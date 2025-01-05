2025過年禮盒推薦／蛇年吉祥伴手禮 精緻傳遞新春祝福

2025迎接吉祥的蛇年，將祝福融入每一份精選的伴手禮中。象徵靈動與智慧的「蛇」，帶來新一年的平安順遂與財運昌隆。本次新春精選農曆新年禮盒，融合傳統美學與現代時尚風格，不管是送禮還是自用都是您心意的完美傳遞。

年節伴手禮推薦

2025過年禮盒推薦：七見櫻堂「歲春璃花」—綜合餅乾風呂敷禮盒

「歲春璃花」—綜合餅乾風呂敷禮盒©七見櫻堂

主打日式職人風格、在送禮方面首屈一指的「七見櫻堂」，以嚴選食材搭配時令特色，在今年年節以全新品–「覆盆子玫瑰三明治餅」、「堅果生巧厚夾心餅」為主打，推出一系列 2025 年節獻禮，特別設計質感霧金書籤，結合背面信箋的概念，讓送禮者可以自行書寫祝福語，歲除迎新春花開，七見櫻堂以精心手作的洋菓子，為您獻上年節最真摯的祝福！

【訂購資訊】

「歲春璃花」—綜合餅乾風呂敷禮盒

售價：885 元／盒 (上下層共 8 種品項，16 包)

訂購電話：板橋新埔門市／02-22580506、師大泰順門市／02-33652252、板橋高鐵門市／02- 29663006

訂購連結：https://www.nksdchoco.com/zh-TW/collections/2025-new-year-gift-box?utm_source=nksd_news&utm_medium=news_2024_1115&utm_campaign=1115

2025過年禮盒推薦：「No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕」奶油堅果夾心脆餅禮盒，全新年節限定色–璨金紅

《奶油堅果夾心脆餅-璨金紅》©No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕

以日本人氣伴手禮貓舌夾心餅改良，融入堅果塔的概念，加入手炒焦糖核桃，口感風味再升級，將「手工慢熬焦糖海鹽醬、草莓生巧克力、糖漬甜橙丁」 三種不同食材搭配白巧乳酪、黑巧克力，完美搭配出「焦糖核桃乳酪、草莓生巧乳酪、甜橙黑可可」3種口味！特別在新年推出全新限定色–璨金紅，紅金色的搭配十分應景！

【訂購資訊】

《奶油堅果夾心脆餅-璨金紅》售價：8入／盒(單一口味)，320元／盒

實體門市：板橋高鐵門市(板橋車站B1，近捷運板橋站3A出口)

營業時間：每日11:00-21:00 訂購電話：0979-887-370

訂購連結：https://www.no5cheesecake.com/zh-TW/collections/2025-new-year-gift-box?utm_source=news&utm_medium=no5_news1121

2025過年禮盒推薦：「大武山牧場」

金蛇伴彩蛋！大武山牧場推出多款限量春節禮盒©大武山牧場

今年又開始煩惱如何挑選一份兼具質感與用心春節禮盒嗎？鮮蛋專家《大武山牧場》都幫你準備好了！承襲一直以來對雞蛋的用心與高品質堅持，《大武山牧場》以100％牧場直送AA級鮮蛋，製成一系列蛋香濃郁的春節限量甜點禮盒，不論是朋友團聚大份量澎湃組合、健康養生的長輩送禮不敗款、征服小朋友心的童趣禮盒、以及神仙級的濃厚雞蛋布丁禮盒，各種豐富的驚喜彩蛋，通通都能滿足多元送禮需求，即日起在大武山牧場與各大通路限量販售中，為您傳遞滿滿的年節祝福，包準蛇年福氣滿「蛋」！

【訂購資訊】

大武山牧場Ｘ歐客佬 煥彩新生禮盒：定價NT$780元。

大武山牧場Ｘ復興航棧 福韻初昇禮盒：定價NT$780元。

大武山牧場Ｘ紙箱王 火車蛋捲禮盒：定價NT$580元。

同步於大武山牧場蝦皮商城、Pinkoi、Momo購物網、博客來、LINE禮物等電商通路陸續開放訂購。

訂購連結：https://shop.dawushan.com.tw/pages/festival?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A8%BF&utm_content=202412

