快訊

NBA／永遠的15號！籃網第7個退休號碼 卡特感性答謝：這是我莫大榮幸

MLB／水原一平竊取大谷鉅款遭控多項重罪 妻子求減刑：丈夫是善良的人

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

聽新聞
0:00 / 0:00

Cath Kidston X Paddington™：冬季最夢幻聯名登場 限量商品與限定餐車SOGO忠孝館登場

聯合新聞網／ Ciao潮旅
©Cath Kidston
©Cath Kidston

Cath Kidston 和柏靈頓熊再度聯名，這個充滿英倫風情的合作，將會今年冬天最可愛的聯名商品。這次將 1950 年代佩奇·佛特納姆（Peggy Fortnum）的原始插畫與經典藝術作品相結合，兩大品牌以其典型的英國風格，帶來了一系列令人驚艷的設計，融合了復古與現代的元素，讓經典的柏靈頓熊再度在大家面前閃耀光芒。在此次的聯名系列中，將看到柏靈頓熊出現在歡樂的派對場景中，浪漫的愛心、彩旗和繽紛的雲朵等手繪元素，完美呈現出冬季的夢幻氛圍。

©Cath Kidston
©Cath Kidston

這次聯名產品範圍涵蓋了從女性包包、配飾等多樣商品，為喜愛柏靈頓熊的顧客提供了許多選擇。不僅如此，這次還為小朋友們準備了迷你款式系列，無論是父母還是孩子，都能找到心儀的商品。Cath Kidston和柏靈頓熊的聯名系列不僅僅是一個商品的集合，它是一段充滿溫情與回憶的故事，是英國文化與現代設計的完美融合。

©Cath Kidston
©Cath Kidston

Cath Kidston x 柏靈頓熊聯名限定餐車 SOGO忠孝館熱鬧登場

Cath Kidston與柏靈頓熊聯名的餐車，1月20日至1月27日，於SOGO忠孝店1樓廣場登場。活動期間，無論是平日或假日，所有到場的粉絲只要加入會員皆可獲得100元折價券！更棒的是，假日來到現場並加入品牌會員，即可免費獲得一杯熱紅茶，享受溫暖與舒適。1月20日至1月23日前來現場同樂的，還能額外獲得《柏靈頓：熊熊去秘魯》周邊商品，雙重好禮等你來拿。快帶上朋友們一同來SOGO忠孝店參加這場趣味十足的活動，與柏靈頓熊一起玩樂！另外，《柏靈頓：熊熊去秘魯》1月25日起全省電影院上映。

©Cath Kidston
©Cath Kidston

©Cath Kidston
©Cath Kidston

Cath Kidston與柏靈頓熊3種聯名印花

本次聯名系列推出3大印花設計，超可愛必收！全台店櫃、官網限量發售。

Paddington Party / 柏靈頓的派對：生動的手繪場景，呈現柏靈頓熊穿著燕尾服的迷人模樣。

Paddington Check / 柏靈頓格紋：以帕丁頓熊外套與帽子的色調為靈感，結合愛心與星星手繪元素，展現英倫經典魅力。

Paddington Hearts / 柏靈頓之心：粉色愛心背景中重現柏靈頓熊的經典形象，為浪漫佳禮首選。這次合作是兩品牌的第二次聯名，隱藏許多不同以往的細節巧思，不僅是每一位柏靈頓熊迷的心頭好，更是每一個愛上英倫風情、追求獨特設計的消費者的必備良品。無論是經典的手袋、溫暖的睡衣，還是迷人的配飾，這一系列的每一個細節都散發著濃濃的聖誕氛圍和冬日的溫馨，將成為您冬季裝扮的亮點。

這次合作是兩品牌的第二次聯名，隱藏許多不同以往的細節巧思，不僅是每一位柏靈頓熊迷的心頭好，更是每一個愛上英倫風情、追求獨特設計的消費者的必備良品。無論是經典的手袋、溫暖的睡衣，還是迷人的配飾，這一系列的每一個細節都散發著濃濃的聖誕氛圍和冬日的溫馨，成為冬季裝扮的亮點。

