2025韓劇推薦名單！ 李敏鎬《問問星星吧》、朴炯值《寶物島》Jisoo《Newtopia》 精彩夯劇千萬不要錯過

Newtopia流感。©coupangplay

2024年有許多爆紅韓劇，像是讓金智媛再度大紅的《淚之女王》、邊佑錫爆紅韓劇《背著善宰跑》，以及2024年尾的《魷魚遊戲2》都是精采絕倫。2025年則將會有許多跳脫框架的大尺度題材，許多從未搭配過的CP組合，以及演員突破性的角色設定，還有許多大咖明星的回歸，如：宋仲基、朴寶劍、徐康俊等，多齣好戲即將上線，趕緊收藏進追劇名單了！

2025韓劇推薦：《加州汽車旅館》

加州汽車旅館。©mbcdrama_now

主演：李世榮、羅人友

首播日期：2025年1月10日

播放平台：MBC

《加州汽車旅館》改編自韓國作家沈允瑞的小說《Home，Bitter Home》，是一部浪漫題材作品，講述了在鄉村汽車旅館長大的女主角，在12年前逃離家鄉後再次與初戀重逢，並由此展開的一系列曲折故事。

憑藉韓劇《和我老公結婚吧》爆紅的羅人友，本次在劇中飾演純情又帥氣的獸醫「千延秀」，12年來都一直喜歡著女主角，由於小時候的「千延秀」是個小胖子，羅人友還因此為戲變裝成「深情胖子」；以童星出道的「李世榮」，則是飾演為了追逐夢想，拋下了家人與初戀，來到首爾的室內設計師「池江熙」。

2025韓劇推薦：《問問星星吧》

主演：李敏鎬、孔曉振、吳正世、韓智恩

首播日期：2025年1月4日

播放平台：Netflix、 tvN

《問問星星吧》以外太空為背景，講述飾演婦產科醫生「孔龍」的李敏鎬，以宇宙遊客的身份前往宇宙空間站，並帶著任何人都不能說的秘密任務，遇到由孔曉振飾演，在外太空工作的韓裔美籍太空人「伊芙金」，兩人在外太空因長時間的相處，日久生情的故事。

為還原出最真實的太空造景，《問問星星吧》斥資500億韓元打造，是韓國第一部以「外太空」為背景的韓劇，故事題材非常獨特又有趣，同時，也是李敏鎬時隔5年、孔曉振時隔6年回歸戲劇，令人不少粉絲迫不及待！

2025韓劇推薦：《弱美男英雄Class 2》

弱美男英雄Class 2。©0529.jihoon.ig

主演：朴志訓、厲雲、崔民英、劉秀彬、裴奈拏、李敏宰、李濬榮

首播日期：2025年1月

播放平台：Netflix

《弱美男英雄Class 2》改編自NAVER同名漫畫，為2022年韓國原創劇集《弱美男英雄Class 1》的續集。在第一季的結尾時，便有留下暗示會有續集的彩蛋，因此在第二季製作計劃宣布時，也引起不少第一季劇粉的熱烈回響。

《弱美男英雄Class》是一部暗黑校園劇，講述一名身材矮小又看似纖弱的美少年「延時恩」，卻擁有高超的武打功力，為了朋友而對抗暴力，運用所學的理論來學以致用、以暴制暴，透過各種戰術贏過其他惡霸，刻劃了校園霸凌、青少年議題等內容，是值得反思的作品。

2025韓劇推薦：《那傢伙是黑炎龍》

文佳煐IG個人照。©m_kayoung

主演：文佳煐、崔顯旭、林世美、郭時陽

首播日期：2025年2月17日

播放平台：tvN

《那傢伙是黑炎龍》改編自惠珍小姐創作的同名Webtoon網路漫畫，講述男女主角，因網路遊戲中結下了仇怨，卻在16年後，因為命運的安排讓他們在職場上再次重逢，這時男主角成為了女主角的上司。

曾演出《D.P：逃兵追緝令2》、《模範計程車》的崔顯旭，本次在劇中飾演一名中二病男子，愛打遊戲且沈迷於網路，角色中二又好笑，與《女神降臨》的文佳煐超有ＣＰ感，非常值得令人期待呢！

2025韓劇推薦：《臥底高中》

臥底高中。©seokj1012

主演：徐康俊、秦基周、金信祿、尹佳怡

首播日期：2025年2月28日

播放平台：MBC

《臥底高中》是MBC全新校園動作喜劇，講述一名隱藏國情院要員身分的男子「鄭海成」，為取得隱藏寶物，偽裝成高中生進入學校生活，並校園中，與同學們展開愉快生活的搞笑喜劇。

