本古老又靈驗的姻緣神社，每個目的地都有專屬於情人節的浪漫魔法。

情人節旅遊海外熱門景點：法國巴黎

巴黎一直是全球情侶的夢幻海外旅遊目的地，畢竟「浪漫」這個詞幾乎是為它量身打造的！這裡每一處街角都散發著濃厚的愛情氛圍。戀人們可以牽手漫步在塞納河畔，欣賞夜晚閃耀的艾菲爾鐵塔，或是在蒙馬特高地的藝術街區感受獨特的法式風情，在精緻的餐廳享用燭光晚餐，重現電影中的浪漫場景。若想留下永恆的回憶，也可以前往「愛之牆」（Le Mur des Je T’aime），在寫滿各種語言「我愛你」的牆前許下愛的誓言。

除了愛牆，法國戀愛景點還有知名的「愛情鎖橋」是位於巴黎的藝術橋，曾是情侶們掛上刻有姓名的鎖，象徵永恆愛情的地方。雖然目前鎖已被清除，但這座橋仍是浪漫的象徵，值得與另一半前往，共同感受其獨特氛圍。

同場加映！法國旅遊注意事項

1.治安與防範： 巴黎等大城市的熱門景點，如艾菲爾鐵塔、羅浮宮等地，遊客眾多，需特別注意個人財物安全，防範扒手和詐騙。

2.常見狀況1： 不幸遭遇扒手竊走錢包、現金、耳機、護照等個人財物，於24小時內報案並取得當地警方詳細被竊物品之報案內容，回台後即可申請現金竊盜損失、行李損失、旅行文件損失等相關理賠項目。

3.常見狀況2： 去到法國巴黎最常購買精品包包，且已經將精品包包置於飯店房內上鎖之行李箱，但仍不幸遭撬開竊走，於24小時內報案並取得當地警方詳細被竊物品之報案內容，回台後即可行李損失理賠。

4.文化禮儀： 法國人重視禮節，進入商店、餐廳或與人交談時，記得先禮貌說「Bonjour」（你好）。此外，法國的餐飲文化與其他地區可能有所不同，建議提前了解相關習俗。

5.語言準備： 雖然在旅遊區域英語普及，但學習一些基本的法語短語，如問候語和道謝語，能夠增進與當地人的交流，深度遊法國。

情人節旅遊海外熱門景點：馬爾地夫

如果夢想著擁有一個只屬於你們的熱帶天堂，馬爾地夫無邊際的藍色海洋、潔白的沙灘，搭配水上小屋的隱密氛圍，讓每一刻都充滿甜蜜與寧靜。在這裡，可以一起浮潛探索海底世界，或是在夕陽西下時享受私人沙灘晚餐，這一刻，世界彷彿只屬於彼此。

馬爾地夫。© Unsplash／Muhammadh Saamy

馬爾地夫以其絕美的自然景觀和獨特的度假體驗，成為眾多情侶嚮往的旅遊勝地。馬爾地夫「一島一度假村」的模式，每個度假村都位於獨立的島嶼上，提供高度的私密性，讓情侶們能夠享受與世隔絕的浪漫時光。 享受碧藍的海水、潔白的沙灘和豐富的海洋生態，情侶們可以一起浮潛、潛水，探索多彩的海底世界，共同創造難忘的回憶。 同時，旅人在前往海島度假的期間，更要注意安全與環境保護，讓這段旅程更加完美。

情人節旅遊海外熱門景點：日本神社 祈福好姻緣

「出雲大社」不僅是日本最古老的神社之一，也是與姻緣相關的祈願勝地！神話中日本的神道神祇，會在每年農曆10月齊聚出雲討論人間姻緣。與緣分相關的傳說，除了有神明間的年度峰會之外，還有一則與「出雲大社」供奉神明「大國主」有關的故事。

日本最早的愛情神話主角──大國主與八上姬公主。© Unsplash／Shino Nakamura

負責掌管人們、世間萬物緣分，被稱作「結緣之神」的大國主，相傳他與兄弟們想去因幡國與美麗的八上姬公主見上一面，在前往途中，慈悲、善良的大國主看到一隻受傷的白兔，於是停下來幫忙白兔而耽誤了到達時間，不過後來白兔將全程經過都告訴八上姬公主，因而讓公主最終選擇了大國主結成良緣，這也是為什麼能在神社裡能看到許多白兔雕像的緣故，因此故事也吸引各地前來祈求姻緣，以及想和周遭朋友、同事結好緣的人們。

貓奴最愛，又能招來幸福姻緣。位於東京淺草的「今戶神社」以結緣與招財貓著稱，供奉著日本創世神話中的夫婦神——伊弉諾尊與伊弉冉尊，被認為能夠帶來好姻緣。這裡的繪馬、御守、甚至石像，處處充滿可愛的貓咪元素，吸引許多旅人前來許願。據說，拍下神社內的石貓，設為手機桌布並每天祈願，就有機會讓願望成真。

拍下這對石像貓設作手機桌布，向牠們祈求實現願望，是很有趣的都市傳說。© photoAC／テイ

情人節海外旅遊Tips：有計畫的旅程才會更順利，也能讓另一半感受到你的貼心。來看看旅遊專家提供的幾個實用建議。

．提早規劃，避免臨時手忙腳亂

安達產險專家提醒，提早確認護照有效期、安排好機票與住宿，不僅可以避免臨時價格上漲，也能確保行程更順利。

．準備小驚喜，增添旅程儀式感

一封手寫的情書、一份對方最愛的小禮物，甚至是一場隱藏版的浪漫約會安排，都能讓旅行充滿驚喜，讓愛情更加升溫。

．投保旅平險，讓浪漫旅程更安心

出國就是想要放鬆! 但在海外旅遊，突發狀況難以預測，像是護照或是錢包遭竊、班機延誤、行李遺失，甚至是突如其來的健康問題需要就醫等，都會嚴重影響旅遊心情。提前投保旅遊平安險及不便險，讓你們的愛情之旅更加安心自在。

．旅行安全提醒

近期部分國家因疫情或安全問題有所影響，建議出發前務必查詢當地旅遊警示，確保行程順利無憂！

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這個情人節，別再只是吃大餐、看電影了，帶著你的另一半來一場真正的浪漫旅行，為彼此創造美好回憶。無論你們選擇哪個目的地，最重要的，是和對的人一起經歷這趟旅程。祝福每對戀人，都能擁有一場難忘的愛之旅！