Paddington Hearts柏靈頓之心：雙層風琴斜背包 NT$3,480
Paddington Hearts柏靈頓之心：雙層風琴斜背包 NT$3,480

Paddington Hearts柏靈頓之心：中型可摺疊肩背托特包NT$3,680
Paddington Hearts柏靈頓之心：中型可摺疊肩背托特包NT$3,680

Paddington Party柏靈頓的派對：長方薄型收納袋手拿包 NT$2,280
Paddington Party柏靈頓的派對：長方薄型收納袋手拿包 NT$2,280

Paddington Party柏靈頓的派對：入門款雙層後背包 NT$4,280
Paddington Party柏靈頓的派對：入門款雙層後背包 NT$4,280

Paddington Check柏靈頓格紋：釘釦式口袋折疊購物袋 NT$1,580
Paddington Check柏靈頓格紋：釘釦式口袋折疊購物袋 NT$1,580

Paddington Check柏靈頓格紋：晴雨兩用折傘 NT$1,580
Paddington Check柏靈頓格紋：晴雨兩用折傘 NT$1,580

讓我們一起跟著柏靈頓熊，享受這個冬季最溫暖、最歡樂的派對，將節日的快樂與驚喜傳遞給每一位親朋好友。抓住這個難得的機會，前往全台 Cath Kidston 店櫃或官方網站，搶先擁有這個充滿英倫魅力與溫情的限量聯名系列。

全台販售店櫃與線上搶購資訊

Cath Kidston X Paddington™聯名系列於全台及官網限量發售：

台北：新光三越站前店、南西店，SOGO忠孝館

新北 林口三井outlet

台中：麗寶Outlet

台南：新光三越中山店

高雄：夢時代購物中心、漢神巨蛋購物廣場

Cath Kidston官方網站：https://www.cathkidston.tw/

Ciao潮旅

追蹤

延伸閱讀

遠東SOGO 2025年營收拚新高

遠東SOGO董事長黃晴雯看零售業…沒有悲觀權利

SOGO春節人氣福袋 初一至初三抽雙人來回機票、黃金

SOGO敦化館年底將熄燈 精品櫃轉戰復興、大巨蛋店

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

山海絕景、文化秘境 走進日本富山縣朝日町「春日四重奏」看見全世界只有這裡才有的風景

規劃日本旅行時，不妨去日本富山縣朝日町體驗獨特的山海絕景「春日四重奏」，還能夠來一趟溫泉旅行！

Cath Kidston X Paddington™：冬季最夢幻聯名登場 限量商品與限定餐車SOGO忠孝館登場

Cath Kidston再度攜手柏靈頓熊推出全新聯名系列，融合復古與現代設計，展現濃厚英倫風情。全台店櫃與官網限量開賣，更推出SOGO忠孝館限定餐車活動，參加即可獲得多重好禮。

「臺中勤美洲際酒店」草悟道上奢華揮灑 垂直藝術再進化

洲際酒店品牌於臺中勤美新開幕的「臺中勤美洲際酒店」，提供奢華舒適的住宿體驗。

2025新年假期玩什麼？不可錯過的3個夢幻旅遊景點

2025新年假期想要告別忙碌、注入新活力嗎？《Ciao潮旅》精選2025年最夢幻的三大旅遊景點，帶你感受異國文化、沉浸自然奇景、參加熱鬧節慶，用一次美好的旅行為新一年揭開序幕！快來看看哪個目的地是你的首選！

Repetto x Marine Serre 聯名系列 彎月與芭蕾舞鞋 法式工藝與未來時尚美學

Repetto攜手Marine Serre推出聯乘限量系列，融合法式芭蕾工藝與未來時尚美學。主打經典鞋款Lilouh與Camille，採用全月亮印花與再生材料，展現對永續發展的承諾。系列將於1月20日在忠孝SOGO專櫃正式發售，探索藝術與工藝的完美融合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。