2025過年禮盒推薦：「小真實mini」金蛇賀歲 好運滿盒

小真實蛋黃酥禮盒©小真實mini烘焙

小真實mini推出2025蛇年限定「迎春蛋黃酥禮盒」，以金桔色彩寓意吉祥富貴，酥脆餅皮與濃郁蛋黃餡，每口滿溢春節滋味。佳節贈禮首選，幸福年味即刻傳遞！

【訂購資訊】

小真實mini生吐司：

高雄SKM PARK草衙店，電話訂購：07-7912256。

屏東店，電話訂購：08-7351719。

嘉義文化店，電話訂購：05-2257378。

高雄文山建國店，電話訂購：07-7778748。

真實吐司：

高雄橋頭門市：高雄市橋頭區建樹路51號（白樹社區），電話訂購：07-6110897。

真實BAKERY日式生吐司-嘉義阿里山公路店，電話訂購：05-2395639。

2025過年禮盒推薦：虎珍堂《新春限定》御饌金結禮盒

©虎珍堂

日本「結」與「吉」為諧音字，有著豐富多彩的內涵，虎珍堂春節禮盒以「同心結」為概念象徵＂團圓美滿、吉祥如意＂，並輔以虎尾在地特色”地瓜、地瓜花“等圖騰底紋，展現”新春慶團圓、餅香情意濃”的意象整體傳達「虎尾名物、圓滿如意、福氣相連」的祝福。

上乘的年節美味，適合想送出豪華感的您。

嚴選內容：虎丸御皇吉70g／入x2，紫薯流心餅50g／入x4，地瓜牛軋糖150g／1盒x1，黃金糖240g／1盒x1

【訂購資訊】

訂購連結：https://www.hjtang.com.tw/newyear/

養顏美容送禮推薦

2025過年禮盒推薦：李向月連「極濃燕窩禮盒」

李向月連燕窩禮盒©李向月連

「因為是燉給自己家人吃的，當然只做真正的燕窩。」－源自照顧家人的初心，創辦人堅持用「真正的燕窩」打造真心實意的燕窩禮盒。100%極濃燕窩製造過程不添加一滴多餘水份，吃的到真正燕窩的原始滋味，口感紮實彈脆，深受女性與長輩喜愛！

【訂購資訊】

極濃禮盒：NT$3280起

客服專線：（03）4020-222

中壢門市：桃園市中壢區民族路316號

訂購連結：https://www.leeselect.co/

2025過年禮盒推薦：鷄極本味「植粹滴精」新春禮盒

人間福報-蔬福展©鷄極本味

新年時節，送禮不僅是心意的傳達，更是健康的祝福。「植粹滴精」新春禮盒，與農業試驗所產學合作，推出全台第一支植物蛋白滴G精，嚴選發酵黃豆萃取而成，創新植物性配方，不含雞肉，滿足全素者需求。結合高壓萃取技術，營養濃縮，便利攜帶。包裝設計以典雅深綠搭配金色字體，呈現低調奢華與自然的完美結合，是送親友、傳遞健康祝福的最佳選擇。

【訂購資訊】

地址：台北市士林區延平北路五段31號1樓

服務專線：02-2816-9749

LINE@搜尋：鷄極本味

2025過年禮盒推薦：潤燕窩24K極濃燕窩「百花真燕限定禮盒」

百花禮盒©潤燕窩

春節金奢獻禮，百花真燕禮盒以五種花朵傳遞最濃郁的愛。24K極濃燕窩嚴選頂級「特潤一等燕盞」為原料，以黃金比例原瓶燉煮，呈現極致特濃，濃得倒不出一滴水。官網新會員首購享1,000元折扣，消費滿千再贈200元回購金。

【訂購資訊】

訂購專線：0800-666-656。