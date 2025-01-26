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2025新年假期玩什麼？不可錯過的3個夢幻旅遊景點

聯合新聞網／ Ciao潮旅

2025新年假期的腳步越來越近，對於忙碌了一年的你來說，新年假期不僅是一個與家人朋友團聚的時刻，也是安排出國旅遊探索世界、為自己注入新能量的好時機！無論想感受異國文化、沉浸於自然奇景，還是參加盛大的節慶活動，《Ciao潮旅》推薦以下3個夢幻旅遊目的地，用最美好地旅行來開啟新的一年！

新春旅遊必去3大目的地

1.日本

新年期間，日本各地舉辦豐富多彩的祈福活動與傳統祭典，吸引無數國內外遊客前來共襄盛舉。如京都清水寺的「初詣」是新年期間的亮點活動之一，初詣是指新年首次參拜神社或寺院，祈求新的一年平安順遂，清水寺作為京都著名的寺院，每年新年期間吸引大量參拜民眾，感受濃厚的日式祈福傳統。

東京的明治神宮則以迎春儀式聞名，作為日本最重要的神社之一，吸引許多人來到這裡參加迎春儀式，感受到東京獨特的節日氛圍。來到日本一定要把好運帶回去，有許多神社會提供開運御守與繪馬，供參拜者祈願，御守有很多種，如求姻緣、健康、學業等，繪馬則是木製的祈願牌，參拜者可以在上面寫下自己的願望，然後掛在神社內，祈求神明保佑，特別的是，每個神社會有各自不同特色的繪馬，例如稻荷大社的鳥居繪馬、狐狸繪馬等，參加這些新年活動，不僅能體驗日本傳統文化，還能為新的一年增添美好的祝福。

日本東京伏見區稲荷大社© Photo by Hiroki A on Unsplash
日本東京伏見區稲荷大社© Photo by Hiroki A on Unsplash

2.冰島

極光是一種壯麗的天文奇觀，僅能在高緯度地區見到，源自於大氣中的原子與分子相互碰撞所釋放的絢麗光芒，對於身處北緯22°至25°的台灣人而言，這是一種無法親眼見證的景色。冰島作為追逐極光的熱門地點，因其鄰近北極圈且位於極光帶上，具備絕佳的觀賞條件，當天氣晴朗且環境允許時，抬頭即可見到如夢如幻的霓彩天幕。如此近在咫尺的夢境般體驗，令人無法抗拒，誰不想親身感受這般震撼的美景呢？

冰島首都西北方的斯奈山半島有著「冰島的縮影」美譽，最為經典的景點「教會山」因造型獨特爆紅，也是欣賞極光的好景點。© Freepik／tawatchai07
冰島首都西北方的斯奈山半島有著「冰島的縮影」美譽，最為經典的景點「教會山」因造型獨特爆紅，也是欣賞極光的好景點。© Freepik／tawatchai07

冰島位於極光帶內，理論上全年都有可能看到極光。然而，由於夏季夜晚時間極短，即使極光活動頻繁，也難以清晰觀賞。因此，最佳的極光觀賞季節集中在夜晚較長的9月至隔年3月，新春假期正值冰島的極光觀賞季節，雖然冰島的天氣變化無常，但這段期間相對穩定，晴朗夜晚的比例較高，為觀賞極光提供了更好的條件。不過，是否能成功捕捉極光的美麗，還需要一點幸運加持，建議旅人到冰島氣象局網站「Veðurstofa Íslands」做些功課，預先了解造訪冰島時的天氣狀況與極光指數。也正因為極光如此變幻莫測、難以捉摸，每一次的觀賞都充滿期待與驚喜，這道光芒如同自然界的藝術品，深深吸引著人們前往探索與欣賞。

冰島最南端的維克鎮，也是南部住宿選擇較多的小鎮，想目睹極光的話，夜晚可走出旅館碰碰運氣。© Freepik／ser7351474
冰島最南端的維克鎮，也是南部住宿選擇較多的小鎮，想目睹極光的話，夜晚可走出旅館碰碰運氣。© Freepik／ser7351474

3.越南

越南的農曆新年稱為「Tet」，是越南最重要的傳統節日之一，象徵著春天的來臨和新一年的開始，越南街道上掛滿紅色燈籠和各式裝飾，洋溢著喜慶的氣氛，在胡志明市和河內等城市中，春節市集是節日期間的亮點之一，這些市集有越南傳統服飾、手工藝品和節日裝飾，還提供各種特色小吃，讓遊客盡情品嚐道地的越南美食。

在這個節日裡，越南各地還會舉辦盛大的煙火表演，特別是在河內、峴港和胡志明市等主要城市，璀璨的煙火照亮夜空，為節日增添了絢麗的色彩。同時，越南還有許多傳統遊戲和娛樂活動，如賽龍舟、舞獅和唱民謠。對於熱愛文化的旅客，參觀會安古鎮或順化皇城等歷史遺址，都能更加深入了解越南歷史和文化，此外，新年期間廟宇香火鼎盛，旅人可以前往當地的寺廟，體驗越南獨特的宗教文化。

越南 Da Nang峴港市景觀大橋Golden Bridge黃金橋是越南相當知名的景點之一。©Andreea Popa on Unsplash
越南 Da Nang峴港市景觀大橋Golden Bridge黃金橋是越南相當知名的景點之一。©Andreea Popa on Unsplash

同場加映：新春出遊關鍵準備有哪些？專家：旅平險萬不能忘

新春出遊關鍵準備 專家提醒別忘了旅平險！

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