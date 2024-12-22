一票玩到底！SNOWTOWN雪樂地歲末感謝有你！ 開心玩雪超有禮

聯合新聞網／ Ciao潮旅

想體驗玩雪堆雪人的樂趣嗎？就來位於MITSUI OUTLET PARK台中港，全台唯一室內恆溫雪場的｢SNOWTOWN雪樂地」一起慶聖誕跨新年吧！即日起展開，堆雪人拿好禮活動，帶上任何喜愛的裝飾品，堆出專屬於你的雪人，就有機會獲得｢汪汪隊立大功口袋救援任務車」及｢聖誕系列繪本」等多項好禮。

接著是歲末感謝有你活動將於12/21(六)開跑，從2024/12/21(六)-2025/01/05(日)這段期間，除了開心玩雪還要讓大家帶走各項好禮。且要讓家庭客一票玩到底，不分大人小孩平日420元，假日450元，整天雪場不限時間玩到飽。

本次歲末感謝有你 超有禮活動，分別有：《襪!有好禮!》，凡於現場或線上購票任一票種乙張送威秀寶寶襪子乙雙。《歡喜四人行!》凡四人同行購票入場，即可參加驚喜抽乙次。企鵝馬克杯限量20個 價值$600、可口可樂積木 限量20組 價值$550、汪汪隊筆袋限量146個 價值$400。《集氣吃飽飽》購餐單筆消費滿$250元 送可口可樂DIY提袋與集線器乙組，眾多超值好禮等你抽，揪團玩雪趣！

除了豐富的好禮以外，當然少不了玩雪啦！「SNOWTOWN雪樂地」玩雪雪片是由乾淨的水質製成、不添加任何化學藥劑，並將雪場控制在舒適的溫度，就是要讓小朋友大朋友可以盡情地體驗戲雪的樂趣。 來到「SNOWTOWN雪樂地」不僅可以堆雪人、打雪仗，當然不可錯過刺激的雪道滑雪。初级雪道高度約1.5公尺專為小朋友準備，成年人可選擇高度約3.1公尺的進階滑雪道！有趣且刺激的速度感，大小朋友們都能玩得很開心。

SNOWTOWN雪樂地

tel.0970-233-092

add.台中市梧棲區臺灣大道十段168號19900櫃

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