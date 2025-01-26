快訊

NBA／永遠的15號！籃網第7個退休號碼 卡特感性答謝：這是我莫大榮幸

MLB／水原一平竊取大谷鉅款遭控多項重罪 妻子求減刑：丈夫是善良的人

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

山海絕景、文化秘境 走進日本富山縣朝日町「春日四重奏」看見全世界只有這裡才有的風景

聯合新聞網／ Ciao潮旅
©日本富山縣朝日町
©日本富山縣朝日町

富山縣位於日本本州中部的北陸地區，這裡以壯麗的立山連峰和豐饒的富山灣聞名，來到這裡，可以看到山海交融的獨特風景，位於富山縣的朝日町，更是一個融合自然之美與歷史文化的小鎮，無論是醉人的春日美景、稀有的翡翠海岸，還是歷史悠久的 Batabata 茶文化與溫暖人心的在地美食，旅人來到朝日町能發掘那些令人驚嘆的故事，看見只有這裡才有的風景。

春日四重奏：感受大自然氣息的奇蹟四重奏

每年四月中旬，在富山縣朝日町被譽為「春日四重奏」的景點，為當地的吉野櫻、鬱金香與油菜花同時盛開，這些花田與背景中矗立的朝日岳與白馬岳頂著殘雪，形成壯麗的花卉田園交響曲，是旅人一生一定要看過一次絕美景像，其中「櫻花滿開」時奇蹟一週，漫步櫻花隧道，感受雲雀啼鳴，彷彿置身於人間仙境，奇蹟的四重奏為春日旅程增添無限浪漫。

春日四重奏於日出之景。©日本富山縣朝日町
春日四重奏於日出之景。©日本富山縣朝日町

【旅遊資訊】

入場費：免費

開放時間：4月上旬至中旬，花朵盛開時期大約3個禮拜

新幹線：黒部宇奈月温泉駅下車，轉乘朝日町express(需預約) 櫻花隧道：僅限電動車(10人座)通行(普通汽車禁止通行)

翡翠海岸：日出與日落間的寶石灘

朝日町的翡翠海岸，是一片礫石海灘，被選為日本百大海灘之一。在日本，這裡是能撿翡翠原石的自然寶藏地，相當稀有，也因朝日町過去作為玉石加工地，見證了日本玉石製作的歷史。無論是獨自體驗拾翡翠的樂趣，還是參加導遊陪同的活動，在這裡都能找到且帶回珍貴的回憶。

翡翠海岸。©日本富山縣朝日町
翡翠海岸。©日本富山縣朝日町

【旅遊資訊】

入場費：免費

時間：4月至11月的黃金時期

Hisui Terrace：設施內的各種體驗、導覽人員需花費

富山Batabata茶：品嘗歷史文化的後發酵茶

在朝日町的蛭谷地區人們自古以來飲用Batabata茶，是一種承載著人文的「後發酵茶」。將剛煮好的Batabata茶倒入茶碗中，使用茶刷將其攪打出泡沫後就會變成清爽好入口的Batabata茶。其名稱「batabatacha」的由來是因為日文中形容慌亂著急的樣子為batabata，在製作 Batabata茶時，使用茶刷攪打慌亂的模樣而得名。

【旅遊資訊】

入場費／停車費／體驗課程：Batabata茶體驗免費

時間：4月至12月 9:00～15:00(冬天閉館)

伝承館：開館時間 週三、五、六，閉館時間 週二、四、日 旧川上家：每週二三不開放

如同鏡子般映照出周遭景象的「鏡み田」，給人一種優美的靜謐感。©日本富山縣朝日町
如同鏡子般映照出周遭景象的「鏡み田」，給人一種優美的靜謐感。©日本富山縣朝日町

Tara 湯：暖胃暖心的漁村味道

將鱈魚切大塊後，與魚肝、白子（shirako）一同使用味噌熬煮的鄉土料理。鱈魚湯是漁民的妻子們為了迎接捕魚回來的漁民而製作的暖心湯品。整條街上都設有販售鱈魚湯的「Tara湯街道」（たら汁街道），一年四季都可以在民宿或餐廳等地方品嚐，成為朝日町的招牌美食。

