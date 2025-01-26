山海絕景、文化秘境 走進日本富山縣朝日町「春日四重奏」看見全世界只有這裡才有的風景

富山縣位於日本本州中部的北陸地區，這裡以壯麗的立山連峰和豐饒的富山灣聞名，來到這裡，可以看到山海交融的獨特風景，位於富山縣的朝日町，更是一個融合自然之美與歷史文化的小鎮，無論是醉人的春日美景、稀有的翡翠海岸，還是歷史悠久的 Batabata 茶文化與溫暖人心的在地美食，旅人來到朝日町能發掘那些令人驚嘆的故事，看見只有這裡才有的風景。

春日四重奏：感受大自然氣息的奇蹟四重奏

每年四月中旬，在富山縣朝日町被譽為「春日四重奏」的景點，為當地的吉野櫻、鬱金香與油菜花同時盛開，這些花田與背景中矗立的朝日岳與白馬岳頂著殘雪，形成壯麗的花卉田園交響曲，是旅人一生一定要看過一次絕美景像，其中「櫻花滿開」時奇蹟一週，漫步櫻花隧道，感受雲雀啼鳴，彷彿置身於人間仙境，奇蹟的四重奏為春日旅程增添無限浪漫。

春日四重奏於日出之景。©日本富山縣朝日町

【旅遊資訊】

入場費：免費

開放時間：4月上旬至中旬，花朵盛開時期大約3個禮拜

新幹線：黒部宇奈月温泉駅下車，轉乘朝日町express(需預約) 櫻花隧道：僅限電動車(10人座)通行(普通汽車禁止通行)

翡翠海岸：日出與日落間的寶石灘

朝日町的翡翠海岸，是一片礫石海灘，被選為日本百大海灘之一。在日本，這裡是能撿翡翠原石的自然寶藏地，相當稀有，也因朝日町過去作為玉石加工地，見證了日本玉石製作的歷史。無論是獨自體驗拾翡翠的樂趣，還是參加導遊陪同的活動，在這裡都能找到且帶回珍貴的回憶。

翡翠海岸。©日本富山縣朝日町

【旅遊資訊】

入場費：免費

時間：4月至11月的黃金時期

Hisui Terrace：設施內的各種體驗、導覽人員需花費

富山Batabata茶：品嘗歷史文化的後發酵茶

在朝日町的蛭谷地區人們自古以來飲用Batabata茶，是一種承載著人文的「後發酵茶」。將剛煮好的Batabata茶倒入茶碗中，使用茶刷將其攪打出泡沫後就會變成清爽好入口的Batabata茶。其名稱「batabatacha」的由來是因為日文中形容慌亂著急的樣子為batabata，在製作 Batabata茶時，使用茶刷攪打慌亂的模樣而得名。

【旅遊資訊】

入場費／停車費／體驗課程：Batabata茶體驗免費

時間：4月至12月 9:00～15:00(冬天閉館)

伝承館：開館時間 週三、五、六，閉館時間 週二、四、日 旧川上家：每週二三不開放

如同鏡子般映照出周遭景象的「鏡み田」，給人一種優美的靜謐感。©日本富山縣朝日町

Tara 湯：暖胃暖心的漁村味道

將鱈魚切大塊後，與魚肝、白子（shirako）一同使用味噌熬煮的鄉土料理。鱈魚湯是漁民的妻子們為了迎接捕魚回來的漁民而製作的暖心湯品。整條街上都設有販售鱈魚湯的「Tara湯街道」（たら汁街道），一年四季都可以在民宿或餐廳等地方品嚐，成為朝日町的招牌美食。

【旅遊資訊】

・Drive in 餐廳「きんかい」

地址：日本富山縣下新川郡朝日町境25-1

營業時間：9:00～22:00(最後點餐時間：21:30)

公休日：每周四

・栄食堂

地址：日本富山縣下新川郡朝日町境647-1

營業時間：9:00～17:00

公休日：隔週週一

小川溫泉元湯：日本開湯400年的秘湯飯店

朝日町的小川溫泉元湯已有400年的歷史，被譽為「藥師佛聖水」的溫泉更是泡了能保佑生育的傳聞。除了可以眺望溪流與森林的大浴場之外，也能夠享受遠眺山景的露天洞穴澡堂及由檜木桶製成的露天浴池。在觀賞四季變遷的風景的同時，也能夠享用到日本會席料理。

小川温泉。©日本富山縣朝日町

【旅遊資訊】

地址：日本富山縣下新川郡朝日町湯ノ瀬1

營業時間：住宿：入住15:00退房10:00

當日泡湯：9:00～15:00(受理至14:30)

公休日：不定期公休；露天溫泉12月1日～4月中旬融雪前之冬季期間不開放

朝日町的魅力，在於它將自然美景與人文歷史完美結合。無論您是在春日花海中散步，於翡翠海岸尋找翡翠，品嚐Batabata茶的甘醇，還是浸泡在溫泉中療癒身心，這裡都能為您帶來獨特的旅遊體驗。下一次計畫日本之旅，不妨將朝日町列入清單，來一場與自然和文化共鳴的旅行吧！