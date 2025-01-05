高雄漢神百貨「蘼樂餐酒」創意料理吸睛！馬祖藍眼淚成菜品，旅人朝聖打卡必吃

位於高雄漢神百貨地下3樓的蘼樂餐酒（Lee’s Garden Wine Bar），憑藉其獨特的創意料理和舒適的氛圍，熱愛美食與美酒一定要來打卡朝聖的餐廳！蘼樂餐酒的裝潢以莫蘭迪色系為主，營造出時尚且低調奢華的氛圍，店內設有半開放式用餐區和小包廂，適合各種聚會，入口處的鎮店之寶，重達285公斤的彌勒佛雕像，帶著歡樂與福氣的笑容，迎接每一位到訪的客人。

蘼樂餐酒的主廚Pan秉持著「料理與酒講究風土」的理念，精心挑選食材，確保每道菜品都能與餐廳內精選的葡萄酒或精釀啤酒完美搭配。蘼樂餐酒所使用的食材，大多數來自高雄本地的小農。Chef Pan深信，新鮮的食材是所有美味料理的基石。蘼樂的團隊親自走訪各地農產區，尋找最具特色的在地食材。從大樹的鳳梨、路竹的地瓜，到桃源的愛玉、大寮的高麗菜、林園的洋蔥、龍虎石斑等，每一樣都飽含土地的芬芳，這些本地食材不僅保證了料理的鮮美，也為蘼樂餐酒注入了濃厚的在地風情。

蘼樂餐酒推薦菜單1：藍眼淚沙拉

靈感來自馬祖的藍眼淚，讓人一眼難忘的美景。藍眼淚沙拉使用了高雄特產的愛玉與蝶豆花，呈現出如大海中閃爍星光般的美麗景象，這道菜不僅視覺上相當吸引人，口感上更是清爽而富有層次，讓人忍不住一試再試。

藍眼淚沙拉。©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒推薦菜單2：德式香腸．燴白豆．玉米餅

特別選用菠菜融入玉米餅中，製作成色澤翠綠的餅皮，輕烤至微焦，配料以白豆為基底，加入香料與蔬菜慢燉入味，帶有天然的豆香與醬汁的濃厚滋味，入口即化與精選德國傳統香腸，肉質鮮嫩，搭配輕微的煙燻香氣，為整道菜注入深層的口感層次。

德式香腸．燴白豆．玉米餅。©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒推薦菜單3：綜合海鮮法式濃蝦湯

用大量的鮮蝦熬製而成，並搭配林園養殖的龍虎石斑及時令海鮮，散發著誘人的鮮香，濃郁豐厚的好滋味，帶來令人難以抗拒的美味享受。

綜合海鮮法式濃蝦湯。©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒推薦菜單4：酥炸軟殼龍蝦．番紅花燉飯

市面上獨一無二的100%全食軟殼龍蝦，可享受龍蝦的完整風味龍蝦脆皮金黃誘人，肉質鮮嫩多汁，蝦膏濃郁香潤，帶您品味龍蝦的層次與美味。

酥炸軟殼龍蝦．番紅花燉飯。©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒推薦菜單5：櫻桃鴨胸．酒漬洋梨

使用屏東在地的櫻桃鴨紅酒燉洋梨做為主調，鴨胸鮮嫩多汁，洋梨細膩的酸度讓整體風味更加豐富有層次。

櫻桃鴨胸．酒漬洋梨 。©蘼樂餐酒

©蘼樂餐酒

除了日常的餐飲體驗，蘼樂餐酒每月還會舉辦一次餐酒會活動，吸引許多喜愛餐酒饗宴的顧客，且每月的餐酒會主題各異，由專業品酒師與主廚策劃，共同推廣餐酒文化，讓活動擁有美酒與美食，同時也交流了品酒文化與知識，在餐酒會上，客人們可以學習如何搭配葡萄酒與料理，了解不同酒種的風味特性，享受到蘼樂餐酒精心準備的美味佳餚。

無論是朋友聚餐、情侶約會，或是下班後的小酌放鬆，蘼樂餐酒都以其精緻的料理、豐富的酒品選擇和舒適的用餐環境，成為高雄餐酒館的絕佳選擇！

蘼樂餐酒Lee’s Garden Wine Bar

地址：高雄市前金區成功一路266-1號B3F/漢神本館

網址：www.facebook.com/LeesGarden

營業時間：11：30～14：00；17：30～00：00

電話：07 557 6188