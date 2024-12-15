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2025過年禮盒／金蛇伴彩蛋！大武山牧場推出多款限量春節禮盒超驚喜送禮指南一次滿足 早鳥最低77折起

聯合新聞網／ Ciao潮旅

福韻煥彩迎新春！象徵蛻變與新生的金蛇年即將到來，今年又開始煩惱如何挑選一份兼具質感與用心春節禮盒嗎？鮮蛋專家《大武山牧場》都幫你準備好了！承襲一直以來對雞蛋的用心與高品質堅持，《大武山牧場》以100％牧場直送AA級鮮蛋，製成一系列蛋香濃郁的春節限量甜點禮盒，不論是朋友團聚大份量澎湃組合、健康養生的長輩送禮不敗款、征服小朋友心的童趣禮盒、以及神仙級的濃厚雞蛋布丁禮盒，各種豐富的驚喜彩蛋，通通都能滿足多元送禮需求，即日起在大武山牧場與各大通路限量販售中，為您傳遞滿滿的年節祝福，包準蛇年福氣滿「蛋」！

質感澎派推薦！大武山牧場Ｘ歐客佬 煥彩新生禮盒

質感彭湃推薦！煥彩新生禮盒
質感彭湃推薦！煥彩新生禮盒

煥彩新生禮盒，禮盒設計巧妙融合雞蛋的形狀與春天花朵的萬物復甦意象，帶來新一年的祝福與希望
煥彩新生禮盒，禮盒設計巧妙融合雞蛋的形狀與春天花朵的萬物復甦意象，帶來新一年的祝福與希望

迎接金蛇年，《大武山牧場》攜手全台唯一農場直營《歐客佬精品咖啡》推出「煥彩新生禮盒」，象徵新春蛻變與勃勃生機。禮盒設計巧妙融合雞蛋的形狀與春天花朵的萬物復甦意象，帶來新一年的祝福與希望。外盒包覆描圖紙，像是揭開新生的面紗，裡面藏著豐富的視覺驚喜，讓送禮與開盒的每一刻都充滿儀式感。

煥彩新生禮盒，超級澎湃的大份量禮盒根本是質感送禮絕佳首選。
煥彩新生禮盒，超級澎湃的大份量禮盒根本是質感送禮絕佳首選。

禮盒內含大武山牧場AA級鮮蛋製作的「經典原味」、「紅玉紅茶」兩款超人氣口味蛋捲，獨特六圈工法，令蛋捲每一口都厚實鬆脆，濃郁蛋香與外層的微微焦脆交織，帶來無與倫比的美味；更有巧克力控絕不能錯過的「布郎尼脆餅」，深度烘培技術打造，酥脆不黏牙，香氣濃郁的巧克力搭配棉花糖微甜尾韻，超級幸褔！

吃甜點怎麼能沒有配上一杯好咖啡！禮盒內特別選用《歐客佬精品咖啡》的世界盃烘豆大賽冠軍烘焙配方白金烘焙咖啡，風味上有著草莓與柑橘的果酸交織茶香，伴隨波羅蜜與熱帶水果的豐富層次，餘韻甜美持久，口感如奶油般滑順，包裝設計上以傳遞新春祝福的「御守系列」為主題，其中「年年武吉」款更巧妙融入大武山牧場的品牌名諧音與雞蛋元素，超級澎湃的大份量禮盒根本是質感送禮絕佳首選！

健康養生首選！大武山牧場Ｘ復興航棧 福韻初昇禮盒

養生健康首選！福韻初昇禮盒
養生健康首選！福韻初昇禮盒

福韻初昇禮盒嚴選頂級食材，兼具健康養生又富有滿滿心意。
福韻初昇禮盒嚴選頂級食材，兼具健康養生又富有滿滿心意。

過年返鄉探親，還在煩惱的要送給喜吃甜又牙口不好的長輩什麼禮物嗎？《大武山牧場》與嚴選頂級食材的《復興航棧》聯手推出「福韻初昇禮盒」，兼具健康養生又富有滿滿心意，包準長輩笑嗨嗨！「福韻初昇禮盒」名稱象徵著福氣與好運隨黎明著第一道曙光而來，設計巧思特別呈現出飛機窗外看見的美麗景色，增添旅行與探索的氛圍，更傳遞送禮人來自遠方的祝福！

禮盒內的「靜岡抹茶蛋捲」使用靜岡縣優質抹茶粉製作，帶有細緻的茶韻與蛋香，清新溫潤；「法式可可蛋捲」則選用頂級法芙娜可可粉，微苦中帶甜的風味完美融合，搭配《復興航棧》由五星主廚研發，天然超大顆粒的杏仁瓦片與一顆顆果實飽滿的南瓜子瓦片，口感香脆多層次！酥脆的一口蛋捲和瓦片，讓長輩輕鬆品嚐零嘴之餘還能兼顧健康與美味，絕對是過年的拜訪親友的首選伴手禮！