【旅遊資訊】

・Drive in 餐廳「きんかい」

地址：日本富山縣下新川郡朝日町境25-1

營業時間：9:00～22:00(最後點餐時間：21:30)

公休日：每周四

・栄食堂

地址：日本富山縣下新川郡朝日町境647-1

營業時間：9:00～17:00

公休日：隔週週一

小川溫泉元湯：日本開湯400年的秘湯飯店

朝日町的小川溫泉元湯已有400年的歷史，被譽為「藥師佛聖水」的溫泉更是泡了能保佑生育的傳聞。除了可以眺望溪流與森林的大浴場之外，也能夠享受遠眺山景的露天洞穴澡堂及由檜木桶製成的露天浴池。在觀賞四季變遷的風景的同時，也能夠享用到日本會席料理。

小川温泉。©日本富山縣朝日町
小川温泉。©日本富山縣朝日町

【旅遊資訊】

地址：日本富山縣下新川郡朝日町湯ノ瀬1

營業時間：住宿：入住15:00退房10:00

當日泡湯：9:00～15:00(受理至14:30)

公休日：不定期公休；露天溫泉12月1日～4月中旬融雪前之冬季期間不開放

朝日町的魅力，在於它將自然美景與人文歷史完美結合。無論您是在春日花海中散步，於翡翠海岸尋找翡翠，品嚐Batabata茶的甘醇，還是浸泡在溫泉中療癒身心，這裡都能為您帶來獨特的旅遊體驗。下一次計畫日本之旅，不妨將朝日町列入清單，來一場與自然和文化共鳴的旅行吧！

Ciao潮旅

追蹤

延伸閱讀

著眼中國大陸企業 日擬新設事前審查制度防情報外流

名勝世界壹號增航印度　基隆往日本「這日」首航

佳世達旗下星益欣獲日本餐飲巨頭 攜子公司Qualica投資

美國再度偉大是要讓「中國不偉大」！謝金河：美中新冷戰來了 日本失落30年交棒習近平

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

山海絕景、文化秘境 走進日本富山縣朝日町「春日四重奏」看見全世界只有這裡才有的風景

規劃日本旅行時，不妨去日本富山縣朝日町體驗獨特的山海絕景「春日四重奏」，還能夠來一趟溫泉旅行！

Cath Kidston X Paddington™：冬季最夢幻聯名登場 限量商品與限定餐車SOGO忠孝館登場

Cath Kidston再度攜手柏靈頓熊推出全新聯名系列，融合復古與現代設計，展現濃厚英倫風情。全台店櫃與官網限量開賣，更推出SOGO忠孝館限定餐車活動，參加即可獲得多重好禮。

「臺中勤美洲際酒店」草悟道上奢華揮灑 垂直藝術再進化

洲際酒店品牌於臺中勤美新開幕的「臺中勤美洲際酒店」，提供奢華舒適的住宿體驗。

2025新年假期玩什麼？不可錯過的3個夢幻旅遊景點

2025新年假期想要告別忙碌、注入新活力嗎？《Ciao潮旅》精選2025年最夢幻的三大旅遊景點，帶你感受異國文化、沉浸自然奇景、參加熱鬧節慶，用一次美好的旅行為新一年揭開序幕！快來看看哪個目的地是你的首選！

Repetto x Marine Serre 聯名系列 彎月與芭蕾舞鞋 法式工藝與未來時尚美學

Repetto攜手Marine Serre推出聯乘限量系列，融合法式芭蕾工藝與未來時尚美學。主打經典鞋款Lilouh與Camille，採用全月亮印花與再生材料，展現對永續發展的承諾。系列將於1月20日在忠孝SOGO專櫃正式發售，探索藝術與工藝的完美融合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。