《臥底高中》為「浪漫王子」徐康俊的退伍回歸戲劇，也是他首次接演搞笑題材的戲劇，消息一出，也令不少粉絲議論紛紛，究竟徐康俊表現會如何呢？太令人期待了！

2025韓劇推薦：《寶物島》

寶物島。©SBS

主演：朴炯植、許峻豪、洪華妍

首播日期：2025年2月14日

播放平台：SBS

《寶物島》是一部犯罪懸疑劇，劇情講述為了生存而入侵2萬億韓元政治祕密資金的男人，和不知道被黑客入侵的事實就殺死男人，永遠失去2萬億韓元的祕密實權人物的故事。

在《大力女子都奉順》、《低谷醫生》都有出色表現的朴炯植，這次在《寶物島》化身心思縝密、充滿野心的「徐東柱」，完全擺脫了以往陽光暖男的形象，西裝加上油頭，「黑化演技」大爆發！

2025韓劇推薦：《鬼宮》

鬼宮。©sbsdrama.official

主演：陸星材、苞娜、金智勳

首播日期：2025年3月3日

播放平台：SBS

奇幻愛情劇《鬼宮》圍繞著朝鮮王室與八尺鬼的糾葛展開，講述對王懷恨在心的「八尺鬼」，和與之對立的「巫女」及「惡神蟒蛇」所發生的故事。這部作品融合了奇幻、靈異、愛情與古裝史劇的元素，設定在朝鮮時代，以充滿懸疑與張力的情節。

憑藉《二十五，二十一》打開演員知名度的苞娜，和參與過不少知名作品的陸星材，兩人分別是韓國知名女團宇宙少女與男團BTOB，首次的搭檔和新穎的題材，也很令人好奇會迸出什麼樣的火花呢!

2025韓劇推薦：《離婚保險》

離婚保險。©TVDaily

主演：李棟旭、李光洙、李主儐、李多熙

首播日期：2025年4月14日

播放平台：tvN

《離婚保險》劇情講述由頂尖智囊的保險公司創新團隊，開發離婚相關商品時，透過分析並量化與離婚相關的各種因素，生動描繪了為離婚過程賦予價值的創新與矛盾。

曾一起出演過綜藝和電影《緣來大飯店》的李棟旭和李光洙，兩人這次是第一次在戲劇上合作，共同出演爆笑喜劇《離婚保險》，《離婚保險》因為找了許多李姓的韓國演員，還被笑稱是「李氏家族」的集合。

2025韓劇推薦：《21世紀大君夫人》

邊佑錫IG個人照。©byeonwooseok

主演：IU、邊佑錫

首播日期：2025年9月12日

播放平台：MBC

《21世紀大君夫人》劇情背景為21世紀君主立憲制的大韓民國，講述雖然是擁有一切的財閥女兒卻不滿自己平民身份，和一個不滿自己皇族身份的皇室次子，兩人跨越階級，並發展出浪漫的愛情故事。

《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫與「國民初戀」IU，這次再度在《21世紀大君夫人》二搭了！兩人初次搭配演出是在《月之戀人—步步驚心：麗》中合作，邊佑錫飾演女主IU的前男友，這次兩人再度合作，會蹦出什麼樣的火花，太令人期待了!

2025韓劇推薦：《Newtopia流感》

Newtopia流感。©coupangplay

主演：Jisoo金智秀、朴正民

首播日期：2025年2月7日

播放平台：Coupang Play、Prime Video

《Newtopia》改編自韓相云同名小說，故事講述由朴正民飾演的男主角「載允」，因為和Jisoo所飾演的女主角「英珠」常吵架，因而對未來產生不安，傳訊息分手，卻沒想到在同一天的首爾，竟發生喪屍危機，而兩人在這驚險的過程中，再次奔向彼此。

繼《霜降花》後，女團Blackpink成員Jisoo再次出演新劇， 本次搭配的男主角朴正民，可說是一位實力派演員，曾經榮獲青龍獎新演員和男配角獎，相信這睽違4年的回歸，想必也讓不少粉絲期待已久了吧！

2025韓劇推薦：《您辛苦了》

您辛苦了。©bogummy

主演：IU、朴寶劍

首播日期：未定

播放平台：Netflix

《您辛苦了》藉由一張舊照片，將故事背景帶回1950年代的濟州島，講述叛逆少女「愛順」和聰明木訥的「關植」，跟隨四季，他們經歷半生的故事，兩人相戀又充滿冒險，是一個屬於父母輩回憶的愛情故事。