親子歡聚必備！大武山牧場Ｘ紙箱王 火車蛋捲禮盒

親子歡聚必備！火車蛋捲禮盒。
親子歡聚必備！火車蛋捲禮盒。

火車蛋捲禮盒！結合童趣與美味，絕對讓小孩愛不釋手。
火車蛋捲禮盒！結合童趣與美味，絕對讓小孩愛不釋手。

春節歡聚時刻還在想要怎麼讓家中的寶貝吃得開心又玩得開心嗎？《大武山牧場》與《紙箱王》聯名推出「火車蛋捲禮盒」，結合童趣與美味，絕對讓家中大人小孩都愛不釋手！

設計靈感源自童年郊遊的美好回憶與彩繪列車穿梭於自然景致間，搭配活潑的小雞與紙箱王 IP 角色與鮮明色彩，讓人彷彿瞬間回到小時候校外教學的美好時光！搭配《紙箱王》的彩繪迴力小火車，防水材質免組裝，輕輕向後拉小火車就能飛馳前進！

禮盒內含小朋友最愛的「經典原味蛋捲」，大量添加五星級牧場的AA級鮮蛋製作，每一口都吃得到真材實料的濃郁蛋香，不含咖啡因與防腐劑，厚實酥脆的口感還榮獲iTQi 一星獎項！最重要的是，貼心切成一口大小，一捲入口不掉屑，爸媽再也不用邊吃邊撿！

幸福一口入魂！神仙級雞蛋布丁推出日式焙茶新口味！

日式焙茶布丁，細膩而別具風味的大人風味「老派布丁」
日式焙茶布丁，細膩而別具風味的大人風味「老派布丁」

春節檔期推出限量版新口味「日式焙茶布丁」
春節檔期推出限量版新口味「日式焙茶布丁」

《大武山牧場》的人氣甜點「濃厚雞蛋布丁」佳節也推出新彩蛋囉！網友瘋傳神仙級的雞蛋布丁，2025 春節檔期推出限量版新口味「日式焙茶布丁」，使用靜岡焙茶粉與北海道十勝奶霜，慢火蒸煮，將 AA 級鮮蛋的濃郁蛋香與焙茶的淡雅風味完美結合，再融入古法熬製黑糖，甜而不膩，成為細膩而別具風味的大人風味「老派布丁」。

內含濃厚雞蛋布丁與日式焙茶布丁的「綜合口味布丁禮盒」
內含濃厚雞蛋布丁與日式焙茶布丁的「綜合口味布丁禮盒」

兩種口味都愛的布丁控也不用擔心！《大武山牧場》也特別推出內含濃厚雞蛋布丁與日式焙茶布丁的「綜合口味布丁禮盒」，讓你再也不用像小孩一樣做選擇！雙重布丁風味的極致享受，拜訪親友送禮或是當作家人團聚的飯後甜點，絕對是一百分！

新春優惠懶人包！大武山牧場商品販售資訊總整理！

多款春節禮盒即日起於大武山牧場官網預購，再享早鳥優惠禮盒多入任選最低 77 折起，並同步於大武山牧場蝦皮商城、Pinkoi、Momo 購物網、博客來、 LINE 禮物等電商通路陸續開放訂購。春節加碼，官網與蝦皮、Pinkoi、Momo 購物網購買蛋捲禮盒，消費滿千再送「年年武吉」精美紅包袋！「濃厚雞蛋布丁」與「日式焙茶布丁」禮盒則在大武山牧場官網限量預購中，春節優惠再享最低 83 折起！

「樂禮新春蛋捲禮盒」於7 Eleven販售。
「樂禮新春蛋捲禮盒」於7 Eleven販售。

線下通路部分，《大武山牧場》12 月 11 日起於 7-ELEVEN 推出「樂禮新春蛋捲禮盒」喜氣洋洋的紅色襯底，搭超可愛的小雞 IP，內含超人氣原味、紅茶蛋捲，送禮自用兩相宜！餐桌上必備的團圓好蛋「大武山-極鮮AA雞蛋 20入禮盒」春節限定雞蛋包裝， 12 月 23 日起連續三週於全家便利商店各分店LINE群組限量開放團購， 1 月 3 日起也大潤發全台門市限時販售，拜年送禮必備好物趕緊手刀搶購！

此外，春節檔期《大武山牧場》也將台北 NOKE 忠泰樂生活 3F 「鬧春有樂市」跟大家見面啦！1月 6 日至 2 月 9 日將有期間限定攤位可以購買多款蛋捲禮盒、現場還有驚喜優惠價，各位走過路過，千萬不能錯過！

禮盒品項

大武山牧場Ｘ歐客佬 煥彩新生禮盒：定價NT$780元

大武山牧場Ｘ復興航棧 福韻初昇禮盒：定價NT$780元

大武山牧場Ｘ紙箱王 火車蛋捲禮盒：定價NT$580元

官網預購：https://pse.is/6tapug

同步於大武山牧場蝦皮商城、Pinkoi、Momo購物網、博客來、LINE禮物等電商通路陸續開放訂購。

優惠活動：12 月 31 日前早鳥免運蛋捲禮盒最低 77 折起，蛋捲單盒最低 75 折起。

布丁品項

濃厚雞蛋布丁、日式焙茶布丁、綜合口味布丁禮盒6入：定價NT$360元

官網預購：https://pse.is/6tapyl

優惠活動：1 月 23 日前享新春優惠價最低 83 折起。

通路販售品項

樂禮新春蛋捲禮盒：12 月 11 日起於 7-ELEVEN 限量販售。

大武山-極鮮AA雞蛋 20入禮盒：

全家便利商店各分店LINE群組限量開放團購，檔期一：12 月 23 日至 12 月 25 日、檔期二：12 月 30 日至 1 月 1 日、檔期三： 1 月 6 日至 1 月 8 日

大潤發：1 月 3 日起於全台門市限時販售

Ciao潮旅

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