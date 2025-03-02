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REPLAY期間限定Barber Shop 忠孝Sogo隆重登場 攜手台北油頭TPE.Barber體驗義式經典時刻！

聯合新聞網／ Ciao潮旅

在義大利的理髮店Barbershop不僅是一個修剪髮型的地方，更是一種文化象徵，承載著復古風格、紳士精神與社交氛圍。這些理髮店往往融合了傳統手工技藝與現代時尚，成為男士展現個人風格與品味的場所。2025年的REPLAY將精緻與復古完美結合，延續義大利手工藝的優雅與細膩，宛如進入充滿格調的沙龍空間，感受不凡的時尚氛圍。每一件作品都像是剪裁精準的經典造型，為你帶來獨一無二的穿搭體驗。

本次新品結合義大利精湛工藝與創新設計，為了展現REPLAY本次獨特的風格，以義大利沙龍文化為靈感，結合REPLAY的經典時尚，讓消費者親身感受義式工藝與風格的完美融合。特別在在忠孝Sogo一樓圓形廣場設置體驗空間與互動內容，傳遞品牌的復古與時尚魅力。義大利復古沙龍風格：內含理髮椅、鏡台等設計元素，營造沉浸式體驗，活動現場還有牛仔褲正貨、棒球帽、斜背包、品牌折價券等驚喜好禮可以拿！誠摯邀請各界時尚愛好者蒞臨台北忠孝Sogo一樓圓形廣場，在2/24-3/2期間，感受來自義大利的設計靈感與高端質感，共同探索更多來自義大利的時尚魅力！

REPLAY期間限定Barber Shop，找來了知名男士理髮廳「台北油頭TPE.Barber」合作，其強調復古與紳士精神傳承的品牌調性與REPLAY的義式文化不謀而合，本次活動期間成功預約的貴賓，將穿著REPLAY本季新品，再由台北油頭的專業理髮師現場直接為客人改造，深刻體驗經典優雅的Barber文化，完成體驗後還能再獲得價值$3,500的超值預約禮包！

REPLAY期間限定Barber Shop活動時間：2/24-3/2

台北油頭義式造型體驗（需預約）活動時間：2/28-3/2

活動地點：台北SOGO百貨忠孝館1F圓形廣場（名額有限）

立即預約：https://replayjeans.cc/E1puM

Ciao潮旅

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