Repetto x Marine Serre 聯名系列 彎月與芭蕾舞鞋 法式工藝與未來時尚美學

Repetto以精緻的芭蕾舞鞋和舞蹈服裝聞名於世，帶來了優雅與精確的工藝傳承，品牌一直與芭蕾舞細膩藝術形式緊密相連，體現了舞蹈精神和對完美形態的執著與追求。而Marine Serre 則是未來能量的代表，以打破設計邊界為人稱道，同時堅持永續意識，注入現代美學，帶來一系列顛覆以往且突破性的奢華時尚與經典芭蕾工藝。

Repetto與Marine Serre 攜手合作，猶如兩種世界的和諧舞蹈，透過這樣完美的融合，共同來慶祝對優雅的舞動、永續發展的承諾以及傳統與現代的無縫交融。

彎月躍上Repetto經典鞋款：Lilouh與Camille

此次合作系列推出了兩款備受矚目的Repetto經典鞋款：前衛的Lilouh（黑色、銀色）以及經典的Camille，採用Marine Serre標誌性的「全月亮」印花。永續時尚是此次合作的核心價值之一。Marine Serre創新性地運用再生材料，完美契合了Repetto對法國製造工藝的堅持，以及由Rose Repetto開發的獨特「縫合」製作工藝，賦予鞋子無與倫比的柔韌性。

▲Repetto x Marine Serre LILOUH：NTD 15,800

▲Repetto x Marine Serre CAMILLE：NTD 16,800

「在我小的時候，就被Repetto芭蕾舞鞋的優雅風格所吸引。而且，它們正是在我家鄉聖梅達爾-德-埃克西杜伊附近生產。對我和姐姐來說，參觀這家工廠是一次魔幻般的經歷，它帶我們走進了工藝的世界。今天看到我的標誌性‘月亮’印花出現在這些經典鞋款上，真是太激動了。」 —— Marine Serre

「我們非常高興與Marine Serre合作，這個品牌的創造力和對更負責任時尚的承諾與我們的傳承和工藝精神完美契合。這一系列是對工藝與創新的慶祝。」—— Charlotte Gaucher

透過這次合作，Repetto與Marine Serre完美詮釋了傳統與創新、優雅與前衛的結合。無論你是芭蕾藝術的愛好者，還是熱衷時尚的探索者，這個限量系列都值得期待，1月20日正式登場！

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