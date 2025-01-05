台中大毅老爺行旅The Place Taichung 金蛇春節藝想不到！ZEBRA餐廳大推義式年菜

每年台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳都會推出義式年菜，深受跨國家庭以及好奇義式年夜飯的民眾搶先預約，而今年在住房上推出《金蛇喜迎春》住房專案，雙人入住含早餐只要$5,000起，ZEBRA餐廳除夕夜年菜只要$1,880元(+10%)就可以擁有南非鮑魚沙拉、嫩煎北海道鮮干貝沙巴雍以及Prime級肋眼牛排，另外還有兒童餐以及蛋奶素專屬菜單！

zebra義式餐廳©台中大毅老爺行旅

春節超值優惠 訂房率最高達8成入住 每人最低只要$2,150

金蛇春節住房優惠，雙人入住綠光/旅人客房只要$5,000起，同時預定兩間加碼優惠$8,500元起，4人房大空間一晚只要$9,000起，鄰近國立美術館以及台中藝文商圈，台中大毅老爺行旅除了客房獨特的大窗型，坐擁星空美景，在交通地利上更是許多旅客台中旅行首選，從11月開賣到現在春節期間住宿率最高達8成！

藝式年菜春節創造老顧客高回訪率

每年春節ZEBRA餐廳推出的義式年菜，是許多人心中『初三回娘家』的精選餐廳，今年度有感除夕套餐的訂餐率也有提升，讓義式年菜成為新城市話題，今年主菜可選擇霜降戰斧梅花豬排或爐烤美國Prime級肋眼牛排，還有炭烤石斑魚燉飯，單次消費四份套餐還加碼送人氣精選窯烤野菇松露Pizza乙份，2025金蛇年，給自己與家人一個不一樣的有藝思又有義式的春節假期吧！

爐烤美國PRIME級肋眼牛排©台中大毅老爺行旅

炭烤石斑魚燉飯©台中大毅老爺行旅

嫩煎櫻桃鴨胸©台中大毅老爺行旅

ZEBRA義式餐廳

台灣食材義式手法烹調，台中大毅老爺行旅用義式年菜征服台灣春節

黃建樺作品《親愛的日常》《我，就是想像的中心》高掛在餐廳中心，數位蒙太奇攝影專為ZEBRA餐廳打造的作品，就像ZEBRA餐廳推出的義式料理一樣，讓人驚奇又驚豔。

台灣年節常見的食材，鮑魚、生食級鮮干貝、石斑魚..等等，都入了ZEBRA義式年菜的菜單，是中台灣許多東西方跨國家庭春節首選！為年節團聚營造東西文化交流的餐桌話題。

嫩煎北海道鮮干貝沙巴雍©台中大毅老爺行旅

今年ZEBRA餐廳前菜推出南非鮑魚沙拉，以鮮活鮑魚清蒸，搭配檸檬油醋，微酸開胃，炭烤石斑魚燉飯採用花蓮新住米，是台灣本土引進種植的在地義大利米種，主菜的雙醬戰斧梅花豬排，用新鮮蘋果泥熬煮入胡椒醬汁，讓戰斧豬排口感更Juicy，爐烤美國Prime級肋眼牛排是ZEBRA餐廳的必吃招牌菜，蘑菇卡布奇諾也不簡單，採用台中在地新社多種菇類，以先炒後烤烹調方式增加蘑菇香氣與湯品的濃郁口感，嫩煎北海道鮮干貝沙巴雍，主廚曹啟峰將沙巴雍醬汁打發成泡，讓沙巴雍醬汁輕巧包裹住北海道生食級鮮干貝，鐵鍋的香氣與沙巴雍醬料凸顯了干貝的鮮與甜。

zebra義式餐廳初一初五年菜©台中大毅老爺行旅

台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳

電話：04-37028988

add.403台中市西區英才路601號1F

官方網站：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/taichung/