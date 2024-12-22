匠人工藝堆砌浪漫高雅細節Repetto L’Atelier訂製鞋工坊2025 年第一站來到新光三越台南西門新天地

法國芭蕾精品鞋履Repetto以精湛手工打造柔軟舒適且經典的芭蕾舞鞋型，典雅外型融合時髦設計適用於不同穿搭風格，展現生活中多重樣貌，成為時尚圈人手一雙的人氣單品。Repetto 首次將匠人工作坊引進台灣市場打造更具個性化的時髦品味，Repetto L’Atelier 訂製鞋工坊提供 9 款經典鞋型、超過百款面料材質及個人化配飾，為貴賓打造專屬於自己的獨一鞋履，深受法國知名女歌手及音樂創作者等人青睞。

HAILEY BIEBER 著用經典鞋款 CENDRILLON

Repetto L’Atelier 訂製鞋工坊傳承法式匠藝 量身打造每一步的優雅與奢華優雅與個性並存典藏夢幻逸品

Repetto L’Atelier 訂製鞋工坊使用 Stitch and Return 工藝，承襲 Repetto 芭蕾舞鞋的製鞋技法，使每雙鞋都具備自然舒適的腳感，適合長時間穿搭。Repetto L’Atelier 訂製鞋服務首次引進台灣，貴賓可依個人風格挑選鞋款、鞋墊、吊飾及緞帶等細節，打造專屬鞋履。Repetto L’Atelier 訂製鞋結合時尚與法式奢華工藝，展現個人品味，讓每一步都充滿優雅魅力。

Repetto L’Atelier 訂製鞋工坊於 2025 年 1 月 6 日起至 2025 年 1 月 10 日於台南新光三越西門新天地展開 5 天訂製鞋款工作坊，開放限量 Repetto 愛好者預約打造個性化時髦鞋履，直送法國全程手工製作，訂購後需等待 4-6 周，售價NT$18,800 起。Repetto 期間限定展點，將於 12/26 於新光三越台南西門新天地 1F，優雅展出。誠摯邀您前來體驗 Repetto 法國專業的匠人技藝。

Repetto L’Atelier 訂製鞋工坊為藝術而生 舉手投足優雅並行9 款經典鞋型與超過百種風格搭配

訂製鞋工坊獨家 9 款經典鞋型訂製服務，從優雅的芭蕾鞋到人氣樂福鞋多樣風格超過百款面料材質及個人化配飾，涵蓋 9 款英文字母、9 款數字及 4 款符號的精巧吊飾做搭配，貴賓可依照個人喜好挑選顏色、鞋面面料、鞋墊材質等訂製，創造專屬的時尚單品，滿足不同穿搭需求，售價 NT$18,800 起。

Repetto L’Atelier 訂製鞋款活動

地點： 新光三越 台南西門新天地（台南市中西區西門路一段 658 號 2F）

聯絡方式：0902-002-059

時間：2025年1月6日至1月10日共5天

預約連結：https://liff.line.me/2004403961-3ok1vkeY?activity=true

報名人數限制：每場次1人報名，最多攜帶1位同行者

官方網站：https://www.repetto.com

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