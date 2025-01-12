軒尼詩2025蛇年限量瓶氣派迎春！裘淑婷設計 奢華佳釀工藝之美

奢華干邑品牌軒尼詩於農曆春節推出蛇年賀歲限定系列，與新銳時裝設計師裘淑婷攜手合作，融合了中國錦緞與刺繡技藝的豐富傳統和永恆優雅，將傳統與創新結合，禮讚藝術與工藝之美；與絢麗的色彩設計演繹出蛇的靈動優雅，呈現時歲更迭中的新生寓意，與佳釀愛好者一同展望未來美好願景。

作為時尚與尊榮的象徵，軒尼詩是春節送禮的最佳選擇，更是年菜搭配的完美佳釀，為節日增添奢華的儀式感。2025 年春節，軒尼詩推出四款限量佳釀，包含軒尼詩V.S.O.P 2025蛇年春節袖套版、軒尼詩V.S.O.P 2025蛇年春節限量版、軒尼詩X.O 2025蛇年春節限量版、軒尼詩百樂廷 2025蛇年設計師聯名限量版，即日起於全台菸酒、葡萄酒專賣店、大型量販店通路、連鎖頂級超市、7-ELEVEN 限量預購等指定通路限量販售。

東方美學邂逅干邑傳奇：時裝設計師裘淑婷為軒尼詩描繪蛇年新篇章

服裝設計師裘淑婷，出身中國杭州，畢業於安特衛普皇家藝術學院，曾入選 2021 年 LVMH 青年設計師大獎；並榮獲 2021 年亞洲十大焦點設計 師、2021 年富比士亞洲 30 歲以下精英榜。她的設計融會傳統技藝文化的靈魂，並如萬花筒般充滿生命力，特別擅長運用明豔的刺繡與花卉元素，表現充滿女性力量的浪漫柔情與獨立自信的氣質。在這次為軒尼詩傾心打造的蛇年限定設計中，裘淑婷以其家鄉杭州所使用的傳統提花布、錦緞與刺繡圖案為靈感，巧妙地重構她象徵性的刺繡印花元素，絢麗地描繪出春天甦醒的生機，並以盤踞其間的蛇紋圖案，象徵法國干邑夏朗德河的悠悠流淌，將其點綴於軒尼詩經典的 V.S.O.P、X.O 和百樂廷干邑瓶身，為 2025 年的開端帶來令人屏息的驚喜。

回顧這次合作，裘淑婷說：「軒尼詩給了我分享設計理念與視野的平台，這對我這樣的年輕中國設計師來說意義非凡。軒尼詩的酒瓶設計堪稱經典，就如同時尚界中，每個品牌都有其標誌性的輪廓、獨特的設計和專屬的色彩。」

中國時裝設計師裘淑婷重構提花織物、傳統錦緞及刺繡印花，與軒尼詩演繹別具一格的新春美學。©軒尼詩

軒尼詩 X.O 花蛇共舞 嶄新詮釋轉變與重生的磅礴概念

軒尼詩X.O 2025蛇年春節限量版巧妙融合裘淑婷設計師的代表性元素，為酒款帶來嶄新詮釋，表現出大膽、時尚的風格。霧面瓶身散發優雅氣質，色彩由大面積喜氣的紅色逐漸過渡至奢華的紫色，如同夕陽餘暉與夜幕降臨的交錯，呈現富有動感的層次美學。瓶頸部位設計別出心裁，以象徵著紡織布料的鮮明色彩與紋理交織點綴，進一步強化了軒尼詩 X.O 的尊貴和藝術性。

精緻外盒設計覆蓋色彩繽紛的提紋印花壓紋，搭配蜿蜒穿梭的蛇形圖案，傳達轉變與重生的磅礴意象。可回收材質製作的禮盒融合浮雕工藝，細膩展現出如布料般的花紋展示。每處細節可見古典與現代的結合，為匠心獨具的藝術作品，更是一份璀璨的奢華享受。即日起於全台精選菸酒、葡萄酒專賣店、家樂福、大潤發、愛買、city’super、Breeze Super 上市，建議零售價新台幣 NT$ 6,666 元。

軒尼詩X.O 2025蛇年春節限量版，以濃郁的春節氣息演繹層次遞進的奢美體驗。©軒尼詩

軒尼詩 X.O：極致干邑風味盛宴 年味美饌的至臻搭配

軒尼詩 X.O 卓越的品質和多變層次的滋味向來深受干邑愛好者們喜愛，這款干邑擁有深厚的歷史和文化底蘊，其極致的香氣結構融合了豐富的香料、木質氣息、成熟果實風味，為品味者帶來一場感官盛宴。特別推薦搭配經典中式年菜，X.O 的木香和果香可以與象徵富貴吉祥的紅燒肉、紅燒蹄膀等濃油醬香的料理相輔相成，平衡油膩感；酒體甘醇濃厚的口感，與佛跳牆、羹湯、烏魚子等鹹香十足的菜肴相得益彰，激發出濃郁醬汁與菜品的香醇風味形成對比，提升整體的味覺層次，適合年節舉杯共享團圓時光。