IU、朴寶劍兩人曾在11年前，合作過一部拉麵廣告，那時的IU已在韓國歌壇有著頗高的地位，而朴寶劍還是剛出道的新人，時隔多年再度合作，而《您辛苦了》也是朴寶劍退伍後的第一部作品，究竟兩人會擦出怎樣的火花呢？～

2025韓劇推薦：《MY YOUTH 我的青春》

MY YOUTH 我的青春。©dispatch_style

主演：宋仲基、千玗嬉

首播日期：未定

播放平台：未定

《MY YOUTH》講述一名曾經是光芒四射的童星「宣佑海」，因為大人的貪婪而失去光彩，當他再以演員的身分回歸時，初戀「成濟妍」再次出現在他眼前，並打破兩人平靜的生活，成濟妍也因過去純真的自己產生變化。

這是宋仲基當爸後，首度回歸出演戲劇，也是繼《太陽的後裔》後，時隔八年再度出演愛情劇，這次與《The 8 Show》爆紅的千玗嬉搭檔合作演出，相信在兩個演技派的詮釋，《MY YOUTH》絕對會相當精彩。

2025韓劇推薦：《都會實現嗎》

都會實現嗎。©skuukzky

主演：金宇彬、秀智

首播日期：未定

播放平台：Netflix

Netflix新劇《都會實現嗎》是一部充滿奇幻色彩的浪漫喜劇，講述千餘年後甦醒的燈精靈「Genie」，因為理解別人的心情而過度投入導致感情過剩，遇見了新一任的主人，感情缺陷的 「佳英」，兩人互相掌握對方的生死大權，並發展出一連串有趣的互動。

在韓劇《任意依戀》中，曾經搭配過卻BE收尾的金宇彬和秀智，當時騙走了不少劇粉們的眼淚，男女主角因為各種原因無法在一起，最終互相告白後，在一起不久男主便在女主懷中病逝了~真的是虐到不行！這次在《都會實現嗎》也終於能迎來好結局了~

2025韓劇推薦：《未知的首爾》

朴寶英IG個人照。©boyoung0212_official

主演：朴寶英、朴珍榮

首播日期：2025年4月12日

播放平台：tvN

《未知的首爾》講述一對雙胞胎姊妹，兩人長相相同，卻因為一個學習能力好留在首爾，一個留在農村，兩人因為環境變化，因此選擇「交換人生」，並尋找到真正愛情和人生的故事。

2024年拿下青龍獎視后的朴寶英，本次在《未知的首爾》中，將挑戰一人分飾雙胞胎姐妹「柳未知」和「柳未來」的角色，而男主角則是剛退伍的GOT7人氣成員朴珍榮。網路上有不少路透照流出，158的朴寶英和178的朴珍榮雖是初次搭配，但光看照片中的最萌身高差，兩人已是氛圍感十足！

2025韓劇推薦：《善良的男子漢》

李棟旭IG個人照。©leedongwook_official

主演：李棟旭、李聖經

首播日期：2025年1月15日

播放平台：JTBC

《善良的男子漢》劇情講述爺爺、爸爸、和他的弟弟都是流氓的「流氓家族」長孫「朴錫哲」，為了守護家庭、工作和愛情，展開滿途荊棘的旅程，並為觀眾帶來有趣且搞笑的故事。

李棟旭與李聖經兩位大明星，可是都擁有高顏值及超級大長腿，在《善良的男子漢》中是首次搭配，而本作品也是李聖經於《浪漫醫生金師傅3》後出演的作品，兩人的合作相當令人期待呢！

2025韓劇推薦：《Good Boy》

Good Boy。©jtbcdrama

主演：朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰、太元碩

首播日期：2025年

播放平台：JTBC

《Good Boy》講述了五位來自不同運動項目的奧運菁英選手，得牌後分別因不同原因選擇退役，通過奧運會特招成為警察，這些精英選手轉行成為警察後，一同合力追查案件、抓捕犯人，對抗社會中的不良行為和腐敗勢力。

「國民男友」朴寶劍這次在劇中，一反往日「小奶狗」形象，飾演陽剛的奧運拳擊手「尹東柱」，而「最美童星」金所炫，則飾演的是奧運射擊手「池漢娜」，以及三位最佳綠葉太元碩、李相二、許城泰的搭配，整個劇情搞笑且痛快。