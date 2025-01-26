Cath Kidston X Paddington™：冬季最夢幻聯名登場 限量商品與限定餐車SOGO忠孝館登場

Cath Kidston 和柏靈頓熊再度聯名，這個充滿英倫風情的合作，將會今年冬天最可愛的聯名商品。這次將 1950 年代佩奇·佛特納姆（Peggy Fortnum）的原始插畫與經典藝術作品相結合，兩大品牌以其典型的英國風格，帶來了一系列令人驚艷的設計，融合了復古與現代的元素，讓經典的柏靈頓熊再度在大家面前閃耀光芒。在此次的聯名系列中，將看到柏靈頓熊出現在歡樂的派對場景中，浪漫的愛心、彩旗和繽紛的雲朵等手繪元素，完美呈現出冬季的夢幻氛圍。

©Cath Kidston

這次聯名產品範圍涵蓋了從女性包包、配飾等多樣商品，為喜愛柏靈頓熊的顧客提供了許多選擇。不僅如此，這次還為小朋友們準備了迷你款式系列，無論是父母還是孩子，都能找到心儀的商品。Cath Kidston和柏靈頓熊的聯名系列不僅僅是一個商品的集合，它是一段充滿溫情與回憶的故事，是英國文化與現代設計的完美融合。

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Cath Kidston x 柏靈頓熊聯名限定餐車 SOGO忠孝館熱鬧登場

Cath Kidston與柏靈頓熊聯名的餐車，1月20日至1月27日，於SOGO忠孝店1樓廣場登場。活動期間，無論是平日或假日，所有到場的粉絲只要加入會員皆可獲得100元折價券！更棒的是，假日來到現場並加入品牌會員，即可免費獲得一杯熱紅茶，享受溫暖與舒適。1月20日至1月23日前來現場同樂的，還能額外獲得《柏靈頓：熊熊去秘魯》周邊商品，雙重好禮等你來拿。快帶上朋友們一同來SOGO忠孝店參加這場趣味十足的活動，與柏靈頓熊一起玩樂！另外，《柏靈頓：熊熊去秘魯》1月25日起全省電影院上映。

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Cath Kidston與柏靈頓熊3種聯名印花

本次聯名系列推出3大印花設計，超可愛必收！全台店櫃、官網限量發售。

Paddington Party / 柏靈頓的派對：生動的手繪場景，呈現柏靈頓熊穿著燕尾服的迷人模樣。

Paddington Check / 柏靈頓格紋：以帕丁頓熊外套與帽子的色調為靈感，結合愛心與星星手繪元素，展現英倫經典魅力。

Paddington Hearts / 柏靈頓之心：粉色愛心背景中重現柏靈頓熊的經典形象，為浪漫佳禮首選。這次合作是兩品牌的第二次聯名，隱藏許多不同以往的細節巧思，不僅是每一位柏靈頓熊迷的心頭好，更是每一個愛上英倫風情、追求獨特設計的消費者的必備良品。無論是經典的手袋、溫暖的睡衣，還是迷人的配飾，這一系列的每一個細節都散發著濃濃的聖誕氛圍和冬日的溫馨，將成為您冬季裝扮的亮點。

這次合作是兩品牌的第二次聯名，隱藏許多不同以往的細節巧思，不僅是每一位柏靈頓熊迷的心頭好，更是每一個愛上英倫風情、追求獨特設計的消費者的必備良品。無論是經典的手袋、溫暖的睡衣，還是迷人的配飾，這一系列的每一個細節都散發著濃濃的聖誕氛圍和冬日的溫馨，成為冬季裝扮的亮點。

Paddington Hearts柏靈頓之心：雙層風琴斜背包 NT$3,480

Paddington Hearts柏靈頓之心：中型可摺疊肩背托特包NT$3,680

Paddington Party柏靈頓的派對：長方薄型收納袋手拿包 NT$2,280

Paddington Party柏靈頓的派對：入門款雙層後背包 NT$4,280

Paddington Check柏靈頓格紋：釘釦式口袋折疊購物袋 NT$1,580

Paddington Check柏靈頓格紋：晴雨兩用折傘 NT$1,580

讓我們一起跟著柏靈頓熊，享受這個冬季最溫暖、最歡樂的派對，將節日的快樂與驚喜傳遞給每一位親朋好友。抓住這個難得的機會，前往全台 Cath Kidston 店櫃或官方網站，搶先擁有這個充滿英倫魅力與溫情的限量聯名系列。

全台販售店櫃與線上搶購資訊

Cath Kidston X Paddington™聯名系列於全台及官網限量發售：

台北：新光三越站前店、南西店，SOGO忠孝館

新北 林口三井outlet

台中：麗寶Outlet

台南：新光三越中山店

高雄：夢時代購物中心、漢神巨蛋購物廣場

Cath Kidston官方網站：https://www.cathkidston.tw/