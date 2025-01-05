Travel Tips／投保旅平險是浪費錢還是非保不可？專家分享「這些狀況」必保

即將迎接2025農曆春節連假，促使更多人前往海外旅行，根據報導顯示，2024年ITF台北國際旅展在春節9日連休助攻下，可樂旅遊及雄獅現場營收突破1.8億元及1億元，雙創新高！國人熱愛旅遊，國外旅遊銷售前三名地區為日本、歐洲、韓國，然而，隨著旅行熱潮興起，旅途中的「不確定性風險」也逐漸受到關注，你知道出國旅遊遇到「狀況」的風險有多高嗎？專家建議，無論是短期出國度假還是長期旅行，投保旅平險對於出國旅遊至關重要，不僅可以保護個人財務(物)，更能降低心理壓力。

旅平險一定要保！專家提出常見海外旅遊狀況

海外旅行的潛在風險不可忽視，常見的包括旅途中意外受傷、生病、旅程取消或延誤等；常見案例如：班機延誤、行李延誤、行李損失、偷竊搶劫、天氣異常與天災、護照遺失等。

常見海外旅遊風險包括：

班機延誤與行李問題：航班因天氣或航空管制延誤，可能導致行程中斷；行李延誤或損失更會造成額外費用支出。

突發意外或生病：在國外受傷或生病，醫療費用昂貴，特別是在歐美地區。

旅程取消或天災：突如其來的自然災害或個人原因，可能使旅行無法如期進行。

護照遺失與偷竊事件：失去重要證件或財物不僅麻煩，也會干擾旅行計畫！

曾有旅客因未購買旅平險而蒙受巨額損失，例如因意外骨折而需支付高昂醫療費用，或因旅程取消無法退回機票及住宿費用，額外的住宿及交通費也得自掏腰包，這些情況下，投保合適的旅平險則可有效將這些風險降至最低。

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安達旅平險專家 教你3步驟挑選合適的旅平險

本篇文章邀請旅平險專家- 安達產險，提供以下3步驟，教您如何挑選合適的旅平險、以及分享旅平險的關鍵要素有哪些：

保障範圍：意外險、醫療費用、班機延誤、行李損失等都可是保障項目，在預算允許的情況下，建議選擇保障較高的方案。300萬與1000萬的保障，保費可能只有幾百元的差距，但萬一真正要使用的時候，保障落差卻很大。

保單條款：關注細節條款，例如自負額和理賠限制，確認是否符合需求。例如:班機延誤大部分的人都以為是只要延誤就有賠，但是實際狀況應該是延誤達4小時以上才賠，且理賠次數亦有限制。

法定傳染病保障：旅途期間生病難免，除了一般旅平險基本的保障以外，有無涵蓋法定傳染病很重要。尤其是最近日本流感、新冠同時大爆發，，萬一同時感染需要海外就醫，不僅治療費用高昂，還可能需要額外支出其他費用，此時有選擇法傳保障的旅平險，就醫治療更安心。

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如何購買安達保險的旅平險方案

安達保險針對不同需求設計了多款旅平險方案，包括長短期旅遊和商務旅行的專屬保障。不僅提供全面的醫療與意外保障，還針對航班延誤和行李問題提供補償。購買流程簡便，旅客可直接透過安達保險官網線上投保，最晚於出發前1小時完成投保即可成立保單，非常適合時間急迫的旅客。

安達旅平險試算：https://www.chubbtravelinsurance.com.tw/cti/tw-zh/home.html?utm_source=Media&utm_medium=article&utm_campaign=Ciao+202411

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旅平險是出國旅遊的必要投資

旅平險的核心價值是保障旅行中突發狀況，降低財務與心理壓力，轉移風險以協助回國後面臨的巨額財務壓力，出國旅行的風險難以預測，投保旅平險可以讓旅行更安心。對於熱愛旅行的國人而言，投保旅平險能確保旅程順利進行，即使遇到問題也能迅速獲得支援，與其冒著高昂風險，不如透過旅平險為旅行增添安心與保障。

特別是前往日本、韓國等熱門旅遊地區，安達產險也升級日韓的海外突發疾病保障至150%，讓旅客能夠說走就走、安心旅遊，專注於體驗當地美食與文化，享受假期。

文章首段提出之報導資料來源：工商時報