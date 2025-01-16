2025過年禮盒／健康過新年！「鷄極本味」葷素雙線禮盒 營養與心意的完美結合

鷄極本味，一個深具使命感的品牌，將傳統與現代科學的結合，帶入健康營養飲品的領域。由創辦人林婷儀女士領軍，她以護理師的專業背景，從個人經歷與對病患健康的深刻理解出發，創立了這個品牌。林婷儀女士自小在養雞場成長，目睹家人利用滴雞精滋養身體的方式，她希望將這份來自家庭的溫暖與營養，延伸到更多家庭中，並且滿足現代人對健康的需求。

創辦人林婷儀女士。©鷄極本味

她的使命以「一滴精萃x百種堅持」為核心理念，不僅是提供營養，更是以科學的力量將天然的滋養成分帶給每一個需要的人。鷄極本味透過專業的製程技術，推出了適合各種需求的葷素雙線產品，成為市場中的領軍品牌。

追求極致健康本味

鮮美滴雞精 & 鮮萃滴魚精禮盒

鷄極本味精心打造的鮮美滴雞精與鮮萃滴魚精組合禮盒，適合全家共享。這款產品不僅便捷，還能提供雙重滋養，滿足不同家庭成員的營養需求。

・嚴選放山古早雞：選用160天精心養殖的放山古早雞，通過高壓萃取技術，保留了雞隻天然的營養成分，每一滴滴雞精都富含高效的滋養能量。

・高效營養吸收：每100公克鮮美滴雞精中含有10.8公克蛋白質及555毫克支鏈胺基酸，幫助迅速補充體力並促進肌肉修復。

・多重營養來源：搭配鮮萃滴魚精，富含膠原蛋白、核甘酸和天然的Omega-3脂肪酸（EPA與DHA），全方位支持心血管與腦部健康。

・心血管與腦部功能支持：虱目魚特別富含組胺酸與牛磺酸，能有效促進心血管健康、支援腦部功能並減少炎症反應。

・便捷攜帶設計：常溫保存設計，不需冷藏，隨時隨地享受健康滋養。

・產銷一貫模式：從雞場與漁場到製造，鷄極本味全程監控，保證產品的天然與新鮮。

・市場口碑《榮譽肯定》：鮮美滴雞精榮獲《媽媽寶寶雜誌》推薦菁品獎，受到市場及消費者高度認可。

常溫鮮美滴雞精、鮮萃滴魚精禮盒。©鷄極本味

這款禮盒包含7包鮮美滴雞精與7包鮮萃滴魚精，為您和您的家人提供雙重呵護，兼顧便利與營養。

訂購詳情：https://www.chichichoice.com/zh-TW/events/20250108-0205-2

成國內第一支大豆植物G精/素食滴G誕生

植粹禮盒。©鷄極本味

農試所大豆發酵製作植物G精技術，是透過發酵、後熟及萃取等程序，獲得富含支鏈胺基酸的植物G精；此技術採用商業菌種進行發酵，大豆經發酵釋放出部分游離胺基酸，再透過後熟技術促使更多蛋白質水解，獲得更多游離支鏈胺基酸，並大幅提升鮮味物質。

植粹系列：植物滴G精禮盒

專為素食者設計的植粹系列，秉持著對環保與健康的承諾，採用黃豆發酵萃取技術，並搭配薑等天然成分，打造營養均衡且符合永續發展理念的飲品。

・純植物來源：以發酵黃豆為主要原料，完全不含動物性成分，適合素食者及全素食者。

・溫潤口感：天然植物萃取，帶有細膩的甘甜與溫潤感，口感柔和。

・環保健康並重：生產過程中減少碳排放，支持可持續發展。

・創新榮譽：植物滴G精榮獲2024食創獎 創新飲料食品組 二星等榮譽，展現創新與品質的雙重實力。

常溫鮮美滴雞精、鮮萃滴魚精禮盒。©鷄極本味

立即體驗鷄極本味的健康之旅，發現自然、純粹的營養補充方式！

產品規格

・常溫系列：鮮美滴雞精+鮮萃滴魚精

每盒包含7包，每包60毫升，優惠價 $2430/盒。

・植粹系列：植物滴G精禮盒

每盒包含12包，每包50毫升，優惠價 $1800/盒。

訂購連結：https://www.chichichoice.com/zh-TW/events/20250108-0205-2

鷄極本味品牌使命：堅持守護健康 創新前行

作為健康養生市場的標竿品牌，鷄極本味不僅致力於產品的創新，還積極與農業試驗所合作，持續開發更多符合現代人需求的健康飲品。無論是突破性的常溫系列技術，還是具有永續理念的植粹系列，鷄極本味都用心守護每一位顧客的健康，並陪伴大家度過每一個重要的日子。

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