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「臺中勤美洲際酒店」草悟道上奢華揮灑 垂直藝術再進化

聯合新聞網／ Ciao潮旅

在流轉著臺中人文精粹的草悟道上，一棟新穎、氣派的現代建築靜靜矗立，它是洲際酒店品牌在臺中開啟的全新章節；它是勤美集團耕耘草悟道十八載的匠心鉅獻；它是「臺中勤美洲際酒店」，在生機盎然的城市綠帶中，以最高規格地款待帶來最高品質的尊榮享受，歡迎著各地旅人來訪。

融匯島嶼意象 彷彿入住於自然生態系

推開酒店大門，暖光灑落，更走進一些，一幅華麗迎面而來，大廳中央懸掛的玻璃水晶吊燈「SUPERNOVA」時刻放送著變化萬千的光影效果，與周圍四面如屏風般帶有金屬質感的裝飾品相互輝映。再向左右兩側望去，由落地窗引入的鮮活綠意投映在腳下的大理石鋪面上，為大廳空間另襯一抹自然光景，如此景況可說是酒店送給初訪賓客的另類迎賓禮。

酒店大廳的玻璃水晶吊燈「supernova」，其設計靈感來自於宇宙新星大爆炸時所發出的能量與光芒。©臺中勤美洲際酒店
酒店大廳的玻璃水晶吊燈「supernova」，其設計靈感來自於宇宙新星大爆炸時所發出的能量與光芒。©臺中勤美洲際酒店

而臺中勤美洲際酒店最引人讚嘆之處，在於其內部有如一間「垂直的美術館」，巧妙融入的臺灣高山海拔意象，將臺灣特有的動、植物轉化為極富創意的藝術作品及軟裝設計，隨著樓層遞增，從臺灣藍鵲、五色鳥、蝴蝶等主題元素，逐漸變化為以蕨類、檜木林帶、冷杉林帶生態為主的視覺藝術，甚至延伸到客房外具山稜意象的門牌及房內裝飾，讓旅人處處能欣賞到臺灣的生態美。此外，酒店在綠能運用、水資源再利用與降低能源消耗上皆有設計規劃，更榮獲「IHG Green Engage環保『綠色參與』計劃的第一級標章」與「臺灣黃金級綠建築標章」，可見其在永續發展上的不遺餘力。

牆上以黃銅鏤空鍛敲技法打造的藝術品「落羽 」，與懸掛於天花的羽翼設計呈現著酒店2樓的鳥類意象主題。
牆上以黃銅鏤空鍛敲技法打造的藝術品「落羽 」，與懸掛於天花的羽翼設計呈現著酒店2樓的鳥類意象主題。

盡享尊榮舒適 無與倫比的住宿體感

臺中勤美洲際酒店共有206間客房，分為「豪華房」、「尊享房」及「套房」3種房型，設計典雅的客房空間提供著美國金格名床、65吋LG智慧電視等舒適配置，浴室部分更有獨立浴缸及乾溼分離設計，且附有瑞典高端品牌BYREDO的香氛沐浴備品，能替住客洗去一日下來的身心疲勞，帶來最尊榮的住宿享受。而即便離開客房，酒店內的娛樂設施同樣可帶來極佳的住客體驗，首先來到5樓的戶外泳池，目光所至皆是有如沙漠綠洲般，由濃密綠植與湛藍池水交織出的美妙景象。此外，更衣室中也設置了桑拿烤箱與蒸氣室分別提供給男、女性使用，提供在游泳結束後的短暫休憩。而泳池入口對面則是24小時健身中心，內有喬山健康科技Matrix頂級的 ONYX 系列跑步機、重訓區及有氧區，能有效協助住客維持體態健康，提供健體支援。

豪華房 雙床。
豪華房 雙床。

餐飲部分，酒店1樓的「葉與藤」提供著精緻茶點與奢華酒廊體驗；另一側的「沐檸」義式餐廳在上午時段主要供應自助式的洲際早餐，午餐及晚餐時段則提供單點式餐點。2樓的「明娟樓」呈獻的是當代經典粵式料理，餐廳內融合了草悟道生活情境的「洲遊行草花鳥圖」藝術屏風更是一大亮點，頗富意趣；同樓層的「采月鍋品」則借「月亮」與「火鍋」的團圓之意，以滋味層次豐富的湯底、優質的肉品、海鮮為載體，為賓客獻上屬於中華飲食文化的浪漫。也因此，在臺中勤美洲際酒店的每一餐，甚至是每一口，都能品嚐到各式風味料理的箇中精髓。

「沐檸」義式餐廳在每日早晨皆提供著營養豐富的自助早餐吧。
「沐檸」義式餐廳在每日早晨皆提供著營養豐富的自助早餐吧。

翻滾臺中Every Night 「滾BAR」奏響的迷人夜曲

而當夜幕悄然低垂，天色漸暗之際，酒店中最人聲鼎沸之處莫過於5樓的運動酒吧「滾BAR（Rolling Bar）」，其設計靈感源自彈珠台遊戲的趣味性，並取電影《2001太空漫遊》作概念引用，因此加入了許多魔幻、奇幻與摩登元素，走進其中，在炫彩燈效的不斷竄動下，所感受到的場景氛圍既是復古，卻又未來，醞釀出獨特的臨場體感。無論是在球道中打出變化多端的高超球路，或是在手足球台、飛鏢機和桌上冰球的熱鬥激戰，又或是在戶外天空花園俯瞰夜景絢爛、在VIP包廂開啟派對狂歡，皆能令人體驗到何謂臺中地區最新潮的夜生活指標，而調酒師精心調製的創意調酒更是每晚的熱情催化劑，促動著每位玩客的派對細胞，帶來酒酣耳熱的極樂夜宴。此外，專為女性賓客打造的週三仕女夜，以及週六狂熱夜與每月的 DJ 主持派對，也絕對是能徹底沉浸酒吧魅力的時刻。

「滾bar」中最顯眼的就屬酒吧一側的保齡球道，是全臺絕無僅有的運動酒吧。
「滾bar」中最顯眼的就屬酒吧一側的保齡球道，是全臺絕無僅有的運動酒吧。

光臨臺中勤美洲際酒店，不僅能享受到最尊榮的奢華禮遇，還能深深品味臺灣自然生態的藝術轉譯，以及豐富多元的餐飲與娛樂體驗。聽見了嗎？一首發於臺中勤美洲際酒店，並傳向草悟道乃至整個臺中的迎賓曲，正悠然響起。

由專業調酒師特調的創意調酒每款皆風味各異，能帶來最純粹的品飲樂趣。
由專業調酒師特調的創意調酒每款皆風味各異，能帶來最純粹的品飲樂趣。

臺中勤美洲際酒店

Tel. 04-2328-1268

Add. 臺中市西區館前路77號

官方網站：https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/tw/zh/taichung/rmqtt/hoteldetail

Ciao潮旅

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