軒尼詩 V.S.O.P 活力時尚 引領新年新氣象

軒尼詩 V.S.O.P 於蛇年春節推出兩款限量版，以充滿活力的時尚風格登場。

軒尼詩V.S.O.P 2025蛇年春節限量版設計融合四種獨特的圖騰元素，運用格紋、花卉及抽象的蛇鱗輪廓等，塑造磅礴而華麗的氣勢。禮盒採用壓花工藝，塑造出布料般的細膩紋理，帶來精緻的層次感，並且使用可完全回收的紙張材質，體現軒尼詩對於永續發展的承諾。瓶身選用霧面質地，搭配鮮黃瓶蓋及紅色花卉圖案，象徵著繁榮與希望，猶如迎接新年的曙光，為春節的慶典增添無限光彩。即日起於全台精選菸酒、葡萄酒專賣店、家樂福、大潤發、愛買、city’super、 Mia C’bon、Breeze Super 上市，建議零售價新台幣 NT$ 1,688 元。

軒尼詩V.S.O.P 2025蛇年春節限量版，為新春帶來活力與喜氣，增添節慶的華麗與時尚氣息。©軒尼詩

軒尼詩V.S.O.P 2025蛇年春節袖套版以紅色鮮明的花卉圖案及生動花卉和葉子圖騰為主題，呈現出充滿慶典風情的節日氛圍。此款特色在於隨附的時尚亞麻斜跨包，米白色背帶側面點綴互補的鮮紅花卉圖案；袋身上蜿蜒的蛇形輪廓簡約高雅，代表重生與傳承，此外，軒尼詩標誌性的「斧頭手臂 bras armé」家族徽章巧妙隱藏於袋身的花卉圖騰中，增添了品牌的歷史象徵意涵。整體設計時尚前衛，兼具趣味與實用性，可重複使用，是軒尼詩對於環保的積極精神與匠心氣度。即日起於全台精選菸酒、葡萄酒專賣店、家樂福、大潤發、全家便利商店、OK 超商、Hi-Life 萊爾富、7-ELEVEN 限量預購，建議零售價新台幣 NT$ 1,595 元。

軒尼詩V.S.O.P 2025蛇年春節袖套版，以前衛時尚之姿帶來慶典氛圍。©軒尼詩

軒尼詩 V.S.O.P：傳承經典醇香 點亮團圓時刻的品味之選

軒尼詩 V.S.O.P 適合贈禮、收藏、展現品味，搭配中式年菜更增添團圓喜悅氛圍。這款佳釀由來自干邑區四大產區的 60 多種精選生命之水調和而成，品飲時，首先能夠感受到香甜的、熟透的水果氣息，如杏仁、乾葡萄、橙皮等。隨後還有來自橡木的微妙煙燻、香草的芬芳，以及一絲輕微的辛香調，圓潤順口的同時豐滿但不過於強烈，餘韻持久。軒尼詩 V.S.O.P 的酒體豐盈滑順，與熱炒和鍋氣香醇的料理完美融合。經過高溫炒製的焦香和香料的馥郁氣息，能與酒香產生和諧呼應，緩和重口味的辛辣刺激。逢年過節佳餚中象徵「全家福」的炒雞肉料理和帶來好兆頭的蔥爆牛肉等台灣經典年菜，經由軒尼詩 V.S.O.P 的結構支撐，創造出層次豐富、極具平衡的味覺體驗。

軒尼詩百樂廷絳紅獻禮 頂級干邑奢華典藏與送禮首選

軒尼詩百樂廷作為奢華酒款的創世之作，今年春節以活力的紅色瓶裝嶄新亮相。雕塑般的蛇形圖騰設計抽象而富有詩意，環繞瓶身，代表著對新事物的蓬勃追求，也象徵干邑酒液在時間長河中蜿蜒流淌的歷史。瓶頸上的柔緞皮革瓶扣，是設計師裘淑婷為此款打造的細節亮點，其靈感來自蛇蛻皮後的重生，暗示著春天的甦醒。精心打造的專屬橡木外盒，表面帶有細緻的木紋質感，彷彿訴說著酒液在木桶中醞釀陳年風味，其深邃紅色與瓶身相呼應，不僅散發典雅氣息，更完美契合節慶氛圍，傳遞滿載祝福的美好情意。

這款軒尼詩百樂廷 2025蛇年設計師聯名限量版，不僅是對家族、對文化、對時間的敬意，也是送禮與自享的最佳選擇，讓新春的慶典更加完美，成為無法複製的珍貴回憶。即日起於私人客戶通路上市，建議零售價新台幣 NT$ 52,000 元。